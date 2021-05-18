Новый шантаж Путина: почему в Украине не будет дешевого газа летом Цены на газ в Европе, несмотря на весеннее тепло, бьют рекорды, что может сказаться на потребителях в Украине, так как цены в нашей стране привязаны к стоимости топлива на европейских хабах. "Апостроф" выяснял, вырастут ли тарифы на газ для украинцев, и при чем здесь "газопровод Путина".



Цены на газ в Европе не спешат снижаться, несмотря на окончание холодов и установление теплой погоды. Более того, в последнее время они даже растут.



По данным информационных агентств, на текущей неделе на нидерландском хабе TTF спотовые цены взлетели до 320 долларов за 1000 кубометров топлива, что близко к январскому рекорду в 335 долларов. Средняя цена контракта "на день вперед" на хабе с начала 2021 года превысила 240 долларов за 1000 кубов.



Отметим, что внутреннее ценообразование в Украине ориентируется как раз на котировки TTF.



Однако эксперт Центра Разумкова Максим Билявский в разговоре с "Апострофом" отметил, что, поскольку цены на хабе TTF указываются в евро за 1 мегаватт/час, их нужно перевести в доллары за 1000 кубометров, и при расчете получается меньше, чем 300 долларов: "На самом деле, цена составляет 268 долларов за 1000 кубометров. Но это – без транспортировки. По таможенной стоимости (в Украине) будет примерно 290 долларов".



Но и это достаточно много, учитывая, что в апреле, который был довольно холодным, спотовые цены в Европе оставались на уровне 250 долларов за 1000 кубометров.



"Газпром" ставит на поток



Что же произошло? - ведь к лету цены на газ традиционно падают. И в Украине на это, кстати, очень надеялись.



Эксперты, опрошенные "Апострофом", отмечают в качестве главной причины искусственное создание дефицита газа на европейском рынке.



"На европейском рынке наблюдается дефицит газа, созданный, в частности, "Газпромом", который не спешит давать топливо на рынок, как раз для того, чтобы повысилась цена", - заявил эксперт энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.



"Нынешняя ситуация на европейском газовом рынке была вызвана уменьшением поставок со стороны "Газпрома", что привело к росту котировок, - согласен Максим Билявский. - Сделано это было для оказания давления в вопросе "Северного потока-2".



Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар убежден, что высокие цены на газ в Европе нынешней весной - на 90% результат действий "Газпрома": "Он даже не скрывает и даже кичится этим, что "сушит" европейский газовый рынок".



По его словам, это, в частности, ощущается по минимизации транзита газа через Украину, при том, что с технической точки зрения, украинская "труба" позволяет существенно нарастить поставки.



Эксперт считает, что "Газпром" действует в пропагандистской логике: "Хотите больше газа, давайте побыстрее заканчивать "Северный поток-2".



Напомним, речь идет о газопроводе "Северный поток-2", который прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас он готов более чем, на 95%, однако из-за санкций США его строительство приостановлено. Россия пытается самостоятельно достроить "Северный поток-2", так как иностранные компании вышли из проекта из-за страха перед санкциями. В случае достройки и запуска газопровода Украина рискует остаться без значительной части транзита российского газа в Европу.



В ЕС на сегодня нет единой позиции по "Северному потоку-2". Некоторые государства, например, Польша и страны Балтии высказываются резко против газопровода, тогда как другие - прежде всего, Германия - наоборот, поддерживают этот проект, призывая не политизировать его.



Что будет с тарифами



Но вернемся, собственно, к ценам на газ. В Украине, по крайней мере, формально, функционирует рынок газа, а это значит, что цены на топливо формируются на рыночных принципах, с учетом стоимости топлива на европейских хабах.



Формальность рынка проявилась, в частности, в том, что в зимний период из-за стремительного роста цен на газ в Европе правительство ввело государственное регулирование тарифов для населения.



Это, заметим, затруднило сотрудничество нашей страны с Международным валютным фондом (МВФ) по новому кредитному траншу. Однако с 1 мая ценовое регулирование было отменено в связи с окончанием отопительного сезона и, не в последнюю очередь, из-за ожиданий снижения стоимости газа.



При этом с 1 мая отечественный рынок газа перешел на новые правила, согласно которым газоснабжающие компании ввели для своих потребителей тариф, который не может повышаться на протяжении года. Очевидно, что растущие цены в Европе могут спутать все карты.



"Тут будет дилемма перед правительством и "Нафтогазом", потому что, с одной стороны, если ввели годовой продукт с фиксированной ценой, то ее нужно соблюдать, с другой стороны, все прекрасно понимают, что это не совсем рыночный подход", - отметил Михаил Гончар.



По его словам, если "Нафтогаз" захочет под влиянием роста цен в Европе поднять тарифы внутри Украины, ему это не позволит сделать акционер – украинское правительство, но, если тарифы не увеличатся, "Нафтогаз" снова будет с убытками.



Андриан Прокип, в свою очередь, не исключил, что увеличение цен на газ отразится, в первую очередь, на промышленных потребителях. "Что касается бытовых потребителей, то выглядит все так, что они не ощутят этого повышения", - добавил он.



Максим Билявский также считает, что тарифы для населения повышаться не должны: "Тут вообще нужно снижать цену, а не повышать".



Он пояснил, что отопительный сезон завершен, а потому сейчас газ не используется для отопления, соответственно, потребление топлива заметно снизилось.



Эксперт также отметил, что Украине стоит отказаться от манипулятивного термина "импортный паритет". Речь о том, что цены на газ внутри Украины привязаны к стоимости импортируемого в нашу страну топлива.



От себя заметим, что наша страна не зависит от импорта природного газа в такой степени, как, например, от импорта нефти и нефтепродуктов. В 2021 году общий объем потребления газа в Украине составил около 30 миллиардов кубометров, при этом внутренняя добыча (несмотря на то, что она в последние годы стагнирует) была на уровне около 20 миллиардов кубов.



Очевидно, что собственный газ дешевле, чем импортный, но какова его реальная стоимость, неизвестно. Как ранее писал "Апостроф", было бы целесообразно, чтобы "Нафтогаз", на который приходится порядка 70% украинской газодобычи (компания "Укргаздобыча"), часть своего ресурса продавал на бирже. Тогда внутренние цены, по идее, снизились бы.



Остается просто ждать



Но, пока этого нет, украинцам приходится уповать на падение цен в Европе.



Но упадут ли они?



Эксперты с осторожностью прогнозируют их снижение.



Максим Билявский убежден, что дефицита газа в европейских странах не будет, а потому котировки постепенно начнут снижаться.



"В мае, вероятно, цены будут оставаться на высоком уровне, но потом ситуация изменится, - соглашается Михаил Гончар. - Хотя, наверное, не будет серьезного падения цен".



На самом деле, Украина имеет возможность не привязываться к импорту газа и ценам на него. Но для этого нужно увеличивать собственную добычу. Однако правительство с треском провалило программу наращивания газодобычи, которая предусматривала, что уже в 2020 году наша страна сможет отказаться от импорта топлива. Этого, как мы видим, не произошло. А потому нам ничего не остается как с надеждой следить за котировками на европейских газовых хабах.



Виктор Авдеенко

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