Как сетевая розница в пандемию поддержала украинский ВВП и инвестиции Помимо создания рабочих мест, уплаты налогов, внутренних инвестиций, организованная сетевая розница также делает огромный вклад в "отбеливание" украинской экономики: в отличие от мелких операторов, работающих часто по серым схемам с огромной массой наличных, крупные сети являются наиболее прозрачными операторами.



Уменьшение доли "тени" в массовом потреблении также становится важной составляющей роста ВВП за счет выведения оборота товаров и денег в легальный сектор.



Согласно макроэкономическому обзору Национального банка Украины, по итогам 2020 года потребление домохозяйств увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во втором квартале.



"В разрезе видов деятельности в 2020 году ухудшились показатели большинства отраслей экономики. Довольно жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг. Так, сократилась валовая добавленная стоимость в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, временном размещении и организации питания, транспорте, образовании. Сужение внешнего спроса и инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности в промышленности и вспомогательных секторах. Значительный отрицательный вклад в ВВП имело также сельское хозяйство из-за снижения урожая. В то же время восстановление потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли", — описывает НБУ экономические тренды 2020 года.



"Весной 2020 года из-за жестких карантинных ограничений розничная торговля существенно пострадала. Однако с выходом экономики из карантина объемы розничной торговли быстро начали восстанавливаться и уже осенью вернулись на допандемическую траекторию. По данным Госстата, оборот розничной торговли (в реальном измерении) в 2020 году вырос на 10,7% в сравнении с 2019 годом, составив 1211 млрд грн. По нашим оценкам, часть валовой добавочной стоимости розничной торговли в общем ВВП страны выросла до максимального уровня за последние 4 года – 4,6%", — рассказал Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.



Именно внутреннее потребление поддержало украинскую экономику от серьёзного спада, когда снизились объемы экспорта под влиянием пандемии и странового протекционизма, зафиксировано отрицательное значение притока внешних инвестиций из-за растущих рисков на украинском рынке и глобальной неопределенности.



По данным Государственной службы статистики, сфера оптовой и розничной торговли стала абсолютным лидером по увеличению своего вклада в общий ВВП страны в 2020 году — плюс 4,9%, а в денежном выражении рост составил без малого 30 млрд грн.



Обороты некоторых розничных сетей, как сообщали их топ-менеджеры, выросли за этот год на 15–20%.



В начале 2021 года прирост в сфере торговли, по данным Госстата, лишь за январь зафиксирован на уровне 3,5% в сравнении с январем 2020 года. Рост в других отраслях пока под вопросом.



"Розничная торговля растет быстрее инфляции. В частности, розничный товарооборот продуктами питания вырос на 22,4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом и дополнительно на 29,7% в 2019 году, достигнув 295 млрд грн. В 2020-м рост продолжался и по количеству новых объектов фуд-ритейла стал рекордным: открылось 912 магазинов по сравнению с 697 в 2019 году. Тенденция роста рынка будет сохранятся, продолжая стимулировать интерес к M&A на рынке фуд-ритейла в Украине и в 2021 году", — рассказал о динамике в отрасли Дмитрий Ануфриев, партнер, руководитель департамента корпоративных финансов Deloitte в Украине.



По данным Министерства экономического развития, организованный сетевой ритейл стал наиболее динамичным сектором отечественной экономики, продемонстрировав прирост на уровне 8,4%. Также именно этот бизнес-сегмент быстрее всех адаптировался к экономическим и пандемическим вызовам.



С начала нынешнего года розничная торговля также взяла быстрые темпы роста: "По итогам двух месяцев 2021 года наблюдается увеличение оборота розничной торговли (на 4,6 % с учетом роста в феврале на 5,6%). Происходят структурные изменения по увеличению доли в ВВП, которая в 2020 году составила 13,9% в сравнении с 13,2% в 2019 году", — приводят данные о динамике отрасли в Минэкономики.



