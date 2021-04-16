Праздник жизни. Кому Верховная Рада даст большую скидку по оплате валютных кредитов Парламент принял закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов. Выгоду получат обеспеченные украинцы, а проиграют — бизнес, клиенты банков и вся страна в целом.



Аукцион невиданной щедрости



Верховная Рада 13 апреля приняла в окончательной редакции законопроект №4475, инициированный Викторией Кинзбурской и группой депутатов от "Слуги народа", который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов, выданных на приобретение жилья. В первом чтении этот законопроект был принят совсем недавно — в средине марта, теперь же, во время второго чтения, в сессионном зале законопроект даже не обсуждался — депутаты просто проголосовали за его принятие, подав 273 голоса "за".



Закон предусматривает реструктуризацию ипотечных валютных кредитов, которые были получены заемщиками для приобретение единственного жилья. Виктория Кинзбурская на своей странице в Facebook поясняет, какие именно кредиты подпадают под этот аукцион невиданной щедрости, и какие поблажки получат заемщики.



Реструктуризированы будут кредиты, по которым по состоянию на 1 января 2014 г. не было просроченной задолженности, или она будет погашена на день реструктуризации.



Реструктуризация проводится следующим образом: валютные обязательства конвертируются в гривну по среднему курсу гривни к доллару между курсом на момент выдачи кредита и курсом на момент реструктуризации. Например, если кредит был взят, когда курс был 5 грн за $1, и реструктуризация будет проводиться при курсе 28 грн за $1, то долг в валюте будет пересчитан в гривну по курсу 16,5.



При этом закон предусматривает и пересчет в ретроспективе (то есть — задним числом) процентной ставки по кредиту: проценты, насчитанные до реструктуризации, пересчитываются по ставке депозитов в соответствующей валюте. Например, для кредитов в долларах это будут такие ставки: на 31 декабря 2020 г. — 1,36%, на 29 декабря 2018 г. — 3,58%, на 30 декабря 2016 г. — 5,65%, на 31 декабря 2014 г. — 8,94%, на 28 декабря 2012 г. — 7,99% и на 18 мая 2011 г. — 6,48%.



Что еще очень важно — заемщику, который не платил по кредиту, будут списаны все долги по неустойке, пени и штрафы, а если он эту неустойку уплачивал, то она будет засчитана в погашение тела и процентов по кредиту.



После реструктуризации срок погашения остатка кредита будет составлять 10 лет, процентная ставка — украинский индекс ставок по 12- месячным депозитам физлиц в гривне + 1. Размер процентов будет меняться каждый год в зависимости от изменения этого индекса, пеня за просрочку платежей уплачивается с 90 дня после реструктуризации, а досрочно погасить кредит можно в любой момент.



Для реструктуризации кредита заемщику нужно лишь подать заявление в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого закона. А чтобы заемщики могли провести реструктуризацию, мораторий на взыскание ипотечного жилья кредиторами был продлен на 5 месяцев.



Особо нужно отметить, что этот порядок реструктуризации долгов — обязательный для банков. Фактически, Верховная Рада этим законом принудила банки провести реструктуризацию на тех условиях, которые она сама же и прописала.



Ищи, кому выгодно



Кому же парламентарии дали такую щедрую поблажку по оплате долгов по кредитам? Представители банковского сектора и бизнеса, которых коснется это законодательное "новаторство" в день принятия закона провели круглый стол, посвященный этой проблеме. С их слов, история валютных займов выглядит следующим образом. Когда в июне 2009 г. банки прекратили выдачу валютных кредитов, у них в портфеле таковых было на $24,5 млрд. Во время массового банкротства банков в 2014-2015 гг. часть кредитов, которые были в этих банках, попали в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — на сумму около $5 млрд. еще часть кредитов заемщики погасили. В результате на сегодня количество тех, кто еще остался должен банкам и финансовым компаниям, оценивается в 6-9 тыс. человек, которые суммарно должны около $500 млн. Вот ради этого количества заемщиков и затеяна вся эта кампания.



При этом следует особо отметить, что 95% заемщиков на сегодня не погашают кредиты, ведь с 2014 г. и по сегодняшний день действует мораторий на взыскание кредиторами квартир, под залог которых были выданы кредиты. Фактически, сегодня заемщик может просто не платить банку, и тот ему ничего не может сделать — его нежелание платить защищает закон. А теперь еще обязательства этого заемщика будут реструктуризированы на основании закона, инициированного Викторией Кинзбурской.



Самый интересный, пожалуй, в этом законе момент — какие кредиты подпадают под реструктуризацию. Ею могут воспользоваться те, кто приобрел квартиры площадью до 140 кв. м или дома площадью до 250 кв. м, а также незавершенное строительство. Скромным и социальным такое жилье назвать никак нельзя — это не "хрущевки" площадью 30-50 кв. м. Квартиры такого метража, как правило, расположены в элитных новостройках, и, соответственно, покупали их весьма обеспеченные люди. Содержание таких "хоромов" обходится для их владельцев в весьма немалые суммы — только на оплату коммунальных услуг уходят тысячи гривен. Почему же их владельцам не переехать в жилье поскромнее, и не погасить долги по кредитам?



