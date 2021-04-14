Паливні домовленості уряду та нафтотрейдерів: ціни знизились, але лише до травня Зростання цін на нафтопродукти в березні змусило владу вдатись до вже перевіреного методу впливу на гравців цього ринку - домовитись на взаємовигідних умовах.



На початку квітня урядовці та нафтотрейдери підписали меморандум, виконання якого зобов'язує перших активізувати боротьбу з нелегальними АЗС, а других - знизити ціни на пальне. Принаймні на місяць.



Схожа домовленість існувала і за часів уряду Олексія Гончарука. В грудні 2019 року, на виконання доручення президента Зеленського, прем’єр оголосив війну нелегальним АЗС і пообіцяв в лічені тижні покласти край "підпарканним" заправкам. Однак реалізувати задумане не вийшло.



Чи буде вдалою друга спроба? Ціни на пальне вже опустились нижче психологічних 30 грн за літр, а під перевірки попали і добросовісні оператори. Остаточні результати боротьби з тіньовим ринком влада обіцяє показати вже на початку травня.



Тоді ж український ринок стикнеться з дефіцитом нафтопродуктів, зокрема дизпалива та скрапленого газу. На скільки в таких умовах можуть зрости ціни на пальне та чи стримає їх урядовий меморандум?



Меморандум трейдерів та уряду



На початку квітня "Нафтогазова асоціація України" (учасниками, зокрема є мережі АЗС OKKO, WOG, Shell, Socar, KLO) та Кабінет міністрів підписали черговий меморандум про створення "сприятливого середовища на ринку нафтопродуктів".



Обидві сторони цікавили добре відомі проблеми, які в останні роки не втрачають свою актуальність.



Представники влади просили, щоб на період карантину та запровадження обмежень через COVID-19 на стелах АЗС вартість пального опустилися нижче позначки в 30 гривень за літр.



Ціни на пальне в Україні почали стрімко зростати в лютому-березні. Це відбулося в першу чергу через зростання світових цін на нафту, які з листопада 2020 року по лютий 2021 року підвищились більш ніж на половину - з 40 дол до 65 дол за барель.



"Привід для підписання меморандуму і смішний і сумний одночасно. Ціна понад 30 гривень була тільки в преміальних мережах, яких на ринку лише тисяча з понад 7,5 тисяч станцій. При цьому на ринку достатньо пропозицій по 28 грн за літр, але муляли саме ці 30 гривень", - відзначає директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.



За його словами, сторони меморандуму домовилися опустити ціни нижче 30 грн та тримати їх на такому рівні весь квітень.



Перегляд досягнутої домовленості можливий тільки після додаткових консультацій у разі різкої зміни зовнішньої кон’юнктури. Наради щодо паливного питання відбуваються щотижня.



Влада в свою чергу знову пообіцяла розібратися з нелегалами.



"Для виконання цього меморандуму Кабінет міністрів вживатиме заходів щодо протидії нелегальному виробництву та обігу пального (у тому числі нелегальної діяльності підприємств, що здійснюють не повний цикл нафтопереробки", - говориться в документі за підписом міністра економічного розвитку Ігоря Петрашко.



Обіцянка уряду не нова: колишній прем’єр Олексій Гончарук в грудні 2019 року запевняв, що до 9 січня 2020 року усі "чорні" АЗС будуть ліквідовані. Тоді Служба безпеки України та податківці звітували про закриття сотень "підпарканних" станцій.



"Всього здійснили 2,2 тисячі перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1,399 тисячі нелегальних АЗС: 377 – зупинили діяльність, 316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами, 243 – демонтовані за звітний період, 463 – оформили ліцензію", – відзвітував 11 січня Гончарук.



Важливість боротьби з тіньовим ринком нафтопродуктів не викликає сумнівів. За даними Консалтингової групи "А-95", втрати бюджету від нелегального обігу нафтопродуктів у 2020 році становили близько 19 млрд грн, а в 2021 році, якщо нічого не зміниться, перевищать 20 млрд грн.



Попри такі красномовні цифри, які свідчать про існування масштабних схем на ринку, представники влади знову взялися встановлювати дедлайни та обіцяти швидкий результат.



Зокрема, міністр розвитку громад Олексій Чернишов вже заявив, що робочі групи по боротьбі з нелегалами повинні завершити перевірки всіх АЗС до кінця квітня.



"До кінця місяця необхідно перевірити всі наявні станції. Всі нелегальні АЗС потрібно закрити, контрафактне паливо вилучити і з'ясувати джерела його походження", - сказав міністр.



Бажання за місяць розібратися з "підпарканниками" АЗС заслуговує на повагу, однак є і інший бік медалі: в погоні за швидким результатом влада повністю "розв’язала руки" контролюючим органам.



Через це страждають не тільки нелегали, а й представники "білого" бізнесу.



Страсті за ревізором



Від постановки завдання на найвищому рівні до його прикладного виконання на місцях проходить достатньо часу. І не обов’язково те, як боротьбу з незаконними АЗС бачать у високих кабінетах, відбувається на практиці.



Учасники ринку у розмові з журналістом ЕП не під запис відзначають, що 70% квітневих перевірок нафтотрейдерів закінчуються хабарями.



