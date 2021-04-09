Реструкту­ризация валютных кредитов по-украински: угроза экономике и Конституции Верховная Рада приняла за основу законопроекты о реструктуризации валютных кредитов, многие из которых украинцы взяли еще до мирового кризиса 2008 года, и до кризиса 2014-2015 годов, вызванного агрессией России, когда из-за девальвации гривны суммы валютных займов выросли в разы. Идея в целом выглядит правильно, ведь речь идет о социальной защите граждан. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, которые сводят хорошую инициативу на нет. "Апостроф" разбирался, что не так с этими законопроектами.



Украинское бизнес-сообщество бьет в набат: Верховная Рада в ближайшее время планирует принять законопроекты о реструктуризации валютных кредитов, что будет иметь крайне негативные последствия для отечественной экономики.



Речь идет о законопроектах № 4475 "О внесении изменений в раздел IV" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О потребительском кредитовании "(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)", и №4398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц".



Эти документы были приняты в первом чтении 19 марта. Вполне возможно, что во втором и окончательном чтениях они будут рассмотрены совсем скоро.



В чем вообще проблема?



Напомним, ранее кредитные ставки в гривне составляли десятки процентов, тогда как в валюте они были более умеренными. Именно поэтому некоторые украинцы брали кредиты, преимущественно ипотечные, в долларах, евро, и даже в швейцарских франках. Надеясь, что валютный курс будет вечно стабильным.



Но в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, и гривна обвалилась почти в два раза, что сделало валютные кредиты для тех, кто их брал, вдвое дороже (если, конечно, они получали доходы в гривне).



Ситуация повторилась в 2014-2015 годах, когда нацвалюта снова упала. К сожалению, некоторые сограждане вновь набрали валютные кредиты, не выучив уроки недавнего прошлого, и вновь суммы их займов выросли в несколько раз.



Государство должно поддерживать своих граждан, а потому и было принято решение помочь им выплатить эти кредиты с наименьшими потерями.



При этом сами банки предлагают таким клиентам схемы по реструктуризации займов.



Подрыв банковской системы



Но что же не так с упомянутыми законопроектами?



"У нас большинство законопроектов разрабатываются и перерабатываются в каком-то вакууме, без диалога (с заинтересованными сторонами). Это делается больше для пиара, чем для достижения некоего компромисса. Такие инициативы, выглядящие вполне неплохо, имеют "подводную часть", которая может перевернуть все с ног на голову и привести к неожиданным результатам", - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.



По его словам, упомянутые законопроекты четко укладываются в эту характеристику.



"Мы прекрасно понимаем, что сейчас в стране остро стоит вопрос проблемных кредитов, это – болезненный момент, за которым следят международные финансовые организации, инвесторы, бизнес, которые боятся повторения краха банковской системы", - отметил он.



Киян добавил, что сейчас банковский сектор Украины достаточно устойчив, но западные партнеры все равно беспокоятся.



А предложенные законопроекты как раз являются фактором дестабилизации банковской системы.



Еще один важный момент – создание неравных условий для заемщиков.



"Часть из них взяли на себя ответственность и добросовестно выплачивали кредиты, при этом параллельно развивались другие тенденции, когда определенные люди не желали платить, видимо полагая, что кто-то другой должен это сделать за них. Соответственно, те законодательные инициативы, которые сейчас проталкиваются в Верховной Раде, играют в пользу злостных неплательщиков и морально подавляют тех, кто платит, внушается идея, что не платить – это нормально, причем исходит это от государства. Подрываются основы. Подрывается стабильность банковской системы", - говорит Киян.



Опасность для экономики и общества



Конкретика довольно подробно изложена в совместном письме Американской торговой палаты в Украине, Европейской Бизнес Ассоциации, Независимой ассоциации банков Украины, Союза украинских предпринимателей и Форума ведущих международных финансовых учреждений в адрес президента Украины Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.



В частности, письмо касается законопроекта №4475.



"Вместо направления средств на финансирование государственных программ, банки будут вынуждены вливать свободные средства в капитал, чтобы преодолеть/компенсировать негативные последствия принятия законопроекта. Эта законодательная инициатива существенно ухудшает правовое положение кредиторов в отношениях с должниками, увеличивает кредитные риски и риски потери кредиторами активов", - подчеркивают авторы обращения.



Если подробно, то недостатки следующие:



- безосновательное распространение условий обязательной (принудительной) реструктуризации на все потребительские кредиты в иностранной валюте, по которым денежные обязательства полностью не погашены, в том числе и те, которые обслуживаются должным образом;



- нарушение конституционного принципа обязательности судебных решений и необходимости повторного рассмотрения судами споров - предлагаемое признание не подлежащим исполнению исполнительного документа, выданного по решению суда для взыскания долга по кредиту, который подпадает под реструктуризацию, противоречит статье 129-1 Конституции Украины об обязательности исполнения судебного решения. Это потребует от банков, в случае нарушения клиентом условий реструктуризации, повторно обращаться в суд и проходить длительные судебные процедуры получения по тем же кредитному и ипотечному договорам судебных решений о взыскании;



