Услуга Беларуси может дорого обойтись Украине

Власти Беларуси рассматривают возможность наращивания транспортировки металлопродукции через украинские порты в ЕС. По их сценарию металлопродукция будет попадать на европейский рынок через порт Одессы и сербский порт Смедерево, с погрузкой в Мозыре.
Важно отметить, что в 2020 году Белорусский металлургический завод (БМЗ) увеличил отгрузку продукции через украинские порты на 12,34%, в сравнении с 2019 годом, до 460 тыс т. В этом году в рамках развития системы речных перевозок Киевский речной порт ведет переговоры с белорусскими представителями.
С одной стороны, речь идет о прямой выгоде для украинского бюджета и развитии системы международной логистики через Украину. Но с другой стороны, выстраивать экспортно-логистические взаимоотношения с Беларусью нельзя без учета фактора России.
Недавно РФ устроила в Керченском проливе своеобразный морской КПП, ограничив передвижение военных судов и перевозку грузов военного назначения. Из-за этого пропускная способность пролива значительно снизилась. Это привело к существенному уменьшению перевалки грузов через Мариупольский и Бердянский морские порты.
Такие действия России привели к тому, что некоторые украинские экспортеры перенаправили часть своих грузов в порты Черного моря, из-за чего нагрузка на последние выросла. При этом инфраструктура самих портов значительно устарела и требует глубокой модернизации. Провести ее невозможно по причине несовершенной системы портовых сборов.
Теперь представьте, что случится, если Беларусь значительно увеличит объемы логистики своего металла через украинские морские порты? Это вызовет перегрузку портовых мощностей, вследствие чего пострадают интересы наших экспортеров.
Развивать международное экономическое сотрудничество хорошо и очень полезно. Но интересы национальных производителей должны стоять на первом месте. Поэтому призываю власть сдержано отнестись к предложению белорусских властей. Тем более, что в мире растет спрос на сырье, а значит поставки украинского металла в ближайшем будущем увеличатся. Это не случай, когда «сам погибай, а товарища выручай», согласитесь.
Муса Магомедов, народный депутат Украины
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