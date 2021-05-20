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Назначение Любченко: сможет ли вице-премьер вернуть к жизни разрушенную экономику Донбасса?

20.05.21
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Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Соответствующее постановление поддержало 293 депутата.

Перед назначением Любченко на должность я адресовала ему два фундаментальных вопроса:

Первое: осознает ли он, что повышение налогов обернется сокращением поступлений в бюджеты? Это крайне актуально, поскольку – как я уже неоднократно повторяла – весь цивилизованный мир в период кризисов, а особенно когда он усугубляется пандемией, предоставляют бизнесу налоговые каникулы и льготы, отсрочки налоговых платежей. Украина пытается найти собственный путь, который откровенно настораживает. Вместо того, чтобы поддержать бизнес и население, решили их максимально ободрать.

Второе: поинтересовалась его отношением к созданию свободных экономических зон на искалеченным войной Донбассе. 7 лет мы топчемся на месте, хотя еще вчера нужно было начинать с отмены экономической, энергетический и торговой блокады Донбасса. Работать над планированием и созданием зон приоритетного развития, свободных экономических зон. Без этого полноценная реинтеграция невозможна.

Не хочу давать оценку услышанному. Полноценным этот ответ назвать сложно даже с натяжкой. Но! Уже можно сделать вывод, что Алексей Любченко осознает масштабы проблемы и – что главное – поддерживает озвученные механизмы реинкарнации экономики Донбасса.

Его предшественник Игорь Петрашко продержался на должности год и два месяца. Посмотрим, хватит ли Любченко сил вытащит из пропасти экономику.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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