Тарифное цунами. Какой сюрприз украинцам приготовили Зеленский и Шмыгаль на осень Правительство прекратило регулировать цены на газ, который получают теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь закупки газа и цены на него станут головной болью местных властей, а населению нужно готовиться к повышению тарифов.



Зеленский дотянул до последнего



После почти 5 месяцев задержки президент Украины Владимир Зеленский наконец-то подписал закон №1060 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", который Верховная Рада приняла еще 3 декабря прошлого года.



Почему президент ждал так долго? Потому что вступление его в силу привело бы к подорожанию отопления для населения еще в декабре прошлого — январе этого года, в период, когда украинцы были страшно обозлены повышением тарифов на газ. И если по газу Кабмину пришлось фиксировать цену на уровне 6,99 грн за куб. м, то для сдерживания тарифов на тепло была выбрана стратегия заморозки закона до окончания отопительного сезона.



В этом законе нет прямой директивы повысить тарифы, но он дает такую возможность коммунальным теплоэнерго. Дело в том, что еще в 2017 г. Верховная Рада приняла закон "О жилищно-коммунальных услугах", но для его состыковки с остальной законодательной базой нужен был еще один акт. Подписанный президентом закон №1060 как раз и является этим "стыковочным" законом, который позволяет ТКЭ повышать тарифы на услуги по теплоснабжению в соответствии с тарифом на тепло, который устанавливает НКРЭКУ.



Анна Позднякова, директор коммунального предприятия "Теплопостачання міста Одеси", пояснила "ДС, что в декабре 2020 г. НКРЭКУ в связи с повышением цен на газ, который занимает основную долю расходов ТКЭ на производство тепла, повысила тариф на тепловую энергию. Однако коммунальные компании, производящие тепло, не могли применить этот тариф именно из-за отсутствия "стыковочного" закона. А глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью "Интерфакс-Украина", сетуя на "коллизию в законодательстве" (до подписания закона №1060), отмечал, что "эти конечные тарифы должны быть установлены после определенных процедур, в частности, после заключения всех письменных договоров с потребителями на теплоснабжение".



Теперь, уже в следующем отопительном сезоне, ТКЭ получат возможность скорректировать тарифы на услуги по поставке тепла в соответствии со вступившим в силу законом. Главную роль здесь сыграют цены на газ. Но какими они будут осенью, предсказать сложно.



Тарифы на тепло могут взлететь



Однако на рынке тепла только что произошло еще одно грандиозное изменение — с 20 мая правительство прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. До этого все ТКЭ получали его на условиях ПСО (спецобязательства, или public service obligation), которые предусматривали, что "Нафтогаз Украины" продавал газ для ТКЭ по установленной цене. Теперь же теплокоммунэнерго должны будут сами позаботиться о том, чтобы купить газ для обеспечения следующего отопительного сезона.



У каких компаний они будут приобретать газ и по какой цене — это теперь будет головной болью не правительства, а местных властей.



"Это шаг, который наконец даст возможность местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно", — написал в своем Telegram-канале премьер-министр.



В то же время Анна Позднякова пояснила, что если предприятия ТКЭ до 1 мая могли покупать газ исключительно у "Нафтогаза", то с этого дня могут перейти к другому поставщику, но — при условии полного погашения долгов перед "Нафтогазом". А с учетом того, что у многих ТКЭ миллиардные долги перед НАК, сменить поставщика они не смогут.



Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что это решение приведет к повышению тарифов на тепло для населения. "Большинство ТКЭ утверждали свои тарифы в НКРЭКУ еще при цене газа в 4-4,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, а сейчас "Нафтогаз" предлагает им газ по 8,2 тыс. грн, а после отмены ПСО цена будет около 9,5 тыс. грн. Это автоматически ведет к тому, что все ТКЭ будут согласовывать новые тарифы на тепло и горячую воду выше существующих от 30 до 60%", — сказал он, добавив, что платежка за тепло для украинца в квартире площадью 50 кв. м вырастет с 1 до 2 тыс. грн в месяц.



Долги и штрафы



Тепловики в свою очередь предупредили премьер-министра о катастрофической ситуации, сложившейся в отрасли, и заявили, что если не принять срочных мер, то следующий отопительный сезон может просто не начаться. Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" направила Денису Шмыгалю письмо, в котором указала, что долги ТКЭ перед поставщиками газа из-за несоответствия тарифов на газ и тепло постоянно растут и на 1 мая уже достигли 50 млрд грн.



Кроме того, финансовые претензии к предприятиям ТКЭ за долги выставили также поставщики газа и операторы газораспределительных сетей (операторы ГРС или облгазы) — штрафы достигли уже 10 млрд грн.



Также в Ассоциации считают, что необходимо пересмотреть размеры штрафов, которые выписывают поставщики энергоресурсов предприятиям ТКЭ — они не могут быть выше, чем штрафы, которые ТКЭ выставляют потребителям тепла на неуплату счетов. Например, население, если не рассчитывается вовремя, уплачивает пеню в размере 0,01% от долга, или всего 3 грн за каждую 1 тыс. грн задолженности. Тогда как ТКЭ за долг перед "Нафтогазом" в 1 тыс. грн отсчитывает 380-520 грн штрафа, а оператору ГРС — 1,2 тыс. грн.



Поэтому ассоциация считает, что долги ТКЭ нужно реструктуризировать или просто писать, а для удешевления тарифов на тепло следует обеспечить ТКЭ дешевым газом украинской добычи, цена которого будет ниже, чем предлагает сегодня "Нафтогаз Украины".



Александр Суков





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