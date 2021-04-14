Володимир Бова — меценат чи злочинець: хто стоїть за мережею фейкових інвесткомпаній у Києві Обплутали шахрайським павутинням ледь не всі ТЦ Києва: у столиці викрили мережу так званих «кол-центрів» з російським корінням. Аферисти, якими керував Володимир Бова, привласнювали кошти наївних громадян, прикинувшись інвестиційними консультантами. Хто стоїть за масштабним «кидаловом», і як працює ця схема? Як виявилось, шахраїв «кришує» особа, відома як поважний бізнесмен та меценат.



Як діє шахрайська схема?



Шахраї презентують себе консультантами гри на біржі, а свою фірму – інвестиційною компанією. Клієнти, які ставали жертвами схеми, за порадою псведоконсультантів переказували кошти на електронні гаманці й рахунки певних компаній, однак забрати ці кошти, навіть отримавши міфічні дивіденди чи виграші, фізично не могли.



Так звані кол-центри чи бек-офіси «консультантів з гри на біржі» діють у низці торгових центрів столиці – від Солом’янки до Осокорків. Лише на початку квітня цього року активісти викрили псевдоінвестиційну компанію під назвою «World staff recruiting company», яка працювала на 24-му поверсі багатоповерхівки по вул. Княжий Затон.



Раніше аналогічні шахрайські контори «накрили» в офісному центрі поблизу станції метро «Палац Україна», а також у ТРЦ «Гуллівер» та «Мармелад». В одному з офісів шахраїв вилучили сім-картки російського мобільного оператора. Активісти також отримали докази того, що псевдоінвестори працюють у «зв‘язці» зі «Сбербанком Росії» та корпорацією «Газпром».



А хто ж «кришує» діяльність інвестиційних кидал в Україні?



У приватних розмовах жертви аферистів і навіть самі працівники шахрайських кол-центрів називають ім’я підприємця Володимира Бови, відомого у певних колах як Вова-Бова. Саме він, за інсайдерською інформацією, отримує певний відсоток з усіх «інвестиційних залів» столиці. Бову також підозрюють у неофіційних грошових відносинах з посадовцями правоохоронних органів, які за певну винагороду можуть закривати очі на шахрайське свавілля.



Володимир Бова – співзасновник чотирьох підприємств у Києві та Київській області. Одне з них – ТОВ «СБ «Собр» провадить діяльність приватних охоронних служб, ще два – ТОВ «Легал Форс Протекшн «Рі Груп» та ТОВ «Легал Форс «Рі Груп» надають послуги у сфері права. До речі, кінцевим бенефіціаром двох останніх фірм є резидент тимчасово окупованої Горлівки Олександр Кеєр.



У ЗМІ підприємець також згадується як меценат: він надав понад 2,5 мільйони гривень для обладнання нового спортивного майданчика й баскетбольного поля у Чернігові. Об’єкт урочисто презентували у вересні 2020 року за участі чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, який висловив подяку спонсору.



От тільки виникає слушне запитання: звідки у бізнесмена чималенькі кошти? Адже найбільше з його підприємств має статутний капітал всього у 63 тисячі гривень, а частка Бови в решті фірм взагалі складає від 250 до 5000 гривень. Та й судячи з офіційної фінансової звітності, досить успішним є тільки ТОВ «Легал Форс «Рі Груп», яке за останні два роки виграло державні тендери на 40 млн грн. Однак у цій компанії Бова не є одноособовим бенефіціаром.



Володимир Бова – бізнесмен, меценат чи бандит?



У 2017 році на Київщині правоохоронці схопили банду на чолі з начальником поліції, яка планувала викрасти й вивезти до РФ бізнесмена за 17 мільйонів доларів. За даними слідства, до складу угрупування входив і непрацюючий підприємець Володимир Бова, 1979 року народження.



Наразі Володимир Бова є обвинуваченим у кримінальній справі №372/3611/17, йому інкримінують участь у підготовці до незаконного позбавлення волі особи за попередньою змовою групи осіб та у підбурюванні до дачі хабаря службовій особі. Зауважимо, справа розглядається у суді вже четвертий рік, однак до вироку поки так і не дійшло. Власну причетність до злочину Бова заперечує.



Цікаво, що до цього, пан Бова вже був фігурантом іншої кримінальної справи: у квітні 2016 року він, разом з двома невстановленими слідством особами, біля входу до бару «Мозги» у місті Києві, під малозначним вигаданим приводом, завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу. Тоді Бові присудили покарання у вигляді 1 року позбавлення волі з випробувальним терміном, оскільки потерпілий погодився на мирову.



Чому справжній вигодонабувач залишається в тіні?



За інформацією, яку ми отримали з власних джерел, власник охоронних та юридичних фірм Володимир Бова може мати певний стосунок до Служби безпеки України. Як стверджують інсайдери, відсотком з потоків від схеми з інвестиційним шахрайством через свого адвоката Бова ймовірно ділиться з певними посадовими особами державного органу спецпризначення.



Наразі ми не можемо однозначно підтвердити або спростувати цю інформацію. Тому сподіваємось на відповідну реакцію з боку СБУ. Чи дійсно ця особа має якесь відношення до органів безпеки? І чи відомо правоохоронцям про сумнівну активність підприємця, який збирає з так званих кол-центрів данину начебто за «вирішення питань» у Службі? Адже на протиправну діяльність такого персонажу дійсно варто б звернути увагу компетентних органів.



Своєю чергою, ми продовжимо відстежувати перебіг розслідування діяльності шахрайських інвестиційних офісів. Чекайте на нові факти й подробиці у наших наступних публікаціях.



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