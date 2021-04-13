Президентський соціальний ліфт для конвертатора Євгена Пулі Коли президент Володимир Зеленський та його команда прийшли до влади, вони обіцяли соціальний ліфт для молоді. І вони його зробили. Уродженець Херсона 1988 року, конвертатор Євген Пуля сміливо може казати, що команда Зеленського надає можливості росту для молоді. Але звичайно не всім, тільки наближеним особам до офісу президента.



Пуля займається обналом ще з часів прем’єра Гройсмана. Але з приходом Зеленського до влади і дружба з потрібними людьми з офісу президента дозволила наростити вплив і вагу Пулі серед конвертаторів України. Його небувалому злету позаздрив би навіть Ілон Маск.



Сьогодні вашій увазі черговий конвертаційний центр, який вперто не хоче помічати ані Державна фіскальна служба, а ні Служба безпеки України. Через контрольовані транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства Євген Пуля надає послуги з конвертації грошових коштів. Документальне прикриття некомерційних операцій по незаконному формуванню податкового кредиту надається підприємствам реального сектора економіки. Загальний оборот схеми складає більше шести мільярдів гривень в рік. Перелік підприємств і сум, які задіяні в протизаконних фіктивних операціях:



ТОВ «Агро-тех РУПП» код ЄДРПОУ 43709549, 344 528 000 грн.;



ФГ «Голоагро бізнес» код ЄДРПОУ 42829676, 1 310 337 000 грн.;



ФГ «Золото Ниви» код ЄДРПОУ 42829566, 545 395 000 грн.;



ТОВ «Євро Сіетл» код ЄДРПОУ 43596198, 167 374 000 грн.;



ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» код ЄДРПОУ 43596161; 289 502 000 грн.;



ФГ «Глуган М. М.» код ЄДРПОУ 38874361; 186 591 000 грн.;



ТОВ «Агростеп Інвест» код ЄДРПОУ 43723364, 547 553 000 грн.;



ТОВ «Астар компані» код ЄДРПОУ 43747647, 452 393 000 грн.;



ТОВ «Профтрейд груп» код ЄДРПОУ 43768159, 435 221 000 грн.;



ТОВ «Роланд імпекс» код єдопоу 43137732, 1 809 983 000 грн.



Загалом, за рік такої діяльності вищезазначеного конвертаційного центру в місті Києві під носом у податківців пройшло повз державний бюджет 6 088 877 000 мільярдів гривень.



Це далеко не повний перелік компаній, які задіяні в протизаконній діяльності конвертаційного центру Євгена Пулі. Далі буде ще!



Коли тобі 32 роки, а в голові пусто, а на тебе звалюються в прямому сенсі мільярди гривень, то не втратити голову дуже тяжко. Наш сьогоднішній герой можна сказати що таки втратив голову від успіху. Євген Пуля пересувається на двох новеньких rolls royce cullinan по Києву в супроводі охорони. Номерні знаки: КА 0008 СК та АА 8547 ММ.



Ціна одного такого авто стартує від 600 000 доларів, відповідно два таких автомобіля щонайменше обійшлося в 1 200 000 доларів. Такі коштовні авто не можуть собі дозволити багато великих бізнесменів, адже це дуже дорого. Але коли ти ці кошти не заробляв, а просто вкрав з бюджету за допомогою правоохоронців, тоді можна дозволити таку небачену розкіш.



Цікавий факт, один з охоронців Пулі – чорношкірий африканець. Напевно таким чином конвертатор намагається підкреслити свою вагу та привілейованість в суспільстві. Також серед захоплень Пулі – це наркотики та дівчата легкої поведінки. В багажнику авто завжди лежить подарований від МВС кулемет. Повни гангстерський набір: зброя, наркотики та дівчата легкої поведінки.



Побачено просто ніяк не можна пояснити з точки зору логіки. Звичайно обурення не було б, якби цей без сумніву талановитий юнак заробив ці кошти легальним шляхом. Але ж ні. Це вкрадені кошти з бюджету платників податків.



Допоки такі як Євген Пуля будуть роз’їжджати по Києву на новеньких Ролс-ройсах, ні про яку справедливість не можна говорити. Рейтинги соціологічних досліджень показують, що довіра до чинної влади зменшується з кожним днем. Воно й не дивно, адже народ бачить, що соціальний ліфт від Зеленського поки що діє тільки для таких як Пуля. А оплачуємо таку розкіш ми з вами: платники податків.



Автор: Юрій Залозний











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