Динамику прироста в секторе иллюстрируют показатели лидера национальной розничной торговли сети "АТБ", которая увеличила численность своих супермаркетов в ушедшем году на 127 по всей территории Украины.



Как сообщила корпорация "АТБ", в 2020 году в развитие сети ее магазинов было инвестировано около 10 млрд грн.



"В 2021 году решено реализовать широкий пакет инвестиций в свое развитие и расширение сети на сумму около 12 млрд грн. Помимо дальнейшего развития сети, наши инвестиции позволят обеспечить работой подрядчиков и производителей, а также далее динамично создавать тысячи новых рабочих мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний — это сегодня ключевой фактор поддержки роста экономики Украины и благополучия украинцев", — говорит гендиректор корпорации Борис Марков.



Для примера: благодаря лишь расширению присутствия сети "АТБ" в Украине появилось свыше 5,5 тысяч рабочих мест в дополнение к существующим на данное время в корпорации (около 70 тысяч).



На фоне рекордного оттока иностранных инвестиций из украинской экономики в размере $868 млн, что также негативно сказывается на динамике ВВП и экономике в целом, именно внутренний инвестиционный ресурс становится одним из ключевых драйверов экономического роста.



Корпорация "АТБ" является не только крупнейшим ритейлером украинского рынка, но и наиболее активным инвестором как в отрасли, так и в национальном масштабе, поскольку лишь ее вложения в развитие своей инфраструктуры на протяжении двух лет составят почти миллиард долларов США — это обеспечит загрузку и деятельность компаний-подрядчиков, заказчиков и клиентов, что также позитивно отразится на общем состоянии экономики и занятости в Украине.



В то же время сеть Novus анонсировала инвестиции в развитие на сумму около полумиллиарда гривен, а Fozzy Group вкладывает деньги в расширение своих логистических мощностей: суммы инвестиций не были озвучены, но речь идет также о заметных инвестициях, ведь современный логистический порт — дорогой объект.



Вместе с тем возрастает роль организованного ритейла в качестве донора государственного бюджета. Например, "АТБ" при росте оборота на 18,2% увеличила уплату налогов на 26% – этот показатель достиг рекордных 15,8 млрд грн. Новых отраслевых данных по объемам уплаты налогов пока нет, но даже данные предыдущего года красноречиво говорят о том, что организованный ритейл становится все более заметным донором бюджета, пополняя его на миллиарды гривен.



Помимо этого, даже косвенные данные свидетельствуют о значительной финансовой состоятельности крупнейших участников рынка организованной сетевой торговли.



Например, сети "АТБ", "Сильпо" и "Эпицентр" находим в перечне крупнейших доноров национальной кампании по противодействию эпидемии COVID-19 и укреплению материальной базы украинской медицинской системы.



Эксперты прогнозируют, что в нынешних условиях при сохранении карантинных ограничений и отсутствии экономических шов, ведущих к снижению платежеспособности украинцев, отрасль имеет довольно хорошие перспективы роста.



"Стойкость розничной торговли даже в условиях карантинных ограничений мы связываем с ростом потребительского спроса на фоне сохранения высоких темпов увеличения заработных плат и повышения социальных стандартов государством, экономией средств населения на заграничных поездках, переориентацией потребительских затрат на покупку товаров долгосрочного использования в процессе адаптации своего быта к новым условиям, стойкостью финансовой системы страны и так далее", — говорит Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.



Дмитрий Ануфриев из украинского офиса Deloitte отмечает инвестиционную привлекательность ритейла, особенно в сегментах фуд-ритейла, онлайн-ритейла и e-commerce, а прошедшие на рынке сделки M&A являются интересным таргетом для стратегических украинских операторов рынка, а также для фондов прямых инвестиций.



