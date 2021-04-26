Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Налоговая амнистия: в чем основные риски?

26.04.21
печать
размер текста:

Сегодня с утра сразу несколько подписчиков бросили ссылку на заявление "слуг" о скором требовании для всех украинцев вытащить всю наличку "из-под матраса", отнести ее в банк и заплатить за это 5% налога государству.

В сети по этому поводу уже во всю бушует волна негодования. Налоговый комитет уже заявил, что тиражируемая инфа – откровенный фейк. Как и рассказы о повышении ставки НДС до 25%.

Но дыма без огня не бывает и правительство вместе со слугами действительно ищет способ пополнить бюджет самыми изощренными способами.

Правда в том, что в Раде продолжается работа над законопроектом №5153 о так называемой налоговой амнистии, который уже принят в первом чтении. Он предусматривает, что каждый украинец добровольно сможет подать "нулевую декларацию" и таким образом засветить все свои сбережения и легализовать их, уплатив налог.

Авторы законопроекта особо подчеркивают, что налоговая амнистия - дело сугубо добровольное. Никаких санкций за неучастие в ней не предусмотрено. Но при этом добавляют, что в скором времени все украинцы должны будут объяснять, откуда у них, к примеру, взялись деньги на покупку квартиры.

Еще один важный момент: налоговая амнистия не касается активов, полученных легально с уплатой налогов. А вот, если вы хотите засветить "наличку", то ее действительно нужно разместить на банковском счете.

Таким образом, если закон примут во втором чтении, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года в стране пройдет единоразовое добровольное декларирование активов физлиц.
Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:
- 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

И здесь возникает вопрос справедливости. С одной стороны, это одно из обещаний президента при его избирательной кампании. С другой стороны, как сделать так, чтобы под такую амнистию не попали средства, полученные преступным путем. А еще – не попытаются ли те, кто откажется от добровольного декларирования, выждать следующей волны амнистии, как это уже неоднократно практиковалось в странах, которые эту самую налоговую амнистию успешно проваливали?

Виктория Гриб, народный депутат Украины

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Реформа пенсійної системи: що готує українцям влада
26.04.21, Економічна правда
В Україні вкотре заговорили про пенсійну реформу. Влада планує нарешті запустити другу, накопичувальну ланку пенсійної системи, аби працівники не лише "скидалися" на виплати теперішнім пенсіонерам, а й відкладали гроші собі.
Катар - дело тонкое: найдет ли Украина новых поставщиков газа
26.04.21, Апостроф
Украина хочет покупать газ у Катара. Речь идет о сжиженном газе, который все увереннее осваивает мировой рынок. Кроме того, катарская госкомпания Qatar Petroleum может заняться добычей газа на территории нашей страны.
23.04.21
Индустриальные парки: нет времени на концепции
23.04.21
Рада приняла за основу з/п №4416-1, который расширяет стимулы для создания и функционирования индустриальных парков. Минрегион и Комитет ВР по вопросам экономического развития приступили к разработке концепции развития индустриальных парков на 2021-2024 гг.
Дефицит или нагнетание: проживет ли Украина без российского дизеля
23.04.21, Апостроф
Из-за сокращения поставок из России и Беларуси наша страна в мае может столкнуться с дефицитом дизельного топлива, которое особенно востребовано весной во время посевной. Насколько все серьезно, и до какого уровня вырастут цены на дизель.
21.04.21
Разговор глухого с немым. Кто и зачем гробит украинскую промышленность?
21.04.21
В Верховную Раду внесли законопроект, который обязывает украинских промышленников за четыре года пройти путь модернизации, которым в Европе шагали несколькими десятилетиями.
20.04.21
Блокада Керченского пролива. Что будет, если Россия закроет проход для любых украинских судов
20.04.21, Деловая столица
Россия закрыла до октября проход через Керченский пролив военным и государственным судам Украины. Перекрытие коммерческого судоходства грозит убытками для промышленности региона.
19.04.21
Зелена металургія: чому в Україні не працює жоден фінансовий стимул для декарбонізації промисловості
19.04.21, Економічна правда
На початку квітня Україна нарешті спромоглася презентувати проєкт другого Національного визначеного внеску (НВВ2), тобто свої зобов'язання щодо зменшення викидів СО2 до 2030 року, відповідно до Паризької угоди.
16.04.21
Дмитро Кисилевський про мито на експорт брухту і перспективи металургії на фоні декарбонізації
16.04.21, БізнесЦензор
В інтерв'ю Бізнес Цензор заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський розповів про причини подовження мита на експорт металобрухту, майбутнє заготівлі і проблеми української металургії через Green Deal у Євросоюзі.
Праздник жизни. Кому Верховная Рада даст большую скидку по оплате валютных кредитов
16.04.21, Деловая столица
Парламент принял закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов. Выгоду получат обеспеченные украинцы, а проиграют — бизнес, клиенты банков и вся страна в целом.
15.04.21
Назад в прошлое: чем грозит украинцам регулирование комиссии на пользование банковскими картами
15.04.21, Апостроф
В Украине хотят снизить комиссию, которую банки взимают за обслуживание карт. Такой шаг, по идее, должен привести к снижению цен в магазинах, поскольку ритейлеры признают, что перекладывают свои расходы по эквайрингу на конечного потребителя. Однако эксперты сомневаются, что товары подешевеют.
14.04.21
13.04.21
12.04.21
09.04.21
08.04.21
06.04.21
02.04.21
01.04.21
31.03.21
30.03.21
29.03.21
26.03.21
25.03.21
23.03.21
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!