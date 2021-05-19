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Как повышение налогов убьет экономику: пошаговый анализ
19.05.21
печать
Рассказываю на пальцах, к чему приведет намерение власти резко повысить налоги. Первый и, по сути, единственный аргумент инициаторов повышения – попытаются "наполнить" полупустую казну. Ключевое слово "попытаться", ведь в конечном итоге всё, чего они добьются в долгосрочной перспективе – это коллапс экономики и дальнейшее падение за черту бедности.
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