Локализация может стать драйвером роста экономики Украина и Франция подписали четыре рамочных межгосударственных соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро. В рамках сотрудничества предусмотрена реализация проектов по поставке электровозов "Альстом", автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшения водоснабжения в Луганской области, улучшения качества питьевой воды в Киеве.



Почему это важно? Потому что все эти проекты предусматривают локализацию производства на украинских предприятиях от 30% и выше. По словам французского министра, компания «Альстом» готова локализировать до 35% производства и обслуживания в Украине.



Безусловно, реализация проектов выгодна обеим сторонам. Франция сможет расширить свои производственные мощности и войти на украинский рынок. Для Украины гораздо больше плюсов.



Это важно с точки зрения защиты отечественного производителя, содействия росту экономики, создания новых рабочих мест, обновления инфраструктуры и обеспечения заказами украинских предприятий, дополнительных поступлений в бюджет. К тому же, это очень хороший сигнал для инвесторов!



Украине важно не только покупать высокотехнологические товары и услуги, но и интегрироваться в высокотехнологическое производство мирового уровня. И такие межгосударственные соглашения, предусматривающие локализацию, — это отличный способ.



Но чтобы извлечь максимальную выгоду и реализовать проекты, которые пока остаются рамочными, Правительству еще предстоит работа. Хотелось бы понимать есть ли у Кабмина понимание сроков, первоочередных шагов и стратегии реализации этих проектов.



И еще один важный момент - без реформирования судебной системы, установления верховенства права в Украине рамочные договора так и могут остаться рамочными. Откладывать реформы в долгий ящик не получиться.



Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины



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