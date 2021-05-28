Укрепление юаня и "покупка" Азии. Почему Китаю надоело быть "мировой фабрикой" Традиционно китайские власти старались ослабить национальную валюту — это было на руку экспортерам и позволяло Поднебесной сохранять статус "мировой фабрики". Однако в последнее время юань быстро растет — что происходит?



Еще пару лет назад официальный Пекин проводил политику управляемой девальвации юаня. Благодаря низкой стоимости национальной валюты произведенные на территории Китая вещи стоили для иностранных покупателей дешевле. То есть если юань власти страны девальвировали на 5% против доллара, то для американцев купить, к примеру, ноутбук производства китайской фабрики будет на 5% дешевле. Другими словами, в прошлые годы путем удешевления юаня Пекин стремился обойти торговые ограничения Штатов и сохранить присутствие своих товаров в США, ЕС и на других рынках. Но теперь парадигма поменялась.



Китайский юань растет, уже достигнув пика с 2018 г. Народный банк Китая (НБК) вообще не пытается сдержать рост нацвалюты. Более того, НБК установил временное ограничение курса на уровне 6,4099 юаня за доллар, тем самым показывая, что пока не стремится замедлять взлет его курса. Государственные СМИ Китая также поддерживают укрепление нацвалюты. Издание China Securities Journal цитирует аналитиков, предсказывающих дальнейший рост юаня благодаря восстановлению экономики и притоку инвестиций в страну.



"Маловероятно, что регулятор будет защищать какой-либо конкретный уровень, пока рыночный спрос и предложение остаются относительно сбалансированными. НБК занимает нейтральную позицию", — цитирует Bloomberg Бекки Лю, руководителя отдела макроэкономической стратегии Китая в Standard Chartered Bank (Гонконг).



"Сейчас все аргументы в пользу юаня, особенно на фоне ослабления доллара. Ключевая задача властей — не допустить перекоса рынка в одну из сторон. Пока ситуация контролируется, юань может продолжить свое ралли", — вторит ей Эдди Чунг, старший стратег Credit Agricole CIB по развивающимся рынкам.



Причины укрепления юаня



Несмотря на экономический обвал из-за пандемии COVID-19, Китай завершил год триумфальным восстановлением поставок за границу. В 2020 г. экспорт китайской продукции — по сравнению с 2019-м — вырос на 3,6%, до рекордных $2,6 трлн. А вот импорт сократился всего на 1,1%, что позволило Поднебесной сформировать самое большое с 2015 г. положительное сальдо торгового баланса — $535,03 млрд.



По оценкам экспертов The Wall Street Journal, ВВП Китая за 2020 г. вырос на 2,2%. Мировая же экономика за прошлый год упала на 4,3%. Результатом стало увеличение доли Китая в глобальной экономике на 1,1% всего лишь за год: это рекордное для страны значение с 1970-х.



По данным Moody’s Analytics, по итогам 2020-го на экономику Китая приходится 16,8% мирового ВВП, а на экономику США — 22,2%. Сравним эти цифры с 2016-м, когда началась последняя большая торговая война между США и КНР. На тот момент доля Китая в мировой экономике составляла 14,2%, а Соединенных Штатов — 22,3%. А ведь принято считать, что Китай ту торговую войну проиграл…



Дальше — больше: по итогам 2020-го Китай оказался единственной крупной экономикой, которая избежала спада прямых иностранных инвестиций в производственном секторе. Если в США и Европе они резко упали в первой половине 2020 года, то в КНР оставались более-менее стабильными и в итоге выросли на 6,3%. Также, как подсчитали в Bond Connect Co, в декабре 2020 г. объем еврооблигаций китайских компаний, доступных иностранцам, достиг 3,25 трлн юаней (около $503 млрд). Это означает 49% прироста за год.



Наконец, за 2020 г. фондовый индекс MSCI China (он включает китайские компании, котирующиеся на биржах КНР, а также представленные на американских биржах) вырос на 27% в долларовом выражении. Для сравнения, индекс MSCI AC World за тот же период прибавил 14%, а индекс MSCI в США — 19%.



То есть теперь, после столь успешного года, Китаю уже просто нет необходимости любыми способами наращивать продажи своих товаров по всему миру. Можно перевести дух и заняться решением других проблем.



Судя по всему, искусственное укрепление юаня не вызывает у США восторгов точно так же, как два года назад — его девальвация. Напомним, что в начале 2020-го Дональд Трамп после продолжительной торговой войны добился того, чтобы Пекин обязался воздержаться от конкурентной девальвации и согласился публиковать соответствующую информацию об обменных курсах и внешних расчетах.