"Тенденция роста рынка будет сохраняться. Сегменты онлайн-ритейла и e-commerce оказались максимально востребованными в условиях пандемии, даже учитывая, что и до нее демонстрировали существенный рост. Неопределенность в отношении окончания пандемии, быстро и эффективно налаженная инфраструктура онлайн-поставок в различных сегментах ритейл-рынка, а также позитивный клиентский опыт в переходе на онлайн-покупки создают мощные предпосылки для дальнейшего роста M&A в онлайн-сегментах", — прогнозирует Ануфриев дальнейшие тренды развития в сфере ритейла.



Технологические решения, возникшие в период пандемии и карантина, станут важными факторами развития торговли.



Об этом заявил Александр Ямпольский, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой торговле Deloitte в Украине: "Самым популярным местом для покупок станут магазины возле дома, что будет характерным не только для продуктов питания, но и для более широкого круга товаров, например бытовой техники и детских вещей. Если говорить о форматах покупок, то сервис "Click and collect" — возможность купить в Интернете, а затем забрать в магазине возле дома – имеет потенциал стать наиболее предпочтительным для украинского потребителя. Те ритейлеры, которые быстрее других это поймут и перейдут на новый формат, выиграют конкуренцию".



В пользу такого прогноза говорят данные из недавнего исследования Deloitte о том, как пандемия и карантин изменили розничную торговлю, а вместе с ней и поведение покупателей.



98% украинцев продолжают приобретать продукты питания в традиционных магазинах, но при этом средний чек при покупках онлайн на 52% выше, чем в офлайн.



В то же время исследователи зафиксировали сильную "брендозависимость" украинцев — они предпочитают выбирать именитый товар и пользоваться услугами сетей с именем.



Это значит, что именно брендовые ритейл-сети национального масштаба получат преимущество в будущей гонке за симпатии потребителя, объединяя в качестве конкурентного преимущества силу имени и репутации с технологическими решениями.



Например, крупнейший национальный фуд-ритейлер "АТБ", управляющий сетью, состоящей из более чем 1 200 магазинов, создал экосистему национального масштаба, объединившую онлайн-покупку с возможностью экспресс-доставки или самовывоза.



Приложение и карточный кобренд с украинской дочкой австрийского "Райффайзен банка" позволят 4 миллионам покупателей, ежедневно осуществляющим закупки в "АТБ", существенно экономить, при этом пользуясь современными финансовыми сервисами, а в случае необходимости — дистанционными расчетами и системой онлайн-заказа.



Пандемия и ее вызовы превращают розничную торговлю в значимого участника украинской экономики, а операторов рынка — в современные компании сервисного профиля с четкими стандартами и высокими технологиями, к которым потребители предъявляют постоянно возрастающие требования.



БОКС: Инвестиционная активность в украинской розничной торговле



Корпорация "АТБ" Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна и партнеров направила на расширение сети своих супермаркетов 10 млрд грн ($369 млн) и дополнительно анонсировала инвестиции на 12 млрд грн. в 2021 году.



Группа DCH Александра Ярославского приобрела у частных инвесторов одного из ведущих украинских онлайн fashion-ритейлеров LeBoutique.



Собственник сети Novus – литовская компания Consul Trade House UAB – купила сеть супермаркетов Billa Ukraine у австрийской группы Rewe International AG.



Венчурная инвестиционная группа Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецкого инвестировала $6 млн в интернет-компанию Zakaz.ua, специализирующуюся на доставке продуктов из супермаркетов.



Фонд прямых инвестиций Horizon Capital Джефри Нила и Елены Кошарной инвестировал $5 млн в Liki24 — платформу по продаже медикаментов в сфере e-commerce.



Также Horizon Capital приобрел существенную миноритарную долю в косметическом онлайн-ритейлере MAKEUP.



Шведская компания Stadsis AB приобрела "Книжный рынок на Петровке" в Киеве.



Сеть "Сильпо" Владимира Костельмана получила разрешение АМКУ на приобретение сети супермаркетов "Фуршет".



В конце 2020 года СМИ сообщили, что собственник "Ритейл Груп" (6-го по размеру оператора на рынке) Роман Лунин ищет покупателя.



Дмитрий Ткаченко



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