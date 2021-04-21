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Разговор глухого с немым. Кто и зачем гробит украинскую промышленность?

21.04.21
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Знаете, что такое «разговор глухого с немым»? Это когда в Раду вносят законопроект, который обязывает украинских промышленников за четыре года пройти путь модернизации, которым в Европе шагали несколькими десятилетиями!

Популизм в пересмешку с издевкой, вредительством и цинизмом высшей категории.

Нам подсовывают законопроект, который обяжет все украинские предприятия в краткие сроки перейти на новые жесткие нормативы выбросов. Говорю сразу – я обеими руками за экологическую модернизацию. Но тот же Евросоюз переходил на новые экологические нормы десятилетиями при активной государственной поддержке! А нам дают всего четыре года и никакой господдержки!

Для того, чтобы за четыре года пройти путь, который Польша прошла за 20 лет, а Словакия за 17 лет, необходимо моментально вложить десятки миллиардов долларов! Колоссальные инвестиции, которых просто не существует.

То есть, фактически, цель – угробить значительную часть промышленных предприятий. Иначе они просто не вписываются в законодательное поле. А это увольнение сотен тысяч сотрудников, уменьшение поступлений в бюджеты.

Зачем вслепую копировать европейские нормативы, если даже в ЕС допускаются отклонения от стандартов?
Считаю, что профильное Министерство обязано пересмотреть свои планы и комплексно доработать законопроект. В противном случае – угробим остатками промышленности, а людей оставим без работы.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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