"Той рівень перевірок, які зараз натравили на АЗС, не зовсім сприяє створенню сприятливих умов для розвитку ринку", - каже власник однієї з мереж заправних станцій.



Хто зараз перевіряє нафтотрейдерів? "Це й Антимонопольний комітет, і пожежники, охорона праці, екологи, захист прав споживачів, якийсь ринковий контроль…", - скаржиться власник мережі Prime Дмитро Леушкін.



"Я розумію, коли перевіряють, чи видається чек, чи відповідає паливо якості, але я не розумію, навіщо штрафувати за відсутність сокири або змушувати рубати дерева. Це не має жодного відношення до боротьби з нелегальними АЗС", - додає він.



"У нас законодавча база 70-го року минулого століття. Їй вже 50 років. Немає жодної АЗС, яка відповідає всім цим критеріям. Природно, це створює фон для різноманітних приписів, з усіма наслідками", - каже інший трейдер.



Виникають питання і до підходів контролюючих органів при здійсненні перевірок станцій.



"З ким уряд підписав меморандум? З однією асоціацією, до якої входить 1,5 тисяч АЗС. А що з іншими? Чи будуть вони дотримуватися зобов'язань щодо зниження цін?



Чи будуть перевіряти членів "Нафтогазової асоціації України" або меморандум – це індульгенція від перевірок? Це важливі запитання, на які я для себе не знаходжу відповіді", - запитує директор науково-технічного-центру "Психея" Сергій Сапєгін.



На думку опитаних ЕП профільних експертів, "набіги" контролюючих органів можуть стати ще одним чинником, який вже найближчим часом потягне ціни на нафтопродукти вгору.



Утім, існують і інші фактори.



Що з цінами та чого очікувати



Одразу після підписання меморандуму (2 квітня) великі мережі АЗС почали опускати ціни на стелах нижче позначки в 30 гривень за літр.



Так, на станціях ОККО та WOG бензини марки А-92 знизилися на 1 гривню, а "дев’яносто п’ятий" - одразу на 1,5 гривні. Знизилася і вартість дизпалива.



З 6 квітня роздрібні мережі продовжили коригувати ціни на пальне. За даними "А-95", через тиждень після підписання меморандуму вище 30 гривень бензин коштував лише на заправках Socar.



Утім, як зазначають учасники ринку, по факту ціни змінилися тільки з вулиці, оскільки преміальні мережі і до цього рідко продавали пальне дорожче 30 гривень.



"Ви ж розумієте, що за цінами на стелах ОККО і WOG паливо особливо ніхто не купує. Коли заходиш на таку заправку, то в тебе одразу питають про дисконтну картку, яка дає знижку 3-5 гривень на літрі", - каже Леушкін.



"Тобто ціни на стелах понизили, щоб з вулиці все подешевшало, але по факту нічого не змінилося. Зараз просто не дають такий рівень знижок, який був раніше", - додає він.



Як би там не було, але домовленість щодо зниження цін діє тільки у квітні. А чого очікувати далі?



Опитані ЕП учасники ринку сходяться на тому, що Україна в травні має великі шанси зіткнутися з дефіцитом пального. І це в більшій мірі стосується дизпалива та скрапленого газу, а не бензинів.



Дефіцит можуть спровокувати невизначеність з новим постачальником нафтопродуктів "Роснефти" і зупинка в травні на плановий ремонт Мозирського НПЗ - ключового білоруського постачальника в Україну.



"До травня запаси дизпалива, яких нібито багато і які обов'язково допоможуть пройти квітень, вичерпаються. І ринку необхідно буде знайти 300 тисяч тонн дизпалива (майже 50% балансу) і мінімум 40 тисяч тонн скрапленого газу (25% ринку)", - зазначає Куюн.



Замістити весь цей обсяг імпортом по морю навряд чи вийде.



На думку експертів Консалтингової групи "А-95", в травні не вдасться повною мірою перекрити і обсяги зрідженого газу, який ринок втратить через зупинку постачань "Роснефти", що в свою чергу спричинить зростання цін на нього.



"Всіх цікавить, на скільки саме ціни можуть зрости. Не беруся прогнозувати. Це неможливо, коли є дефіцит. Влітку 2017 року ціна на автогаз зросла з 12 до 17 грн за літр через брак всього 10% в балансі. У травні ж вона очевидно буде вище", - нагадує Куюн.



Леушкін погоджується, що з цінами в травні може статися "велика неприємність": "На дефіциті ціни зростають дуже швидко і ніяким меморандумом цю ситуацію не виправити".



Вихід з ситуації Куюн бачить у взаємодії і консультаціях уряду і трейдерів.



"Створювати антикризовий штаб треба вже сьогодні. Як в старі добрі часи, брати листочок А4, ручку і моделювати баланси. Якщо є можливість, треба привезти більше ще в квітні, коли навантаження на порти буде менше, ніж у піковому травні. Є хороший шанс підготуватися до цього шторму, а не як зазвичай потім гасити пожежу. Тим більше, що робити це буде особливо нічим", - резюмував експерт.



Микола Топалов



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