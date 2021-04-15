Сергей Магера: АЭС важны для климатической нейтральности Семь стран ЕС выступили в защиту равных условий для атомной энергетики в достижении целей Green Deal. Главная задача зеленого перехода - отказ от ископаемых видов топлива, сжигание которых приводит к выбросам СО2. Атомные электростанции абсолютно вписываются в эти требования.



Власти Евросоюза посчитали, что АЭС имеют неконкурентные преимущества, по сравнению с другими участниками зеленого перехода, поэтому урезали финансирование экомодернизации отрасли. Больше всех пострадали страны Восточной Европы, имеющие развитую сеть АЭС.



В Украине 52-53% всей электроэнергии производится на атомных станциях. У нас действует 13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два энергоблока типа ВВЭР-440. В планах - достроить два реактора ВВЭР-1000 на Хмельницкой АЭС. Это не самый технологичный вариант из возможных, но самый доступный. Энергоблоки построены на 75% и 25% соответственно. На завершение их строительства необходимо 3 млрд долл.



Правительство жалуется на хроническую нехватку средств на достройку энергоблоков. Но это не совсем так. За три месяца 2021 года Украина потратила 1 млрд грн закупку э/э из России и Беларуси. Как видно, деньги есть, просто Кабмин вкладывает их в развитие экономик других стран, включая страну-агрессора РФ. Это тупиковый путь! Развитие собственных энергетических мощностей - единственный путь к энергонезависимости Украины.



Атомная энергетика в связке с быстрорастущей отраслью ВИЭ способны в ближайшие годы полностью обеспечить страну э/э, и вернуть Украине потерянный статус чистого экспортера электроэнергии. Внедрение новейших технологий на АЭС позволит быстро создать водородную отрасль. Ведь получать водород на мощностях атомных станций значительно дешевле, чем с помощью традиционного электролиза. Подобная практика успешно работает в Великобритании. Собственная же ГТС позволит Украине быстро наладить экспорт водорода в ЕС.



Недостаток АЭС в том, что они эффективны только на максимальной нагрузке. То есть отрасли нужны параллельные высокоманевренные мощности. Для этого атомщикам необходимы законодательные стимулы, чтобы использовать во время пиковых нагрузок парогазовые и газотурбинные установки, а также SMR - малые ядерные реакторы. Последние вполне могут заменить локальные угольные теплостанции и теплоцентрали в рамках выполнения Нацплана по сокращению выбросов.



Украине тяжело соответствовать требованиям зеленого перехода. Финансовые возможности нашей страны и ЕС несопоставимы. Но у нас есть развитая атомная энергетика и хорошие перспективы развития зеленой энергетики. Уверен, что Кабмину стоит подумать над реалистичным сценарием украинского зеленого перехода, основанном на кросс-развитии АЭС и ВИЭ. Возможно, этот тот самый выход из ситуации, который мы ищем.



Сергей Магера, народный депутат Украины

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