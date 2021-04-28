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П’ять запитань до потенційного міністра енергетики
28.04.21
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Сьогодні парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглядатиме питання про призначення Германа Галущенка на посаду Міністра енергетики.
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