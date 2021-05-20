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Назначение Любченко: сможет ли вице-премьер вернуть к жизни разрушенную экономику Донбасса?
20.05.21
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Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Соответствующее постановление поддержало 293 депутата.
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