Налоговая амнистия: в чем основные риски?

Сегодня с утра сразу несколько подписчиков бросили ссылку на заявление "слуг" о скором требовании для всех украинцев вытащить всю наличку "из-под матраса", отнести ее в банк и заплатить за это 5% налога государству.
В сети по этому поводу уже во всю бушует волна негодования. Налоговый комитет уже заявил, что тиражируемая инфа – откровенный фейк. Как и рассказы о повышении ставки НДС до 25%.
Но дыма без огня не бывает и правительство вместе со слугами действительно ищет способ пополнить бюджет самыми изощренными способами.
Правда в том, что в Раде продолжается работа над законопроектом №5153 о так называемой налоговой амнистии, который уже принят в первом чтении. Он предусматривает, что каждый украинец добровольно сможет подать "нулевую декларацию" и таким образом засветить все свои сбережения и легализовать их, уплатив налог.
Авторы законопроекта особо подчеркивают, что налоговая амнистия - дело сугубо добровольное. Никаких санкций за неучастие в ней не предусмотрено. Но при этом добавляют, что в скором времени все украинцы должны будут объяснять, откуда у них, к примеру, взялись деньги на покупку квартиры.
Еще один важный момент: налоговая амнистия не касается активов, полученных легально с уплатой налогов. А вот, если вы хотите засветить "наличку", то ее действительно нужно разместить на банковском счете.
Таким образом, если закон примут во втором чтении, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года в стране пройдет единоразовое добровольное декларирование активов физлиц.
Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:
- 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.
И здесь возникает вопрос справедливости. С одной стороны, это одно из обещаний президента при его избирательной кампании. С другой стороны, как сделать так, чтобы под такую амнистию не попали средства, полученные преступным путем. А еще – не попытаются ли те, кто откажется от добровольного декларирования, выждать следующей волны амнистии, как это уже неоднократно практиковалось в странах, которые эту самую налоговую амнистию успешно проваливали?
Виктория Гриб, народный депутат Украины
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