При этом нужно отметить, что на сегодня у заемщиков уже есть возможность реструктуризации. Она предусмотрена в принятом еще в 2019 г. Кодексе по процедурам банкротства, и будет действовать до октября 2024 г. Однако согласно Кодексу, реструктуризировать долги могут те заемщики, которые купили более скромное жилье: квартиры площадью до 60 кв. м и дома до 120 кв. м. Однако за время действия Кодекса такой процедурой, по словам депутата Верховной Рады Тараса Тарасенко, воспользовались только 9 человек. Получается, что остальные — или принципиальные неплательщики, или же их жилье намного больше, чем предусмотренные Кодексом 60 "квадратов". Поэтому есть большая уверенность, что Верховная Рада с подачи Виктории Кинзбурской хочет разрешить списать долги по кредитам весьма обеспеченным людям, которые купили 140-метровые квартиры, а теперь не хотят отдавать долги.



Как отметила во время круглого стола Алена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, под реструктуризацию согласно закону Виктории Кинзбурской подпадает отнюдь не социальное жилье. "Будем откровенны — даже не у каждого банкира есть дом на 250 кв. м!", — сказала она.



Еще один важный момент — под принудительную реструктуризацию подпадают все валютные кредиты. Никто не будет разбираться: действительно ли у заемщика нет денег или же он, пользуясь мораторием, просто не хочет платить. В толпе "нуждающихся" запросто могут затеряться и весьма платежеспособные олигархи, которые исповедуют правило — "долги отдают только трусы".



Заплатят все



Банковский сектор и другой бизнес, который имеет дело с валютными заемщиками, от этого закона просто в шоке. Национальный банк Украины выступил против него еще в марте, заявив, что реструктуризация долгов должна проводиться на сбалансированных условиях, приемлемых как для заемщиков, так и для банков. Но если закон Виктории Кинзбурской станет законом (его еще должен будет подписать президент), то заемщики получат большую скидку, а вот банковский сектор — миллиарды гривен убытков.



Об опасности этого закона уже предупредили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей и Форум ведущих международных финансовых учреждений, которые направили письмо президенту Владимиру Зеленскому и руководству Верховной Рады. Авторы письма предупреждают, что убытки понесут не только кредиторы, за счет которых будут погашены эти долги, но и государственный бюджет, в который кредиторы в результате заплатят гораздо меньше налогов.



Кроме того, как отметила Алена Коробкова, этот законопроект вызовет протесты и со стороны МВФ, с которым уже согласовывалась действующая сегодня процедура реструктуризации долгов — в Кодексе о процедурах банкротства.



Однако будущие возможные трудности у банков — это только вершина проблемного айсберга. Проблемные кредиты банков-банкротов приобретали финансовые компании, которые специализируются на работе с проблемными долгами. Это развитый в цивилизованных странах бизнес, и его представители вкладывали и в украинский рынок — открыли здесь офисы, инвестировали значительные суммы в приобретение дистресс-активов. Однако принятый 13 апреля закон грозит этим компаниям убытками.



Как пояснил старший юрист компании Іnpraxi law Роман Кобец, законопроект предусматривает, что если финансовая компания приобрела такой проблемный кредит, то размер долга заемщика снижается до цены этой покупки. Например, если финкомпания купила проблемный кредит в $50 тыс. за $5 тыс., то должник должен будет вернуть ей только $5 тыс. По словам юриста, в такой ситуации финансовые компании начнут судиться с Фондом гарантирования, у которого они покупали целые пулы кредитов, и требовать не только расторжения договоров, но и компенсации утраченной прибыли. "Можно говорить об убытках государства в миллиарды гривен", — сказал он.



Кроме того, финансовые компании будут подавать массовые иски против государства Украина и в международные суды — это ведь законодательный орган хочет изменить условия бизнеса задним числом.



О негативных последствиях закона предупреждает и Ольга Билай, заместитель директора –распорядителя ФГВФЛ. Если банки понесут убытки от принудительной реструктуризации, то они будут покрывать их за счет повышения ставок по кредитам и снижения ставок по депозитам. То есть, за тот аукцион невиданной щедрости, который Верховная Рада хочет устроить для нескольких тысяч наверняка очень обеспеченных должников, заплатят банковский сектор и его нынешние клиенты. "Нельзя защищать интересы нескольких тысяч должников, и при этом терять доверие миллионов вкладчиков", — считает она.



При этом она напомнила, что неплатежи по валютным кредитам, а также мораторий на взыскание залогов по ним были одним из главных факторов банкротства Надра Банка и Дельта Банка. Если Президент не наложит вето на этот закон, то Украину может ждать очередная волна "банкопада".



В итоге, закон, нацеленный на то, чтобы заемщики, которые за валютные кредиты приобрели огромные квартиры и дома, заплатили меньше положенного, приведет к тому, что за это заплатят все остальные: банки — они понесут миллиарды гривен убытков, вкладчики — получат снижение ставок по депозитам, клиенты банков — получат более высокие ставки по кредитам, бюджет — получит меньше налогов, а государству — придется судиться в международных судах с представителями фактически обманутого им бизнеса.



Александр Суков

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