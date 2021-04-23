Дефицит или нагнетание: проживет ли Украина без российского дизеля Из-за сокращения поставок из России и Беларуси наша страна в мае может столкнуться с дефицитом дизельного топлива, которое особенно востребовано весной во время посевной. "Апостроф" выяснял, насколько все серьезно, и до какого уровня вырастут цены на дизель.



Украине снова предрекают дефицит горючего из-за прекращения поставок из России.



Напомним, речь идет об остановке поставок дизельного топлива и автомобильного сжиженного газа государственной компании "Роснефть" по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление" после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вернуть в госсобственность украинский участок этой "трубы". Решение было продиктовано тем, что нефтепродуктопровод контролировался "кумом Путина" Виктором Медведчуком, против которого СНБО ввел санкции.



Швейцарский трейдер Proton Energy Group SA, также связанный с Медведчуком, отказался с апреля поставлять ресурс "Роснефти" в Украину из-за введенных санкций. Предполагалось, что уже с мая для этих поставок будет найден новый трейдер, но этого не произошло, в связи с чем в мае нефтепродуктов "Роснефти" в Украине также не будет.



Кроме того, с 15 мая по 15 июня на плановый ремонт останавливается Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, который является одним из главных поставщиков дизеля в Украину.



Запланированный дефицит



Учитывая все вышесказанное, авторитетное информационное агентство Reuters на днях сообщило, со ссылкой на несколько источников, что в мае в Украине будет наблюдаться значительный дефицит дизельного топлива. Особенно болезненно нехватка дизеля скажется на посевной кампании, которая сейчас в самом разгаре.



Директор консалтинговой группы "А 95" Сергей Куюн согласен с такой оценкой.



"Ресурса "Роснефти" нет в апреле, и теперь мы понимаем, что его не будет и в мае. В лучшем случае – июнь. А это – 170 тысяч тонн в месяц. Вторая проблема – это Мозырь. В отличие от русских они - по плану: плановый ремонт был анонсирован еще в начале года, и белорусы сказали, что на 35% будет снижена отгрузка дизельного топлива в мае: было 240 тысяч тонн, будет 150. То есть суммарно у нас проблема на 270 тысяч тонн. Это 40% рынка. Мягко говоря, это очень много", - сказал он в комментарии "Апострофу".



В свою очередь, эксперт нефтяного рынка Александр Сиренко настроен более оптимистично.



"Вероятность дефицита, как всегда, 50 на 50, и ничего нового для рынка нет. Этот дефицит мог быть и в январе, и в феврале, и в любом месяце", - сказал он в разговоре с изданием.



Он пояснил, что Украина уже давно сильно зависит от импорта нефтепродуктов, потому что, если, например, взять конкретно дизельное топливо, то его внутреннее производство составляет от 15% до 25 % (в среднем 20%) от потребностей. Речь, в основном, о Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (группа "Приват" Игоря Коломойского) и, существенно в меньшей степени, о Шебелинском газоперерабатывающем заводе (госкомпания "Укргаздобыча").



Эксперт рассказал, что годовое потребление дизельного топлива в Украине составляет порядка 7 миллионов тонн, а месячное – от 400 до 700 тысяч тонн. Из них 80-90 тысяч тонн обеспечивают отечественные производители.



По его словам, за 18 дней апреля в Украину уже импортировано 250,5 тысячи литров дизтоплива: "Из них 60% это - Беларусь, 17% - Россия, 11% - Литва, 6% - Турция".



При этом есть даже небольшие объемы дизеля "Роснефти". По словам Сиренко, частично это еще мартовские контракты, кроме того, по каким-то каналам этот ресурс все равно заходит в Украину.



Рынок и море спасут Украину



Руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что в Украине, в принципе, не может быть дефицита топлива, потому что отечественный рынок открыт для поставок.



"О каком дефиците можно говорить, когда все горят желанием сюда поставлять, потому что украинский рынок – премиальный. Здесь все получают такие деньги, которые не снились ни в Польше, ни в Венгрии, ни в России, ни, тем более, в Беларуси", - заявил эксперт в комментарии "Апострофу".



Но какие есть альтернативные белорусским и российским источники поставок?



В первую очередь, это, конечно же, море.



По словам Александра Сиренко, украинские порты – а это, прежде всего, Николаев, Херсон, Одесса, а также возобновивший работу порт Рени (Одесская область) - находятся в достаточно рабочем состоянии.



"Если у нас до конца апреля по морю получается почти 50 тысяч тонн, то у нас не то, что все в порядке, у нас даже небольшой профицит на май, - говорит эксперт. - Да, Мозырский НПЗ останавливается, но он так останавливается уже десять лет. Он предупредил (о ремонте), и поэтому идут танкеры. Трейдеры нашли замену – Греция, Италия. Поэтому - без паники, топливо будет".



Сергей Куюн соглашается, что, по крайней мере, теоретически, есть шанс закрыть наметившийся дефицит поставками по морю.



"Но проблема в том, что принять-то такой объем мы можем, но возможности "Укрзализныци" это все вывезти достаточно призрачны. То есть это возможно, но это будет ходьба по краю, в лучшем случае. Должно все сойтись. Это полная перестройка логистики всего рынка", - рассказал специалист.



В любом случае, считает Куюн, будет какая-то турбулентность.



Цена нестабильности



В прочем, не исключено, что имеет место сознательное нагнетание обстановки.



"Сейчас формируется информационное поле, в котором нас пытаются убедить, что прекращение поставок российского дизеля по нефтепродуктопроводу – это ужасная неожиданность, и такая же неожиданность – плановый ремонт на Мозырском НПЗ", - отметил Геннадий Рябцев.



Александр Сиренко, в свою очередь, полагает, что здесь стоит поискать "русский след".



В любом случае, эффект от всей этой нервозности уже есть – цены дизтоплива, пока только оптовые, пошли вверх.



По словам Геннадия Рябцева, рост в опте за неделю составил 5%, что достаточно много, и в этой ситуации государство должно было бы провести интервенции на рынке.



Но для этого, видимо, нет ресурса.



Рябцев отметил, что прежде, чем вводить санкции против Виктора Медведчука, нужно было, предусмотрев сценарий, который сейчас реализуется, создать стабилизационный резерв: "И тогда, если бы кто-то начал кричать о дефиците, можно было бы показать 300 тысяч тонн запаса дизеля, и, сказать: если что, мы его вывалим на рынок".



Но этого не сделали.



А потому цены на дизтопливо, скорее всего, будут расти.



"Альтернативные и морские поставки ненамного удорожают логистику", - отмечает Александр Сиренко, добавляя при этом, что причин для значительного роста цен все равно нет.



Сергей Куюн, который настроен достаточно пессимистично, убежден в обратном. Он затруднился точно спрогнозировать цену дизеля в мае. "Но за 30 гривен (за литр) точно уйдет", - сказал эксперт.



Геннадий Рябцев также считает, что дизельное топливо подорожает в следующем месяце, однако не так сильно, а где-то на 1-1,2 гривны от нынешнего уровня.



Для справки, по состоянию на 21 апреля, средняя розничная цена одного литра дизтоплива в Украине составляла 28,2 гривны.



По словам Рябцева, цена дизельного топлива на автозаправках в среднем будет порядка 29 гривен/литр и, скорее всего, до 30 гривен не дойдет.



Виктор Авдеенко

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



