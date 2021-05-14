|
Локализация может стать драйвером роста экономики
14.05.21
печать
Украина и Франция подписали четыре рамочных межгосударственных соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро. В рамках сотрудничества предусмотрена реализация проектов по поставке электровозов "Альстом", автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшения водоснабжения в Луганской области, улучшения качества питьевой воды в Киеве.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
14.05.21, Деловая столица
13.05.21
13.05.21, Апостроф
07.05.21
07.05.21
05.05.21
Український водень Дунаєм до Європи. Як передові технології допоможуть Україні стати водневою країною
05.05.21, Економічна правда
29.04.21
29.04.21, Деловая столица
28.04.21
28.04.21
27.04.21
27.04.21
26.04.21
26.04.21
26.04.21, Економічна правда
26.04.21, Апостроф
23.04.21
21.04.21
20.04.21
19.04.21
16.04.21
15.04.21
14.04.21
13.04.21
12.04.21
09.04.21
08.04.21
06.04.21
02.04.21
01.04.21
31.03.21