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Индустриальные парки: нет времени на концепции

23.04.21
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Рада приняла за основу з/п №4416-1, который расширяет стимулы для создания и функционирования индустриальных парков. Минрегион и Комитет ВР по вопросам экономического развития приступили к разработке концепции развития индустриальных парков на 2021-2024 гг.

Согласно тексту концепции, государство планирует помогать путем упрощения админпроцедур, создания необходимой для бизнеса инфраструктуры и предоставления стимулов инвесторам.

Уровень господдержки будет зависеть от конкретного этапа в жизненном цикле индустриального парка. На прединвестиционном этапе (до 12 месяцев) власть будет помогать бизнесу с выбором участка, регистрационными процедурами, составлением экономического обоснования создания парка и составлением сметы.

На инвестиционном этапе государство возьмет на себя вопросы обеспечения индустриального парка электроэнергией, газом и канализацией. Здесь планируется подписание соответствующих договоров. На производственном этапе будет реализовано обустройство объектов, а участники парка получат весь комплекс услуг.

В Минрегионе считают, что уже через несколько лет на карте Украины появится сеть индустриальных парков, которые обеспечат регионы новыми рабочими местами и станут драйверами роста экономики.

Сразу хочу сказать, что я – за все хорошее. Индустриальный парки – это хорошо и правильно. Но почему правительство запускает их со скоростью черепахи? Посмотрите, что происходит с украинской промышленностью? Объемы производства падают третий год подряд, а без сильной промышленности не будет благополучного экономического будущего. Это доказано опытом успешных стран.

Наблюдая за работой Кабмина, меня не покидает ощущение, что министры у нас работают не в правительстве, а преподают в университете. Вместо того чтобы спасать экономику, мы увязли в разработке и обсуждении концепций. Экономике от этого мало толку, если честно.

Индустриальные парки необходимо запускать как можно скорее. Их нужно много и разных. З/п №4416-1 пока далек от совершенства. Надеюсь, совместными усилиями депутатов, бизнеса и экспертов нам удастся привести сделать его работоспособным.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

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