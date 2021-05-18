ЕС подал первый тревожный для Украины сигнал по СВАМ Через полтора месяца Еврокомиссия опубликует пакет поправок в европейское законодательство по климатическим целям. Среди них - регламент по механизму СВАМ, новой углеродной пошлине, которую ЕС будет взимать с импортной промышленной продукции.



Треть украинского экспорта составляет углеродоемкая продукция. Поэтому СВАМ неизбежно ударит по национальному экспорту, поступлениям в бюджет и снизит уровень промышленного производства в Украине. По оценкам экспертов, только за счет уменьшения поставок металлопродукции наша страна будет терять около 700 млн евро в год.



Необходимо отметить, что украинская власть достаточно поздно поняла всю серьезность ситуации. Правительство создало специальную рабочую группу по СВАМ, но она вынуждена действовать вдогонку утвержденным решениям Евросоюза. Если бы мы вовремя осознали опасность введения СВАМ для нашей экономики, то смогли бы предоставить европейским властям свои аргументы на этапе подготовки законопроекта.



Вариантов у нас немного. Главное – доказать, что введение СВАМ нарушает условия подписанного между Украиной и ЕС Договора о зоне свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации. Тогда мы сможем просить Евросоюз о введении для Украины специального режима по СВАМ или отсрочить действие этой пошлины для украинских экспортеров. К сожалению, первые сигналы из ЕС не дают поводов для оптимизма.



Так, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр недавно заявил, что СВАМ не является инструментом протекционизма и не вступает в конфликт с условиями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной. По словам министра, европейские власти рассматривают СВАМ как новый, более эффективный инструмент достижения климатической нейтральности.



Итак, первое мнение мы услышали. Но Франция - это еще не весь ЕС. К мнению г-на Ле Мэра, безусловно, необходимо прислушаться, но оно не может заменить для нас официальной европейской позиции по данному вопросу. И хотя общая тональность и логика ясны, украинской дипломатии следует активно включиться в процесс защиты национальных экономических интересов. Мы очень нужны ЕС для создания отрасли будущего – водородной энергетики. Аргументы нужно искать в сфере взаимной выгоды.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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