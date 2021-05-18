Регулирование цен на бензин. Справедливо ли взбунтовались АЗС и что будет дальше Введение государственного регулирования цен на топливо не гарантирует его стабильной цены. Стабильным может быть только заработок автозаправочных станций (АЗС). Но почему они недовольны возможностью торговой наценки в 5-7 грн на литр и как отреагирует рынок?



История сдерживания цен на бензин



Правительство озаботилось ситуацией на рынке нефтепродуктов еще в марте, когда заметило, что цены на топливо за январь-февраль выросли более чем на 4 грн за литр. Но при этом закупочные цены на топливо выросли еще значительнее — на 5,1-5,6 грн за литр, а значит были все предпосылки для того, чтобы в течение марта цены в Украине подросли еще на 1-1,5 грн.



В результате долгих переговоров 2 апреля Кабмин и Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ), отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка, подписали меморандум. По его условиям, НАУ должно было сообщать правительству о компаниях, которые занимаются производством и продажей фальсифицированного топлива, а власть пообещала бороться с теневиками. Также Кабмин обязывался не допускать дискриминации на рынке и способствовать свободному ценообразованию, а компании — уплачивать в полном объеме налоги…



Формально этот меморандум носил чисто декларативный характер, поскольку каждая из сторон в нем выполнять делать то, что и так должна была делать, а никаких обязательств по поводу сдерживания цен в нем не было. Но, выполняя неформальные договоренности с властью, продавцы топлива цены в апреле все же сдержали — по данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, в апреле цифры на табло автозаправок практически стояли на месте.



Однако уже в мае продавцы начали повышать цены, поскольку посчитали, что правительство свои обязательства по борьбе с фальсифицированным топливом и его реализаторами выполнило формально, и "серые" заправки работают как прежде. В итоге за первые две недели этого месяца в среднем по стране цены на бензин А-92 выросли на 0,67 грн, до 28,44 грн за литр, а на бензин А-95 — на 1,8 грн, до 29,45 грн за литр.



Но это в среднем по стране. На некоторых "премиальных" заправках, где традиционно высокая стоимость топлива (ОККО, WOG, Sokar), ценники на стеллах перешагнули рубеж в 30 грн за литр, и бензин А-92 предлагался по цене 31,28 грн, а А-95 — по 32,28 грн.



Такие высокие прайсы возмутили власть, и она решила действовать — 11 мая Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо свыше 1%: если продавец собирался повысить их сверх этой отметки, то должен был задекларировать это за 20 дней до повышения и известить Госпродпотребслужбу.



Кардинальные меры



А уже 14 мая Кабмин нанес новый удар — ввел государственное регулирование цен на топливо. Правительство на период карантина установило предельные уровни торговой надбавки к цене топлива: на дизельное — не выше 7 грн за литр, на бензин — не выше 5 грн за литр. При этом средняя стоимость дизтоплива и бензина, которая включает акцизный налог и НДС, должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Таким образом, средняя цена на вторую половину мая на дизельное топливо должна составлять с учетом этой наценки 27,89 грн за литр, а бензинов — 30,22 грн.



Однако это привело к тому, что компании, торгующие "премиальным" топливом — OKKO, WOG, KLO и Socar, прекратили его продажу, заявив, что это невыгодно и несет убытки. Кроме того, Socar временно прекратила начисление дополнительных скидок для своих клиентов, а сеть KLO ограничила срок действия уже выданных купонов на скидки (пользователи соцсетей сообщали, что их купоны вообще аннулировали).



Нужно ли регулирование: недовольных много



Действия Кабмина раскритиковали практически все. Нефтегазовая ассоциация Украины призвала отказаться от регулирования розничных цен, заявив, что это ограничивает конкуренцию и дискриминирует розничных игроков — введение предельных ценовых надбавок сузит их возможность оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия на рынке, а при этом все преимущества получат работающие "в тени" продавцы, которые смогут увеличить объемы продаж. Против госрегулирования цен на топливо выступила Европейская бизнес-ассоциация и Федерация работодателей Украины. По поводу действий Кабмина негативно высказался и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Сергей Сапегин, директор Научно-технического центра «Психея», считает, что, введя госрегулирование, власть применила самый сильный инструмент для сдерживания цен, который логично было бы использовать в последнюю очередь. "Это очень жесткая мера", — отметил он.



