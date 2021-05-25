Зеленский пообещал прибыль "Энергоатому". Как тарифы на электричество вырастут уже с июля Вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения все чаще будоражит умы потребителей, чиновников и политиков. Очередной час "Ч" для принятия такого решения для власти наступит к 1 июля.



Цена на электричество: сколько платим сегодня



Именно 30 июня истекает срок действия продленного Кабинетом Министров режима ПСО (спецобязательств, или public service obligation), функционирование которого позволяет получать населению электроэнергию по тарифам, которые практически не менялись последние четыре года.



Сейчас население получает электроэнергию по фиксированному тарифу — 1,68 грн за все киловатты независимо от объема потребления. При этом действуют двузонные и трехзонные коэффициенты. У потребителей, которые пользуются двузонными счетчиками, тариф с 23:00 до 7:00 составляет 0,84 грн, в остальное время — 1,68 грн. У владельцев трехзонных счетчиков в пиковые часы потребления (с8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф в размере 2,52 грн за 1 кВт-ч, в обычное время (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) — обычный тариф – 1,68 грн, и в ночное время (с 23:00 до 7:00) — 0,672 грн. В среднем же по стране (с учетом зонного учета) тариф для бытовых потребителей составляет около 1,6 грн за 1 кВт-ч.



Однако конечная цена на электроэнергию для бытовых потребителей складывается из непосредственно стоимости самой энергии на рынке, тарифа на ее транспортировку по высоковольтными сетям, расценок на распределение по низковольтным сетям облэнерго, тарифа на поставку и налогов. В средней цене 1,6 грн непосредственно транспортная составляющая занимает 1,51 грн за 1 кВт-ч, а на генерацию, которая собственно и производит эту электроэнергию, остается только 0,09 грн.



Сколько должна стоить электроэнергия



Замминистра энергетики Юрий Бойко на своей странице в Facebook отметил, что если бы власть не сдерживала тарифы на электроэнергию для населения и не вводила режим ПСО, то тарифы еще с июля 2019 г. были бы намного выше сегодняшнего и, кроме того, отличались бы в зависимости от региона. В частности, в Киеве и Днепропетровской области они бы составляли 2,6-2,96 грн за 1 кВт-ч, в Ивано-Франковской и Луганской областях — 3,7-4 грн. Разница объясняется просто: в каждой области свой тариф на распределение энергии по местным сетям, и в зависимости от региона он может отличаться втрое. В частности, такой разброс зависит от густоты заселенности: чем меньше абонентов — тем дороже доставлять электричество домохозяйствам.



При этом власть уже раздумывает о возможном повышении тарифа. В частности, НКРЭКУ ранее рассмотрела три варианта дальнейшего развития событий. Первый предполагает, что в очередной раз тарифы повышать откажутся. Второй — повышение будет происходить поэтапно в течение 2021 г.: на 15% с 1 мая и с 1 сентября этого года, и таким образом тариф к осени вырастет до 2,22 грн за 1 кВт-ч. И это будет примерно минимальная экономически обоснованная цена, которая покрывает затраты на производство и транспортировку электроэнергии.



Однако в мае, как мы видим, увеличения расценок не было. Поэтому, вероятно, может быть реализован третий вариант — повышение сразу на 30% с 1 июля этого года, а в дальнейшем, уже в 2023 г., возможно новое подорожание — до 3,48 грн за 1 кВт-ч.



Выбор невелик: подорожает ли электричество в 2021 г.



К повышению тарифа для населения власть подталкивает проблема перекрестного субсидирования — когда бытовые потребители получают дешевую электроэнергию за счет ресурса государственных компаний. В этом контексте, конечно, нужно отметить, что само электричество дорожает из-за увеличения доли "зеленой" генерации (у которой государство обязалось выкупать ресурс по кратно завышенным тарифам). Но как бы там ни было, чтобы удержать сегодняшний прайс для населения, в частности, НАЭК "Энергоатом" половину производимой электроэнергии сейчас должен продавать по 0,18 грн за 1 кВт-ч. Однако такое перекрестное субсидирование ведет к убыткам — за минувший год их у "Энергоатома" біло 4,8 млрд грн вместо запланированной прибыли в 1,6 млрд грн.



По словам Юрия Бойко, повышение тарифа для населения, которое потребляет около 31% производимой электроэнергии, позволит улучшить финпоказатели энергетических госкомпаний.



"В случае роста цены на электроэнергию для бытовых потребителей весь дополнительный объем денег будет направлен исключительно на улучшение финансового состояния государственных производителей и частично будет возвращаться в государственный бюджет Украины в виде дивидендов", — заверил Бойко.



Но пойдет ли по этому пути власть — пока не понятно. Правда, президент Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции 20 мая заявил, что "Энергоатому" поставлена задача добиться по итогам этого года прибыльной работы. И при этом установлена довольно высокая планка прибыли — на уровне $500 млн.



Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий подсчитал, что для этого "Энергоатом" должен получить прибыль до налогообложения в размере $610 млн, или в 23 раза больше, чем в 2020 г. "Чтобы достигнуть такого чудесного результата, "Энергоатому" нужно продавать электроэнергию в этом году на 35% дороже, чем в 2020 г. В I квартале 2021 г. средняя цена продажи была на 25% ниже, чем в 2020 г. Это означает, что во II-IV кварталах "Энергоатом" должен серьезно наверстать: увеличить среднюю цену продажи электроэнергии на 50% по сравнению с тем, что было в 2020 г. и I квартале 2021 г. То есть выходит, что президент анонсирует существенное повышение цен на электроэнергию до конца года?", — размышляет он.



Фактически власть сейчас стоит перед дилеммой. Первый вариант: оставить тарифы на нынешнем уровне, чтобы не раздражать население, но тогда нужно готовиться к тому, что крупные госкорпорации (например, "Энергоатом") не выйдут в этом году в прибыль и, соответственно, бюджет не получит дивидендов. Второй вариант: повысить тарифы, заработать деньги для бюджета, но при этом еще больше потерять популярность в народе.



Четкого ответа на вопрос — будут ли повышаться тарифы для населения, и если да, то когда и насколько — власть дать так и не решается. Тем временем, чем дальше по времени отодвигается принятие непопулярных решений, тем острее становится проблема, и тем дороже в будущем обойдется ее решение.



Александр Суков

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