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М.Магомедов: Зеленый акциз или каких еще инвестнянь вам не хватает?!

27.04.21
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Правительство решило вернуться к рассмотрению введения акцизного налога на продажу зеленой электроэнергии. Прошлым летом такую идею предложила НКРЭКУ. Ставки акциза будут колебаться в пределах от 3,2% до 40%. 

Напомню, что в 2020 году компании-производители зеленой э/э подписали с Кабмином Меморандум, в котором согласились на снижение зеленого тарифа в обмен на обязательство государства выплатить долги за произведенную э/э.  

Но Кабмин не выполнил взятые на себя обязательства. На момент подписания Меморандума долг перед зелеными компаниями составлял 22,6 млрд грн. На сегодняшний день правительство должно было погасить 12,3 млрд грн, но инвесторы получили только 4,6 млрд. Невыплаченными остаются 18 млрд грн, причем долг продолжает расти. 

Идея введение акциза на зеленую энергию поражает своей циничностью. По замыслу Кабмина долги перед компаниями зеленой энергетики планируется выплачивать из средств, полученных от уплаты акциза. То есть государство хочет погасить свои долги деньгами тех, кому должно. 

Данная ситуация наглядно иллюстрирует, как в Украине относятся к инвесторам. Власть не просто грубо нарушает законы, но и может в любой момент принять новые, которые кардинально меняют условия работы на рынке. 

Акцизный налог на зеленую э/э – это акт государственного рэкета в отношении инвесторов. Нельзя в XXI веке действовать в русле примитивной логики большевиков, которые отрицали любые принципы, кроме своих. Мы все же идем в ЕС, а не назад в СССР.  

Отсутствие прогресса в погашении долгов перед зеленой генерацией является одной из причин торможения очередного транша МВФ и оттока инвестиций из Украины. Тем самым мы посылаем сигнал международным инвесторам: с нашей страной нельзя иметь дело. 

Зеленый переход стал доминирующим трендом развития мировой экономики. В будущем успешными станут те страны, кто его совершил. Чтобы не остаться сырьевым придатком и свалкой б/у технологий, Украина должна форсировано провести экомодернизацию экономики. 

Зеленая и водородная энергетика – эти две отрасли помогут нашей стране стать стратегическим партнером ЕС в сфере декарбонизации. Но этого не случится, если правительство продолжит вести себя как большевики.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

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