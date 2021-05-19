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Как повышение налогов убьет экономику: пошаговый анализ

19.05.21
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Рассказываю на пальцах, к чему приведет намерение власти резко повысить налоги. Первый и, по сути, единственный аргумент инициаторов повышения – попытаются "наполнить" полупустую казну. Ключевое слово "попытаться", ведь в конечном итоге всё, чего они добьются в долгосрочной перспективе – это коллапс экономики и дальнейшее падение за черту бедности.

И вот почему:

весь цивилизованный мир в период кризисов, а особенно когда он усугубляется пандемией, предоставляют бизнесу налоговые каникулы и льготы, отсрочки налоговых платежей. Украина пытается найти собственный путь, который откровенно настораживает. Вместо того, чтобы поддержать бизнес и население, решили их максимально ободрать.

Первое, к чему это приведет, – отечественный бизнес станет неконкурентным на внешних рынках.

Следом за повышением налогов уйдут инвестиции, экономика продолжит деградировать, отечественные производители потеряют конкурентоспособность уже на внутреннем рынке. Его заполонят импортеры.

Увеличение налогов приведет к росту себестоимости продукции. Бизнес вынуждено повысит цены, которые и без того растут. Подорожают продукты питания, товары и услуги, вырастут цены на общественный транспорт, подорожают услуги ЖКХ.

О росте экономики можно будет забыть. Доходы людей сократятся, предприятия будут вынуждены снижать зарплаты и – что еще хуже – увольнять сотрудников.
А теперь самое унизительное: больше всего пострадает тот бизнес, который работает честно. Те, кто отсиживается «в тени», продолжит обогащаться на коррупционных схемах. Поэтому, чтобы хоть как-то выжить, не удивлюсь, если легальный бизнес попытается уйти в «тень».

Разве это то, чего люди ждут от власти?

Я откровенно полагаю, что в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя повышать налоги для промышленности, в противном случае угробим не только экономику, но и сделаем украинцев нищими.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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