П’ять запитань до потенційного міністра енергетики Сьогодні парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглядатиме питання про призначення Германа Галущенка на посаду Міністра енергетики.



Особисто з ним не знайома, відтак не можу бодай приблизно уявити його перші кроки на новій посаді, якщо призначення відбудеться.



Відтак напередодні голосування маю декілька запитань, відповідь на які визначить моє подальше рішення – підтримувати пана Галущенка у сесійній залі, або ні. Отож:



Яким чином як юрист за фахом пан Галущенко збирається долати кризу в енергетичній галузі? Чи має стратегію?



Як збирається вибудовувати стосунки з «Нафтогазом» та «Енергоатомом», які перебувають фактично поза впливом міністерства?



Яким чином реагуватиме на мільярдні борги із заробітної плати перед працівниками державних шахт?



Яким чином збирається (і чи збирається?) зупиняти згубний імпорт білоруської та російської електроенергії?



Енергетична галузь дійсно потребує змін. Один лише факт того, що профільне міністерство вже півтора року перебуває без повноцінного очільника викликає подив.



Галузь потребує повноцінного міністра, який виведе її з перманентної кризи. Чи може такою людиною стати пан Галущенко, з’ясуємо під час засідання комітету.



Вікторія Гриб, народный депутат Украины

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