При этом Консалтинговая группа "А-95" подсчитала, что в январе-апреле фактические цены на топливо были ниже, чем тот уровень, который получается по утвержденной методологии Кабмина. Но при этом в обозначенный властью предел цен не попадали около 1 тыс. АЗС (14% рынка), которые преимущественно приходятся на сети OKKO, WOG, Socar и Shell — у них в январе-апреле цены были выше расчетного уровня Минэкономики по бензину А-95 на 0,6-2,4 грн за литр, по дизтопливу — на 0,8-2,5 грн.



А поскольку подавляющее число украинских АЗС в этом году и так продавало топливо в ценовых пределах, которые обозначила власть, то остаются непонятными предпосылки введения госрегулирования и его цели, заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.



Поэтому правительство было вынуждено в воскресенье вечером разъяснить, что госрегулирование не распространяется на брендовое топливо с улучшенными показателями качества, маркировка которого содержит торговую марку и предлагается на заправках по более высоким ценам.



В свою очередь Офисе Президента заявили, что прекращение продаж брендового топлива — демонстрация монопольного сговора сетей. По словам заместителя главы ОП Юлии Свириденко, ни одна из сетей не везет в Украину отдельное топливо для продажи его как брендового — оно становится таковым, когда на нефтебазе в него добавляется специальная присадка, цена которой почти не влияет на конечную цену продукта, но покупатели при этом платят за него почти $50 на каждой тонне. Поэтому нет никаких оснований для ограничения продажи такого брендового топлива. "Единственная цель — давление на правительство", — заявила она.



Но в то же время директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн возразил, что доля брендового бензина в Украине — 10%, и остановка его продажи стратегически на рынок не влияет. Также на сети ОККО и WOG, которые пока не возобновили продажу брендового бензина по цене выше регулируемой, на двоих приходится чуть больше 10% АЗС в целом по стране. "О каком монополизме речь?", — сказал Сергей Куюн.



Тем не менее установленные максимальные торговые наценки в 5 и 7 грн позволяют рынку стабильно работать, и катаклизмов от этого регулирования пока не предвидится. "На рынке никто не остановился, нет массового закрытия АЗС. Отреагировали только две сети (прекратили продажу премиального топлива, — ред.). Но премиальное топливо продают многие компании, и только две сказали, что у них экономика не складывается", — отметил Сергей Сапегин.



А цены — подросли



Регулирование цен, которое должно было сдержать их рост, в действительности возымело обратный эффект. По словам Сергея Сапегина, максимальные расценки на рынке не исчезли, они даже немного подросли, поскольку трейдеры увидели риски и стали закладывать их в цены. При этом подорожало топливо и на заправках, которые относятся к нижнему ценовому сегменту — некоторые трейдеры услышали о максимальной торговой надбавке в 5 и 7 грн и стали применять их, повышая свои надбавки до этого уровня.



А это повышение коснется потребителей, традиционно использующих дешевое топливо — перевозчиков пассажиров и грузов.



Введение максимальных торговых наценок не гарантируют стабильности цен на топливо — стабильными будут сами наценки, но топливо на АЗС может вырасти из-за повышения оптовых цен на него. Украинский топливный рынок много лет "привязывали" к европейским котировкам — Platts и Argus — и теперь они заложены в контракты импортеров. Таким образом участники рынка снимают с себя риски: если Platts и Argus растет, то автоматически весь рынок идет вслед за этими индикаторами. Если бы не эта привязка, то трейдеры бы брали на себя больше рисков, не строили бы такие гигантские и дорогие автозаправочные комплексы, работали на бюджетных заправках, автомобилисты не пользовались услугами заправщика на АЗС, но при этом цена топлива была бы на 5-10 ниже. "А это очень существенно для экономики: когда 80% топлива — импортное, то деньги уходят из страны", — сказал Сергей Сапегин.



Вполне возможно, что у власти для введения регулирования цен были свои резоны. В прошлом году экономика Украины падала (номинальный ВВП сократился на 4%), останавливались бизнесы, а, как отметил Сергей Сапегин, одна из крупнейших торговых компаний, владелец сетей АЗС, увеличила свою прибыль с 900 млн грн до 1,5 млрд. "Может, это и стало толчком к тому, что правительство обратило внимание: экономика — все хуже и хуже, а прибыль некоторых участников рынка — все выше и выше?", — отметил он.



Тем не менее в ближайшее время ожидать роста розничных цен из-за повышения оптовых котировок не стоит: оптовые цены на дизтопливо снижаются, а на бензин — пока стоят на месте.



Александр Суков

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