Промахнулся на 30 млрд. Как Коболеву удалось загнать "Нафтогаз" в колоссальные убытки Невыполнение финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" стало официальной причиной смены его руководства — вместо ожидаемой прибыли в размере 11,5 млрд грн компания получила 19 млрд грн убытков.



Поменяли голову



Кабинет Министров 28 апреля на закрытом заседании правительства принял решение об увольнении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который проработал на этой должности 7 лет и 1 месяц. В этот день правительство провело общее собрание акционеров НАК "Нафтогаз" (Кабмин является единственным акционером компании), на котором был рассмотрен отчет о финансовой деятельности за 2020 г. И причина увольнения — очевидна: вместо обещанной прибыли по итогам 2020 г. компания под его руководством понесла убытки.



"Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 г. составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предусматривалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 г. По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 г. признана неудовлетворительной", — говорится в сообщении Кабмина.



Правда, в "Нафтогазе" уже успели заявить о том, что принятое Кабмином решение — якобы юридическая манипуляция, поскольку назначение и увольнение главы правления — исключительная компетенция наблюдательного совета, и не может решаться общим собранием акционеров — т.е. Кабмином. Иными словами, в понимании уходящего руководства НАК государство не имеет прямого влияния на свою компанию.



Вместо Коболева Кабмин решил назначить председателем правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, который с ноября 2018 г. по июль 2020 г. был исполнительным директором "Нафтогаза".



После ухода из нацкомпании Витренко попытался пойти "на повышение" — в декабре прошлого и в январе этого года Верховная Рада дважды рассматривала его кандидатуру на должность министра энергетики. Но оба раза парламент провалил голосование . Уже в феврале этого года Юрий Витренко предлагал премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Андрея Коболева и расторгнуть контракты с членами набсовета НАК, в частности, по причине провала программы по добыче газа. Но премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта заявлял, что причин для увольнения Андрея Коболева нет. Но в конце апреля причины появились.



Причины убытков "Нафтогаза": оправдания Коболева



Итак, именно негативный финансовый результат "Нафтогаза" стал официальной причиной смены руководства НАК. Сам Андрей Коболев заявил о якобы очень важных причинах убытков. И первая — рекордно низкие цены на газ: котировки в прошлом году на украинской бирже проваливались ниже отметки 2,7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Вторая — долги за газ, который НАК в рамках ПСО (public service obligation, спецобязательства по обеспечению населения дешевым газом) продал газсбытам для дальнейшей поставки бытовым потребителям. Именно они якобы стали главной причиной убыточности компании в прошлом году: на сомнительные долги газсбытов "Нафтогаз" был вынужден сформировать резервы. Другими словами, из своего денежного потока НАК должен был пустить часть средств на своеобразную заначку, за счет которой покрывались бы убытки от невозврата этих долгов. А такая заначка снижает прибыль компании. При этом Коболев отметил, что после отмены ПСО газсбыты вообще перестали платить по долгам, и "Нафтогаз" был вынужден "списать их, поскольку уже не ждал их погашения". На эту тему говорил и финдиректор "Нафтогаза" Петер ван Дрил: по его словам, общий резерв сомнительных долгов достиг 42,6 млрд грн, из которых 23,5 млрд — по долгам газсбытов, и 11 млрд грн — по долгам за газ, поставленный предприятиям теплокоммунэнерго. И третья причина убытков "Нафтогаза": в его финансовой отчетности за 2020 г. перестали учитываться доходы от работы работы газотранспортной системы (ГТС). Ведь с 1 января прошлого года в результате анбандлинга она была отделена и стала самостоятельным юридическим лицом — независимой компанией "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которая, кстати, за 2020 г. получила чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.



Неоправданное несоответствие в 30 млрд грн



Несоответствие финансового плана и финансового результата — налицо. Однако возникают вопросы по поводу причин такого несоответствия. Ведь, по некоторым данным, финплан на 2020 г. "Нафтогаз" подал в Кабмин только в сентябре прошлого года, а утвержден правительством он был за неделю до конца года.



"Возникает вопрос — как так может быть, что одни и те же люди составляли план и должны его достичь с 11,5 млрд грн прибыли, а показали убытки в 19 млрд грн? Что случилось такого между составлением плана и отчетом, что привело к разнице в 30 с лишним миллиардов гривень? Какие события не мог спрогнозировать НАК "Нафтогаз", составляя план? Это очень странный факт", — прокомментировал финрезультаты "Нафтогаза" эксперт Ярослав Диковицкий.



Он добавил, что НАК также насчитал 16,2 млрд грн на начисление резерва на обесценивание инвестиций в дочернюю компанию "Газ Украины", но объяснений — почему? — в отчетности нет никаких. Напомним, что формирование таких резервов как раз снижает чистую прибыль компании, которая служит базой для начисления дивидендов в бюджет.



В свою очередь Александр Паращий, руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital, считает, что сама сумма убытков "Нафтогаза" мало что говорит об эффективности компании, поскольку они были сформированы за счет неденежных переоценок. "Если говорить о денежном результате, то он в 2020 г. был хуже, но все компании нефтегазового сектора показали худший результат из-за низких цен на газ. А больше всего волнуют операционные убытки "коммерческого" сегмента "Нафтогаза" (15,7 млрд грн), которые могут говорить о неэффективности", — сказал он.



А по словам эксперта программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриана Прокипа, остается еще вопрос о финансовом результате от операций по продаже газа конечным потребителям: в 2019 г. "Нафтогаз", формируя запасы на зиму на фоне неопределенности с будущим транзитом российского газа, закупал относительно дорогой ресурс. Но в 2020 г., после открытия рынка газа для бытовых потребителей, стал привлекать к себе покупателей именно низкой ценой. "Очевидно, по этим операциям также были убытки. Я думаю, что эти операции наверняка повлияли на финансовый результат", — сказал он.



Андриан Прокип также отметил, что еще один интересный вопрос, ответ на который он не нашел в отчетности "Нафтогаза": что происходило с расходами на управленческий персонал. В феврале этого года Алексей Кучеренко, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, размещал на своей странице в Facebook данные о зарплатах руководства компании. "Но в нынешнем отчете я не увидел раздел о вознаграждении управленческого персонала", — сказал он.



Впрочем, одно дело отчеты, а другое — как оно было на самом деле. Можно не сомневаться, что после смены руководства начнется настоящий аудит деятельности НАК "Нафтогаз Украины" и всех привлеченных иностранцев из набсовета во главе с Клер Споттисвуд, как минимум, за последний год. Несложно предположить, что по его результатам обнаружатся новые просчеты уже бывшего руководства компании.



Александр Суков





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