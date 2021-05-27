Электро­энергия - не сало, на рынке не купишь: Украину спасут RAB-тарифы В украинском правительстве заявили, что рыночный тариф за электроэнергию для населения должен быть в 1,5-2 раза выше, чем действующий. Ближайший срок, когда цены на электричество могут поднять - 1 июля, и это будет уже не первое повышение в нынешнем году. "Апостроф" выяснял, есть ли основания для очередного увеличения тарифов на электроэнергию, и пойдут ли на такой шаг власти.



Рыночные цены на электроэнергию в Украине должны быть существенно выше, чем те, что установлены сейчас для населения. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра энергетики Юрий Бойко. По его словам, "справедливый" тариф для Киева должен быть 2,6-2,96 гривны/1 киловатт-час, а, например, для Ивано-Франковской и Луганской областей – до 4 гривен/1 киловатт-час.



Такой разброс в ценах Бойко пояснил разницей в тарифах на распределение электроэнергии, который ниже всего в столичном регионе и Днепропетровской области, а выше всего – втрое, чем в Киеве – в Луганской и Ивано-Франковской областях.



Тем не менее, правительство пока устанавливает единый для всех регионов тариф, который на сегодня, напомним, составляет 1,68 гривны/1 киловатт-час.



Также напомним, что с 1 января 2021 года в Украине был отменен льготный тариф на первые 100 киловатт-часов, который составлял 90 копеек/1 киловатт-час.



Совпадение? Не думаю



Власти уже несколько раз планировали поднять тариф на электричество. Сначала речь шла о 1 апреля, затем – о 1 мая. Однако подорожания не произошло – ни в первом случае, ни во втором.



Очередное время "Ч" - 1 июля, так как до 30 июня включительно действует нынешний тариф, введенный постановлением Кабмина. Что будет дальше - неизвестно.



Однако вряд ли пост в Facebook замминистра энергетики Юрия Бойко можно считать случайностью.



Но пойдут ли власти на новое поднятие тарифов?



По словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, решение о повышении (или неповышении) цен на электроэнергию является политическим.



"Если говорить об экономике, то повышать нужно. Как минимум, в два раза в среднем. Будет от 2 до 4 гривен (за 1 киловатт-час) в зависимости от региона", - сказала она в комментарии "Апострофу".



Глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук напомнил, что в Украине формально внедрен рынок, поведение которого прогнозировать невозможно.



С другой стороны, по его словам, на рынке электроэнергии, особенно в том, что касается ее доставки, еще с начала 1990-х годов произошла монополизация.



"То, что у нас сейчас некоторые чиновники рассуждают о том, что (тариф на электроэнергию) может вырасти до 3 гривен/1 киловатт-час, - так он может и до 10 гривен взлететь при таком рынке без тормозов, который они внедряют, - сказал эксперт в комментарии "Апострофу". - Достаточно собраться основным игрокам, осуществить картельный сговор, и установить тариф, например, не ниже 4 гривен/киловатт-час".



Виноваты "зеленые"



Но сейчас сценарий несколько иной.



"Думаю, что правительство само не знает, будет ли оно повышать (тарифы на электроэнергию), или нет", - заявил "Апострофу" эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко.



Пока же власть делает информационные вбросы и наблюдает за реакцией общественности.



При этом, как отметил Дяченко, если бы не дорогая "зеленая" генерация и миллиардные долги за нее, то, возможно, сейчас и не нужно было бы поднимать тарифы на электроэнергию.



Напомним, в Украине действует самый высокий в Европе "зеленый" тариф. При этом по закону, правительство обязано выкупать всю произведенную "зеленую" электроэнергию. Но денег на это, несмотря на некоторое снижение "экологического" тарифа, все равно не хватает, и у правительства перед "зелеными" производителями накопились миллиардные долги.



А это чревато судебными исками, поэтому погашать задолженность придется.



"Как рассчитаться с "зеленкой"? Только за счет потребителя, у нас других источников нет", - отметил Сергей Дяченко.



С людей брать уже нечего



Однако сейчас далеко не лучшее время для повышения тарифов на любые жилищно-коммунальные услуги, так как платежеспособность населения очень низкая.



"Я считаю, что на жизненно необходимые вещи, такие как газ и электроэнергия, классический рынок, на котором продают лук и сало, внедрять нельзя, потому что это – жизнеобеспечение страны и человека", - заявил Андрей Никончук.



Он также подчеркнул, что не видит оснований для повышения цен на электричество до тех пор, пока не будет внедрен механизм RAB-тарифов, то есть стимулирующих тарифов, направленных на модернизацию и улучшение инфраструктуры доставки электроэнергии потребителям.



Сергей Дяченко, в свою очередь, считает, что рост тарифов может не дать тот эффект, которого от него ожидает власть.



"Просто вырастут неплатежи. Ведь без конца "доить" население нельзя, - говорит эксперт. - Да и вообще пандемия – это не лучшее время для таких шагов".



Он отметил, что в случае увеличения тарифов до 4 гривен/киловатт-час, платежи за электроэнергию могут стать соразмерными платежам за отопление: "За двухкомнатную квартиру платежки подползут к 1000 гривен, и цены начнут кусаться даже для людей среднего достатка".



В связи с этим Сергей Дяченко прогнозирует, что, если рост цен с 1 июля все же произойдет, то не в два раза, а меньше.



Однако нужно быть готовыми к тому, что постепенное увеличение тарифов на электроэнергию, как и на другие услуги ЖКХ, продолжится в будущем.



Виктор Авдеенко



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