Назад в прошлое: чем грозит украинцам регулирование комиссии на пользование банковскими картами

В Украине хотят снизить комиссию, которую банки взимают за обслуживание карт. Такой шаг, по идее, должен привести к снижению цен в магазинах, поскольку ритейлеры признают, что перекладывают свои расходы по эквайрингу на конечного потребителя. Однако эксперты сомневаются, что товары подешевеют. Зато наверняка вырастут расходы украинцев на обслуживание банковских карт. "Апостроф" разбирался в нюансах.
Верховная Рада планирует рассмотреть несколько законодательных инициатив, которые предусматривают регулирование, то есть ограничение размеров комиссионного вознаграждения на рынке платежных услуг, а именно – интерчейндж и эквайринг.
Речь идет о законопроекте №4178 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно комиссионного вознаграждения во время осуществления эквайрингу", законопроекте №4178-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно комиссионного вознаграждения за услуги эквайрингового учреждения (стоимости торгового эквайринга)", а также о законопроекте №4364 "О платежных услугах".
Последний уже принят в первом чтении и готовится к рассмотрению во втором. Первые два пока не рассматривались в сессионном зале.
Кто за, кто против
О чем, собственно, речь?
Для начала разберемся в терминологии.
Эквайринг — это, собственно, обслуживание платежей, осуществляемых с помощью пластиковых карт. Состоит он из интерчейндж-комиссии, которую платят друг другу банки за обслуживание карт, и оплаты в адрес платежных систем - Visa и Mastercard.
В Украине услуги эквайринга достаточно дороги в сравнении со многими европейскими странами. Комиссия составляет до 2-3% с каждой оплаты, произведенной при помощи карты.
В связи с этим в стране все чаще звучат требования снизить размеры комиссии. А в феврале этого года был принят за основу упомянутый законопроект №4364 о платежных услугах, которым предлагается постепенное уменьшение стоимости эквайринга.
Так, предусматривается, что с января 2022 года его общий размер должен снизиться до 1,3-1,4%, после чего постепенно до 2023 года ставка уменьшится до 0,7-1%.
Другие упомянутые законопроекты также направлены на снижение тарифов эквайринга.
Сторонники уменьшения размера комиссии делают упор на то, что в Европе он существенно ниже. Еще одним аргументом для них является то, что такие комиссионные неподъемны для среднего и малого бизнеса, особенно в условиях коронакризиса.
При этом активнее всего за снижение комиссии эквайринга выступают представители ритейла, чаще всего крупного. Например, глава крупнейшего украинского интернет-магазина "Розетка" Владислав Чечеткин. По его словам, комиссия по эквайрингу вынуждено закладывается в конечную цену товара, в результате чего страдают потребители.
Главным оппонентом Чечеткина выступил совладелец "Монобанка" Олег Гороховский. По его словам, тот тариф, который хотят снизить, является "топливом" карточного и платежного бизнеса, и более половины от него используется в виде кэшбэков и бонусов для клиентов банков. Высокие ставки комиссии также позволяют банкам выдавать клиентам бесплатные пластиковые карты и обслуживать их.
Дискуссия Чечеткина и Гороховского произошла в Facebook. Однако страсти вокруг этой проблемы бушуют не только в онлайне.
Кстати, банкиры, которые, по понятным причинам, выступают против регулирования комиссии эквайринга, готовы добровольно снизить свои тарифы.
Так, государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также "Райффайзен Банк Аваль" предложили снизить комиссию интерчейнджа до 1,2% уже с 1 июля 2021 года, до 1% - с июля 2022 года и до 0,9% - с июля 2023 года. При этом они призвали парламент не вводить законодательное регулирование эквайринга.
Против законодательного ограничения комиссии эквайринга также высказался глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, который заявил о том, что регулирование должно быть исключительно рыночным.
"Мы против законодательного регулирования, которое приведет к сдерживанию развития безналичных платежей и платежной инфраструктуры в Украине, и, главное, не приведет к снижению цен. Более того, расходы для конечного потребителя только вырастут", - написал он в Facebook.
За все заплатит потребитель
Так кто, все-таки, прав, и, главное, в чем выгода простого украинца?
Ответ не будет однозначным.
"Данная комиссия (эквайринга) является дополнительным бременем для бизнеса, однако ее отмена едва ли приведет к снижению отпускных цен в магазинах, - рассказал в комментарии "Апострофу" аналитик TeleTrade Сергей Родлер. - В текущей экономической ситуации никто не пойдет навстречу потребителям. Когда вообще последний раз магазины снижали стоимость продуктов? (хотя винить их в этом не стоит, так как они вынуждены работать в условиях высокой инфляции, растущей стоимости "коммуналки" и прочего)".
Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко, также сомневается, что после снижения комиссии эквайринга цены в магазинах упадут.
В разговоре с изданием он напомнил, что снизить тарифы по эквайрингу в Украине хотят по примеру Европы. "Такие нововведения не привели к снижению цен у ритейлеров", - отметил эксперт.
При этом, по его словам, в выигрыше останутся крупные компании, которые продают товары через интернет, "забрав часть комиссий у банков".
Но это - далеко еще не все.
"Регуляция не изменит итоговых комиссий, которые банк снимает с пользователей. По факту, появятся новые комиссии или дополнительные платежи по карте, - говорит Максим Пархоменко. - Глупо думать, что банки сократят свой доход, - просто комиссия будет называться по-другому или будет сниматься в других местах".
Пересмотр условий эквайринга будет способствовать вводу платы на выпуск и обслуживание банковских карт, в свою очередь отмечает Сергей Родлер.
"Программы лояльности, кэшбэк и прочие приятные для клиентов бонусы также финансировались за счет наличия комиссий за транзакции", - добавляет он.
Часть платежей просто ляжет на конечного потребителя, соглашается Максим Пархоменко: "Мы вернемся в "нулевые", когда карты были платными".
По словам Сергея Родлера, помимо прочего, банкам придется отключить возможность оплаты посредством Apple Pay и Google Pay, так как сервисы взимают свою комиссию.
"Не будем забывать, что банки также тратятся на поддержание платежной инфраструктуры, а значит оказывать услуги себе в убыток они не будут", - резюмировал эксперт.
Виктор Авдеенко
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