Ждем доллар по 27. Когда будет лучше сбрасывать гривню Национальная валюта в последние три недели уверенно набирает вес. Если еще по состоянию на 25 апреля курс Национального банка Украины составил 28,06 грн за доллар, то 14 мая он укрепился до отметки 27,63. Посмотрим, что влияет на курс доллара.



Карантин закончился — все в магазин!



Одним из факторов, который повлиял на укрепление гривни в последние две недели, стало окончание жесткого локдауна и возобновление работы непродуктового ритейла. Многие жители крупных городов, а в особенности украинской столицы, могли наблюдать в выходные дни картину, когда возле торгово-развлекательных центров из-за наплыва покупателей просто невозможно было припарковать машину. Украинцы бросились сдавать валюту и на вырученную гривню стали делать покупки. "Закончилась третья волна коронавируса, во многих регионах закончился карантин, и возобновила работу торговля", — отметил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.



Больше валюты стране



Борис Кушнирук, эксперт аналитического совета Украинского аналитического центра, рассказал "ДС, что вместе с Независимой группой макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook готовит ежемесячные аналитические обзоры, в которых проводится анализ платежного баланса страны. По его словам, в этом году платежный баланс Украины будет позитивным, и весьма существенно — приток валюты в страну, как ожидается, превысит отток на $7-8 млрд, а то и на все $10 млрд.



Эксперт пояснил, что, по оценкам Ukraine Economic Outlook, в этом году следует ожидать роста импорта на 31% по сравнению с 2020 г. Он увеличится из-за роста цен на энергоносители и нефтепродукты, вырастет также потребительский импорт, отложенный в 2020-м. Например, в этом году ожидается существенное увеличение покупок новых автомобилей, которые в Украину поставляются из-за границы. Также подрастет инвестиционный импорт — частные компании увеличат вложение средств в покупки нового оборудования, которое в Украине традиционно заграничное. Однако несмотря на увеличение импорта и прогнозируемо негативный торговый баланс, экспорт (а значит — приток валюты в страну) тоже вырастет. А кроме как от него, валютные поступления ожидаются и по другим важнейшим статьям платежного баланса. Рассмотрим некоторые факторы укрепления гривни подробнее.



Заробитчане нам помогут



На курс гривни в этом году традиционно сильно повлияют переводы трудовых мигрантов в Украину, считает Борис Кушнирук. Однако если в 2020 г. украинцы заработали и перевели в Украину $12,1 млрд, то в текущем — будет еще больше. По данным НБУ, в этом году следует ожидать, что сумма переводов увеличится до $13 млрд.



Сырье в цене, валюта — в Украину



Еще одним фактором, который увеличит поступления валюты, станет повышение цен на сырьевые продукты, которые традиционно экспортирует Украина, — зерновые, металлы и руда. Как отметил Тарас Козак, учредитель и президент группы "Универ", сырье в мире дорожает просто космически.



В частности в феврале международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз цен на железную руду на 2021 г. — с предыдущих $75/т до $125/т. Уже в мае Bloomberg отмечал, что цены на сырье стремительно растут с начала года, достигли максимального уровня за несколько лет и ожидается, что эта тенденция продолжится по мере оживления мировой экономики.



Туристы никуда не поедут



Третий фактор, который окажет влияние на улучшение платежного баланса (а значит и на курс гривни), станет замораживание туризма. В былые годы украинцы, путешествуя за рубеж, вывозили и оставляли там $7-8 млрд. В этом же году из-за ограничений в передвижении между странами львиная доля этих денег останется в стране, потратится на внутреннем рынке и будет способствовать увеличению инфляции и дополнительному укреплению гривни.



МВФ подарит $2,7 млрд



Кроме всего прочего, Украина в этом году может получить подарок от МВФ. Речь идет о планах фонда распределить $650 млрд для вывода мировой экономики из рецессии. По словам Тараса Козака, это будет не традиционный кредит МВФ, получение которого сопряжено с рядом условий, а в буквальном смысле — подарок. На долю Украины от $650 млрд придется $2,7 млрд.



Каким будет курс гривни в 2021 г.



По мнению Тараса Козака, курс гривни на сегодня занижен, он должен составлять 22-25 гривень за доллар. "Весь мир печатает валюту, а Украина — почти не печатает гривню. А если и печатает, то только обеспеченную иностранной валютой", — сказал он. Итак, национальная валюта в ближайшие месяцы продолжит свое укрепление, считают эксперты. По прогнозу Ukraine Economic Outlook, к концу мая гривня укрепится до 27,5-27,6 за доллар, а летом можно будет наблюдать укрепление до 27,2-27. "И дай бог, чтобы удержалось на этой отметке и не пошло дальше", — говорит Борис Кушнирук. Однако осенью, после окончания летнего периода затишья деловой активности, гривня может девальвировать до 27,6 за доллар к концу года.



Александр Суков





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