Сергей Магера: Когда будут деньги МВФ? По словам министра финансов Сергея Марченко, в ближайшие два месяца МВФ может заключить с Украиной staff level agreement (соглашение на уровне персонала). После этого, «будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить, наконец, средства». Как видно, подходы не изменились: правительство о чем-то за закрытыми дверями договаривается с Фондом, а затем ставит парламент перед фактом.



Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, который также участвует в переговорах с МВФ, до конца этого года ожидается два транша. Правда, пока не понятно, какими будут их объемы. Для Украины эти деньги очень важны, так как от их получения в значительной степени зависит выполнение бюджета-2021.



Еще одна важная проблема – стремительный рост долгов. С начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 25% (на 505 млрд грн) до 2,6 трлн грн. Пока экономика находится в карантинном кризисе, правительство финансирует дефицит бюджета через форсированное наращивание долгов. Но так не может долго продолжаться.



Рано или поздно встанет вопрос о необходимости возобновить устойчивый рост экономики, и тогда на повестке дня окажется инвестиционная привлекательность Украины. Сотрудничество с МВФ, даже сам факт его наличия, - важный сигнал для международных инвесторов. Сейчас наши отношения с Фондом практически заморожены. Это плохой сигнал для инвестиций.



Что же мы должны будем сделать, чтобы получить деньги МВФ и получить передышку в поиске средств на покрытие бюджетного дефицита? Министр финансов считает, что Украине следует выполнить свои обязательства, зафиксированные в последнем Меморандуме.



Это означает, что необходимо разрешить конституционный кризис, спровоцированный скандальным решением КСУ по НАПК, показать реальные результаты в борьбе с коррупцией, обеспечить полную независимость НБУ, разрешить долговой кризис в энергетике и повысить прозрачность энергетического рынка. Домашнее задание никуда не делось.



Все перечисленные реформы нужны, в первую очередь, не МВФ, а Украине. При наличии политической воли все эти решения можно принять в течение месяца. Поэтому ответ на вопрос, когда поступят деньги Фонда, зависит только от нас.



Сергей Магера, народный депутат Украины



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