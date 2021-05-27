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Запуск Северного потока-2: невыученные уроки Украины

27.05.21
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Мне не конца понятна истерика «експертної спільноти» в отношении позиции Германии и Штатов по «Северному потоку-2». О каком предательстве речь? Уже давно пора уяснить, что в политике не бывает вечных врагов и вечных союзников. Каждая страна по умолчанию отстаивает собственные национальные интересы.

Этому нам, кстати, стоит подучиться.

Если для Украины завершение строительства «Потока» чревато последствиями для бюджета, экономики, инфраструктуры ГТС, то для европейских потребителей – это диверсификация поставок и уменьшение рисков.

«Северный поток-2» - это урок для Украины, напоминание о том, что политические решения не следует принимать без оглядки на экономические последствия.

Нас ничему не научила экономическая блокада Донбасса, из-за которой бюджет Украины терпит миллиардные убытки. Теперь мы вводим воздушную блокаду Беларуси, что бьет по нашим же авиакомпаниям, что отразится на стоимости перевозок. Аэропорт «Киев» уже заявил, что запрет полетов приведет к снижению его доходов на 10%.

Поэтому еще раз: политика тесно связана с экономикой. Запуск газопровода приведет к тому, что Украина ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов – это прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится.

Сейчас наша задача - разработать четкий план использования ГТС после завершения контракта с РФ, если «Северный поток-2» все же будет введен в эксплуатацию.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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