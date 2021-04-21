Разговор глухого с немым. Кто и зачем гробит украинскую промышленность? Знаете, что такое «разговор глухого с немым»? Это когда в Раду вносят законопроект, который обязывает украинских промышленников за четыре года пройти путь модернизации, которым в Европе шагали несколькими десятилетиями!



Популизм в пересмешку с издевкой, вредительством и цинизмом высшей категории.



Нам подсовывают законопроект, который обяжет все украинские предприятия в краткие сроки перейти на новые жесткие нормативы выбросов. Говорю сразу – я обеими руками за экологическую модернизацию. Но тот же Евросоюз переходил на новые экологические нормы десятилетиями при активной государственной поддержке! А нам дают всего четыре года и никакой господдержки!



Для того, чтобы за четыре года пройти путь, который Польша прошла за 20 лет, а Словакия за 17 лет, необходимо моментально вложить десятки миллиардов долларов! Колоссальные инвестиции, которых просто не существует.



То есть, фактически, цель – угробить значительную часть промышленных предприятий. Иначе они просто не вписываются в законодательное поле. А это увольнение сотен тысяч сотрудников, уменьшение поступлений в бюджеты.



Зачем вслепую копировать европейские нормативы, если даже в ЕС допускаются отклонения от стандартов?

Считаю, что профильное Министерство обязано пересмотреть свои планы и комплексно доработать законопроект. В противном случае – угробим остатками промышленности, а людей оставим без работы.



Виктория Гриб, народный депутат Украины

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



