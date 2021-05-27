|
Запуск Северного потока-2: невыученные уроки Украины
27.05.21
печать
Мне не конца понятна истерика «експертної спільноти» в отношении позиции Германии и Штатов по «Северному потоку-2». О каком предательстве речь? Уже давно пора уяснить, что в политике не бывает вечных врагов и вечных союзников. Каждая страна по умолчанию отстаивает собственные национальные интересы.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
27.05.21, Апостроф
25.05.21
25.05.21, Деловая столица
25.05.21
20.05.21
20.05.21
20.05.21, Деловая столица
19.05.21
19.05.21
18.05.21
18.05.21, Деловая столица
18.05.21
18.05.21, Апостроф
17.05.21
17.05.21, Економічна правда
14.05.21
13.05.21
07.05.21
05.05.21
29.04.21
28.04.21
27.04.21
26.04.21
23.04.21
21.04.21
20.04.21
19.04.21
16.04.21
15.04.21
14.04.21
13.04.21
12.04.21
09.04.21