Ответственность за возможный дефолт несет Набсовет Укрзализныци По итогам 2020 года «Укрзализныця» отчиталась об 11,9 млрд грн убытков. Бедственное положение компании оказалось в фокусе внимания Президента Зеленского. Во время недавней пресс-конференции он отметил сложное финансовое положение национального ж/д оператора: большие убытки, неподъемная кредитная нагрузка и чрезмерно высокие процентные ставки по кредиту, полученному от российского «Сбербанка».



Те, кто готовил для Президента информацию по данному вопросу, видимо, забыли упомянуть, что изначально ставка по проблемному ныне кредиту была всего 5% годовых. Однако после того, как руководство компании объявило, что компания не может в полном объеме обслуживать свой долг, условия кредита решено было реструктуризировать.



И вот здесь на сцене появляется Наблюдательный совет «УЗ», который одобрил реструктуризацию под 12% (!). В результате, по кредиту в размере 206 млн долл «Укрзализныця» получила ежегодную переплату в 14 млн долл. Финансовая математика на уровне института криминалистики! Удивительно, что до сих пор ни один правоохранительный орган не отреагировал на такой откровенный и циничный грабеж государства.



Каждое решение имеет свои последствия. Финансовые махинации с кредитом «Сбербанка» привели к тому, что рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о неспособности «УЗ» обслуживать свои долги, что чревато дефолтом. В свою очередь агентство Standart&Poors понизило кредитный рейтинг ж/д монополиста до уровня «ССС» - близкий к дефолту. Очевидно, что такое плачевное состояние дел – на совести Наблюдательного совета.



Удивительно, но, несмотря на такие провалы, Набсовет продолжает свою работу. Очередное «шедевральное» решение НС – отмена продления договора по кредиту ЕБРР для обновления парка вагонов. В результате, за неиспользованные кредитные средства «УЗ» пришлось возместить банку комиссионные - 85 млн грн.



Это далеко не все примеры безответственного и халатного выполнения НС «УЗ» своих прямых обязанностей. Считаю, что государству больше нельзя терпеть некомпетентных управленцев, которые уверенно ведут компанию на дно. Кабмин должен незамедлительно рассмотреть вопрос об увольнении НС в полном составе и начать реформирование «Укрзализныци». Без преувеличения речь идет об экономической безопасности Украины.



Сергей Магера, народный депутат Украины



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