- негативные для государственного бюджета последствия, так как предлагаемый в проекте перерасчет ранее уплаченных должником сумм по кредиту потребует проведения погашений долгов за счет расходов кредитора. Это приведет к уменьшению финансового результата до налогообложения кредитора и к неуплате в бюджет налога на доход кредитора в размере 18% от суммы погашения, и от курсовой разницы. По данным Национального банка, в 2020 году 74 платежеспособных банка обеспечили поступления в государственный бюджет более 7,09 миллиарда гривен налога на прибыль банковских организаций, что составляет 7% всех поступлений в госбюджет от уплаты налога на прибыль предприятий;



- продление действия моратория на взыскание обеспечения по валютным кредитам, вопреки позиции президента Украины о том, что продление действия моратория является одним из сдерживающих факторов возобновления ипотеки. Мораторий действует более шести лет и позволяет заемщикам игнорировать условия кредитного договора и избегать принудительного исполнения обязательства, что привело к росту доли проблемных активов банков, негативно сказывается на их ликвидности и платежеспособности и в целом на должном функционировании банковской системы Украины. Наличие моратория не стимулирует заемщиков к поиску взаимоприемлемых путей урегулирования задолженности и оказывает негативное влияние на способность банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками;



- неэффективность предлагаемого механизма реструктуризации кредитов, который предусматривает лишь подачу заявления о проведении реструктуризации, но дальнейшие действия сторон непонятны. Вообще не предусмотрено совершение сделок и надлежащего оформления договорной документации, согласование между сторонами условий проведения реструктуризации.



"Подобные инициативы создают опасный для общества законодательный прецедент, который негативно влияет на сознание заемщиков, которые готовы добросовестно выполнять обязательства по уплате кредитов по кредитным договорам, и могут повлечь массовый невозврат кредитов и злоупотреблений заемщиками своими правами", - говорится в письме.



Кроме того, Независимая ассоциация банков Украины конкретизирует свои претензии к законопроектам.



В частности, Ассоциация считает категорически неприемлемыми такие нормы законопроекта №4475 как:



- расширение круга кредитов, которые подпадают под предлагаемую в законопроекте льготную реструктуризацию, за счет кредитов, по которым нет просрочки (!!!), а также за счет кредитов, предоставленных под залог земельного участка, на котором может быть построен дом, который может стать единственным жильем должника;



- двойное дисконтирование задолженности по кредиту - проведение перерасчета ранее уплаченных платежей за все время существования кредита на условиях законопроекта (сначала долг пересчитывается по среднему курсу НБУ между датой выдачи кредита и датой реструктуризации, а затем уменьшается на сумму переплаты - если процент по кредиту превышал значение 12 -месячного UIRD в иностранной валюте, то при проведении реструктуризации сумма обязательства уменьшается на сумму такого превышения);



- прощение части задолженности в начале проведения реструктуризации кредита;



- ограничение права требования нового кредитора размером уступки;



- расширение площади единственного жилья, которое подпадает под льготную реструктуризацию, до 140 м.кв для квартиры и 250 м.кв для дома, выходит за пределы понятия "социального" жилья, а также не согласуется с нормативами площади жилья, приобретение которого финансируется в рамках президентских программ, в частности, по программе "Доступная ипотека под 7%";



- признание не подлежащим исполнению исполнительного документа, выданного по решению суда для взыскания долга по кредиту, который подпадает под реструктуризацию;



- проведение реструктуризации без совершения сделок и надлежащего оформления договорной документации;



- продление действия моратория на взыскание обеспечения по ипотечным валютным кредитам.



К законопроекту №4398 тоже есть претензии.



Так, Независимая ассоциация банков Украины считает ошибочными нормы документа об:



- уменьшении размера требований обеспеченного кредитора, которые подлежат погашению по процедуре реструктуризации в банкротстве, пропорционально сумме погашения не только по телу, но и по процентам (зачисление ранее уплаченных заемщиком процентов по кредиту в счет погашения тела кредита);



- установлении судом по своему усмотрению минимальной суммы ежемесячного выполнения плана реструктуризации в случае недостаточности доходов должника для выполнения условий реструктуризации и проживания должника в квартире, площадь которой не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь такой квартиры не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи должника, или проживания должника в жилом доме, площадь которого не превышает 120 квадратных метров;



- исключении нормы пункта 4) статьи 123 Кодекса о закрытии производства по делу о банкротстве ФЛ по ходатайству собрания кредиторов, стороны по делу или по собственной инициативе, если должник не имеет финансовых возможностей выплачивать задолженность по кредиту в иностранной валюте;



- производстве по делу о банкротстве без участия арбитражного управляющего, если единственным кредитором в процедуре неплатежеспособности физического лица является обеспеченный кредитор, и должник не имеет других активов кроме квартиры или жилого дома, что является единственным местом проживания семьи должника;



- прощении (списании) остатка задолженности по кредитному договору в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой на основании решения хозяйственного суда.



Представители бизнес-сообщества доводили свою позицию непосредственно до авторов законопроектов и других народных депутатов.



Также представлены предложения относительно документов ко второму чтению.



Кстати, есть возражения к законопроектам и у Национального банка Украины (НБУ).



В частности, регулятор подчеркивает нецелесообразность проведения принудительной реструктуризации валютных кредитов и подчеркивает, что реструктуризация должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях.



Но прислушиваются ли ко всем этим предложениям, - вопрос остается открытым.



Виктор Авдеенко



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