Однако на самом деле американцы требовали немного другого — перехода к прозрачному рыночному курсообразованию. Так что нынешнее управляемое укрепление юаня хотя тактически выгодно американским производителям, но тоже не может не беспокоить Вашингтон.



А что сами китайцы? Надо понимать: снижение курса национальной валюты выгодно экспортерам, но несет и ряд негативных последствий для самой КНР. При удешевлении юаня китайцы сами уже могут позволить себе меньше товаров и услуг. Вполне возможно, что нынешнее укрепление нацвалюты — это просто отражение настроения: "мы слишком долго и тяжело работали, пора наконец пожить для себя".



Но есть еще несколько версий. (Более того, они все могут оказаться верными одновременно.)



Версия №1: Китай скупает Азию



По итогам ковидного 2020-го Китай укрепил свою экономику, а многие азиатские страны — наоборот, стали беднее. Неудивительно, что Китай начал скупать активы в странах вокруг себя.



Cделки по слияниям и поглощениям (Mergers & Acquisitions, М&A) в IT-секторе в Азиатско-Тихоокеанском регионе вообще достигли рекордного уровня. В 2020-м их заключили на $136,2 млрд — это вдвое больше, чем за 2019-й. И, по наблюдениям аналитиков, за большинством сделок так или иначе стоит китайский капитал.



На долю соглашений в сфере технологий пришлось 28% всех региональных сделок M&A. Их общая сумма составила $482,4 млрд (по данным на 26 мая), что стало максимальным показателем за последние 10 лет.



Скупка зарубежных активов — это та самая ситуация, когда крепкий юань себя оправдывает.



Версия №2: Китай больше не хочет быть "мировой фабрикой"



Рано или поздно это должно было случиться. В самом конце 1980-х Китай запустил механизм бурного экономического роста, скармливая вполне капиталистической модели экономики огромное количество очень дешевой на тот момент рабочей силы. Прежде всего колоссальный резерв людей, готовых трудиться по 12 часов в сутки "за миску риса", и превратил Китай в главного мирового производителя всего на свете, но в первую очередь — ширпотреба.



Однако обратная сторона экономического роста — увеличение доходов населения, которое в Китае идет с начала 1990-х. И вот результат: по официальным сведениям китайского Национального бюро статистики, средняя зарплата в стране в 2021 г. в городах составляет 7540 юаней в месяц ($1150). При этом среднемесячные доходы квалифицированных работников в 38 самых крупных населенных пунктах оцениваются в 8829 юаней ($1350). Город с самой высокой зарплатой — Пекин, где в среднем опытные специалисты получают 11521 юаней ($1760). В Шанхае зарабатывают 10967 юаней ($1675), а в Шэньчжэне 10477 юаней ($1600).



Даже при неуемном китайском трудолюбии такие зарплаты делают продукцию уже куда менее конкурентоспособной на мировых рынках. Частично это удавалось отыгрывать за счет управляемой девальвации, но в начале 2020-го, как мы уже сказали, это стало невозможно. Судя по всему, именно тогда в Пекине решили: в стране уже достаточно денег, хватит работать на мировые рынки, давайте развивать свой внутренний.



Сегодня реальный курс китайского юаня по отношению к доллару США — примерно на уровне 1985-го, когда реформы еще только готовились, а китайская промышленность не ориентировалась на экспорт. Сегодня это означает снижение доступности китайских товаров на мировом рынке на фоне повышения конкурентоспособности других азиатских производителей, ослаблявших свои валюты к доллару. С другой стороны, укрепление юаня — это мера для поддержания внутреннего спроса в среднесрочной перспективе.



Еще один момент: в КНР всерьез занялись экологической ситуацией и объявили о намерении снизить объемы вредных выбросов. Теперь там просто принудительно останавливают устаревшие предприятия, что также ограничивает производство товаров на экспорт. Но все же главное — политический выбор в пользу развития внутренней экономики. Для чего крепкий юань как раз очень кстати.



Версия №3: Китай пытается поменять расклад сил в мире



Мы не так давно писали о том, что Китай начал строить новую сеть международной торговли, пока — в Юго-Восточной Азии. Параллельно продолжается реализация масштабного проекта "Один пояс и один путь". Он призван связать в единую сеть более 70 стран мира, где сосредоточены 63% населения планеты и производится 40% мирового ВВП. Это огромная платформа для развития внешних связей, которая также способна стимулировать международную торговлю без использования долларов США. В рамках этих двух программ юань может и сам укрепиться, становясь интернациональной валютой (и все более популярной резервной).



Вполне вероятно, что в Пекине хотят попытаться создать альтернативу экономической модели американского доминирования. Не исключено, что в ЦК КПК мечтают сделать так, чтобы в какой-то момент китайский юань для людей в других странах стал такой же ценностью, как доллар.



Денис Стаджи





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