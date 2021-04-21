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Разговор глухого с немым. Кто и зачем гробит украинскую промышленность?
21.04.21
печать
Знаете, что такое «разговор глухого с немым»? Это когда в Раду вносят законопроект, который обязывает украинских промышленников за четыре года пройти путь модернизации, которым в Европе шагали несколькими десятилетиями!
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