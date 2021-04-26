Катар - дело тонкое: найдет ли Украина новых поставщиков газа Украина хочет покупать газ у Катара. Речь идет о сжиженном газе, который все увереннее осваивает мировой рынок. Кроме того, катарская госкомпания Qatar Petroleum может заняться добычей газа на территории нашей страны. "Апостроф" выяснял, нужен ли Украине катарский газ, сможет ли он снизить нашу энергетическую зависимость от России, и есть ли шансы у нашей страны увеличить собственную газодобычу.



Украина и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики. Подписантами документами выступили Министерство энергетики Украины и катарская государственная компания Qatar Petroleum.



Речь идет, в первую очередь, о поставках в нашу страну газа, которым так богата монархия, расположенная в Персидском заливе.



Понятно, что имеется в виду сжиженный природный газ (СПГ или LNG по-английски – liquified natural gas), так как общих границ у наших стран нет, а потому по газопроводу он к нам прийти не может.



Катарский газ уже достаточно давно обосновался на европейском континенте, где его принимают СПГ-терминалы в разных странах Европы.



Но у Украины, как известно, своего терминала нет. Лет десять назад обсуждался проект строительства LNG-терминала под Одессой, а в 2012 году в рамках проекта вроде даже было подписано соглашение с испанской компанией Gas Natural Fenosa. Вроде – потому, что от "испанской" стороны его подписал некий "лыжный инструктор", не имевший к этой компании никакого отношения.



Тогда весь импортируемый газ поступал к нам из "дружественной" России, но все равно украинское руководство во главе с президентом Виктором Януковичем рассматривало необходимость диверсификации поставок.



Сейчас же, когда более пяти лет наша страна не покупает газ в РФ, актуальность собственного терминала по приему сжиженного газа, по логике, стала еще больше.



Но это – только на первый взгляд.



По словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, даже если бы у Украины были собственные мощности по приему СПГ, могли бы возникнуть (и наверняка возникли бы) проблемы с прохождением газовозов через Босфор, который контролирует Турция.



При этом турки, безусловно, заинтересованы в том, чтобы СПГ-танкеры разгружались на их собственных терминалах, один из которых расположен на Мраморном море недалеко от Босфора (Marmara Ereglisi - "Апостроф").



"А дальше он может транспортироваться куда нужно, в том числе, и в Украину", - отметил эксперт.



Он рассказал, что в 2019 году был проведен эксперимент по получению американского сжиженного газа через терминал "Свиноуйсьце" (Швиноуйшче) в Польше на Балтийском море, а в 2020 году аналогичный эксперимент проводился по доставке сжиженного газа через терминал "Реветуса" в Греции на Эгейском море.



"Эти две поставки показали, что технически этот вопрос решается. И наряду с американским газом может быть и любой другой – катарский, алжирский, да хоть из Тринидада и Тобаго", - отметил Гончар.



При этом упомянутый терминал в Турции находится недалеко от греческого, с которого была осуществлена поставка американского СПГ.



Хотя сжиженный газ из Северной Америки выгоднее доставлять через Польшу, тогда как для катарского СПГ логистика дешевле через Турцию.



"Во-первых, потому, что маршрут поставок из Катара в Турцию уже существует, во-вторых, он короче (чем до Польши), в-третьих, самое главное, - загруженность балканского коридора украинской газотранспортной системы (который соединяет Украину и Турцию через Болгарию и Румынию – "Апостроф") составляет 10-15%, иногда 20%. То есть у нас есть профицит мощностей", - сказал в комментарии изданию эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.



По его словам, в 2020 году произошли качественные изменения в функционировании газотранспортной системы (ГТС) Украины, в частности, были подписаны соглашения о подключении практически со всеми соседними странами, а также проведены успешные операции по замещению и реверсным поставкам газа.



"Исходя из этого, я оптимистично воспринимаю новость о возможности поставок сжиженного газа из Катара", - отметил он.



Реальная диверсификация



Но нужен ли Украине катарский газ?



Максим Билявский убежден, что нужен.



По его словам, его поставки станут реальным шагом в сторону диверсификации с точки зрения страны происхождения: "Как бы там ни было, но на сегодняшний день по всем энергоресурсам мы в наибольшей степени зависим от России".



Действительно, тот газ, который поставляется в Украину из Европы, во многом остается российским по своему происхождению (это, уже не говоря о "виртуальном" реверсе, когда идущий транзитом из РФ в Европу газ остается в нашей стране, при том, что считается, что он пересекает границу туда и обратно).



Эксперт также отметил, что, если поставки из Катара окажутся успешными, это может дать старт поставкам из других стран, в частности, Северной Африки.



