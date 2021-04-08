Муса Магомедов: Что делать Украине с СВАМ? В июле 2021 года Еврокомиссия опубликует Закон о Carbon Border Adjustment Mechanism. Документ вступит в силу с 2023 года и введет в действие так называемую карбоновую пошлину. Ею будет облагаться вся промышленная продукция, пересекающая границы ЕС, если в цепочке ее производства присутствовал углеродный след.



По прогнозам экспертов, за СВАМ украинской промышленности придется дополнительно платить 379 млн евро в год, ведь в нашей продукции такой след гарантировано есть. Это приведет к снижению конкурентоспособности отечественных производителей на перспективном европейском рынке.



Украина не готова к введению СВАМ и экотрансформации промышленности. Поэтому нам нужен разумный компромисс в диалоге с Евросоюзом. Украинская рабочая группа подготовила и представила европейским коллегам свои предложения. Каким будет ответ ЕС пока не ясно. Но уже сейчас можно предположить, что Европа не пойдет на серьезные уступки в этом вопросе.



Вероятнее всего, механизм СВАМ будет работать в связке с системой торговли выбросами EU ETS. Поэтому Украине следует значительно ускорить внедрение подобной системы. С начала 2021 года у нас заработала MRV — система мониторинга и верификации выбросов СО2. Чтобы она была эффективной, соответствующие скриниговые системы необходимо внедрить на всех промышленных предприятиях. Это дорого и займет много времени.



Официально, дедлайн по внедрению системы торговли выбросами установили на конец 2027 года. Но, я думаю, что это нереалистично без господдержки, которой пока нет. Реальным выходом из ситуации может стать создание государственного Фонда декарбонизации, а для этого необходимо принять з/п №4347.



Очень важно на законодательном уровне закрепить положение о том, чтобы 50% уплаченного предприятиями налога на выбросы зачислялось в Фонд декарбонизации. Это даст первоначальный финансовый ресурс, который государство сможет направить на софинансирование проектов экомодернизации в промышленности.



Снизить давление СВАМ также поможет развитие зеленой энергетики, так как чистая энергия – это прямой путь к безуглеродному производству. Но вначале Украине нужно разобраться с долгами государства перед зелеными генерирующими компаниями. Сегодня они составляют почти 18 млрд грн и продолжает расти. Кроме того, развитая альтернативная энергетика позволит нам быстро создать отрасль будущего - производство водорода.



Таким образом, противостоять СВАМ будет сложно, силы Украины и ЕС явно неравны. Но опускать руки также не стоит. Системная и слаженная работа правительства, парламента и бизнеса может дать шанс сохранить европейский рынок для украинских экспортеров.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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