"Что касается цены, то она будет ниже стоимости трубопроводного газа из Европы, потому что наблюдается его профицит на рынке. Я думаю, что на входе она будет 130 долларов – максимум, 140 долларов (за 1 тысячу кубометров). Сейчас, если взять TTF (хаб в Нидерландах – "Апостроф"), там цена 220-245 долларов", - отметил Билявский.



Михаил Гончар не столь оптимистичен. По его словам, Украине пока все же выгоднее покупать трубопроводный газ с точки зрения его стоимости.



"Но, если вдруг возникнет какая-нибудь проблемная ситуация на европейском рынке газа, тогда поставки СПГ могут сыграть роль компенсатора дефицита. В основном LNG-терминалы задействуют в зимний период, когда увеличивается потребление, а цены возрастают", - рассказал эксперт.



Кстати, так произошло нынешней зимой, когда спотовые цены на европейских хабах взлетели. Во время холодов в январе цены на хабе TTF поднимались до 335 долларов за тысячу кубометров.



При этом Гончар отметил, что объемы торговли сжиженным газом динамично увеличиваются, и все больше газа на мировом рынке находится именно в сжиженном виде, так как он более гибкий в плане поставок.



"Первый мощный скачок в потреблении сжиженного газа на европейском рынке произошел после газового кризиса 2009 года (в результате которого многие потребители в странах Европы во время январских холодов остались без газа, так как Россия существенно сократила поставки, обвинив в проблемах, впрочем, безуспешно, Украину – "Апостроф"). И, кстати, тогда Катар достаточно мощно зашел на европейский рынок СПГ. И, думаю, они будут и дальше расширять эту нишу, потому что их серьезно теснит на азиатском рынке Австралия", - сказал он.



Но в каких объемах может газ из Катара поступать в Украину? Увы, пока в небольших.



"Если в последнее время мы импортируем 10-14 миллиардов кубометров газа в год, то можно говорить о нескольких миллиардах кубов – не больше", - говорит Михаил Гончар.



Максим Билявский согласен с такой оценкой. По его словам, Украина могла бы рассчитывать на 1-3 миллиарда кубометров сжиженного газа в год.



"Но здесь главный вопрос: кто будет поставщиком? - добавляет эксперт. - Чтобы не было как в свое время с "РосУкрЭнерго" (связанный с российским "Газпромом" и украинским олигархом Дмитрием Фирташем посредник, который поставлял в Украину газ в 2004-2009 годах по непрозрачным схемам - "Апостроф").



Инвестиции не помешают



Следует отметить, что меморандум – это не контракт, так как он не имеет обязывающих для сторон положений. То есть это пока заявление о намерениях, которые могут реализоваться, а могут и остаться на уровне планов.



В меморандуме также говорится о намерении развивать сотрудничество в области разведки и добычи газа в Украине.



Михаил Гончар считает, что нашей стране не помешали бы катарские инвестиции в газодобычу: "Как говорится, почему бы нет?"



Максим Белявский, в свою очередь, видит хорошие перспективы такого сотрудничества.



"Если мы посмотрим на динамику, то увидим, что частные компании наращивают добычу (в Украине), а государственная компания, несмотря на многолетнюю финансовую поддержку от населения, сокращает добычу, при этом владея "спящими" разрешениями, которые не используются. Поэтому, безусловно, увеличение количества игроков, к тому же иностранных, позволит изменить ландшафт", - рассказал специалист.



Ежегодная добыча газа в Украине уже долгое время остается на уровне порядка 20 миллиардов кубометров, при этом три года подряд наблюдается устойчивое снижение объемов. Так, в 2018 году уровень добычи составил 20,9 миллиарда кубометров, в 2019-м – 20,7 миллиарда кубов, что на 1% меньше, а в 2020-м – 19,74 миллиарда кубов (минус 4,4%).



При этом основное сокращение происходит у государственной компании "Укргаздобыча" ("дочка" НАК "Нафтогаз Украины"), которая пока еще обеспечивает более 70% всей газодобычи в стране. В 2018 году компания добыла 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019-м – 14,9 миллиарда кубов, а в 2020-м - 14,23 миллиарда кубов.



А еще совсем недавно "Укргаздобыча" ставила перед собой цель выйти на годовой уровень добычи в 20 миллиардов кубометров газа к 2020 году (программа "20/20").



Но поможет ли приход катарцев в Украину увеличить добычу газа?



"Пока не будет пересмотрена производственная политика "Укргаздобычи", существенных изменений мы не увидим, - говорит Максим Билявский. - Но, по крайней мере, привлечение дополнительных инвестиций и приход новых компаний позволит не сокращать объемы добычи".



Виктор Авдеенко

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