Дизель-шоу продолжается: какова цена украинского суверенитета На украинском рынке нефтепродуктов сохраняется неопределенность из-за того, что российская "Роснефть" отказывается поставлять в нашу страну свою продукцию. Учитывая, что речь идет примерно о четверти всего дизтоплива и автогаза в балансе Украины, может образоваться дефицит топлива и, как следствие, произойти рост цен на него. "Апостроф" выяснял, насколько все серьезно, и сможет ли Украина отказаться от российского сырья.



Российская государственная компания "Роснефть", на которую приходится около четверти всего дизельного топлива и автомобильного сжиженного газа на рынке Украине, не будет поставлять ресурс в нашу страну в апреле, сообщает профильное издание enkorr .



До недавнего времени поставками в Украину дизеля и автогаза "Роснефти" занимался швейцарский трейдер Proton Energy Group SA, которого связывают с "кумом Путина", одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, но эта компания сообщила, что разрывает контракты с украинскими контрагентами.



Причиной этого демарша стали санкции против Медведчука и его окружения. В частности, речь идет о возвращении в госсобственность украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который контролировался одиозным политиком. Собственно, именно по этой "трубе" ресурс "Роснефти" поставляется в Украину (и идет дальше в Европу).



По данным enkorr, новым трейдером ресурса "Роснефти" должна была стать компания Coral Energy, и ближайшие поставки планировались на вторую половину апреля. Впрочем, как сообщает издание со ссылкой на источники, до конца текущего месяца поставок не будет, кроме этого, нет уверенности, что они возобновятся в мае.



Вполне вероятно, что действия "Роснефти" являются местью за "наезд" на Виктора Медведчука, а также, возможно, частью более широкой кампании по "наказанию" нашего государства и принуждению к большей сговорчивости в целом комплексе вопросов.



Без каналов Медведчука



Но пока вопрос поставок (или, точнее, непоставок) нефтепродуктов из России является сугубо утилитарным. Дело в том, что "Роснефть" сегодня обеспечивает 23,4% украинского рынка дизтоплива (1,74 миллиона тонн в год) и 22,3% сжиженного газа (443 тысячи тонн в год), а потому прекращение поставок станет серьезным вызовом для украинской экономики. Особенно сейчас, когда в стране началась посевная кампания, и спрос, в частности, на дизель резко вырос.



Ситуация осложняется еще и тем, что в конце марта неожиданно остановился Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод (ОАО "Нафтан") в Беларуси, а в мае на плановый капитальный ремонт остановится Мозырский НПЗ - ключевой белорусский поставщик нефтепродуктов в Украину, рассказал "Апострофу" директор консалтинговой группы "А 95 "Сергей Куюн.



Впрочем, по его словам, Украина имеет достаточно широкие возможности для замещения российского импорта (и, временно, белорусского).



С этим мнением согласен и эксперт нефтяного рынка Александр Сиренко.



"Я бы сказал, что в данном случае россияне попали в штангу, поскольку такие действия вряд ли составят большую проблему для украинского рынка, - заявил он в беседе с изданием. - Украина имеет значительные переходящие запасы дизельного топлива с прошлого года, поэтому мгновенного дефицита не должно возникнуть. Конечно, любые запасы не бесконечны, однако они дают возможность бизнесу переориентироваться на новые каналы поставок. Украинские компании уже имеют такой опыт".



Преимуществом нашей страны является наличие выхода к морю и развитой портовой инфраструктуры, что позволяет принимать грузы практически из любого региона мира.



"В течение последних лет активно развиваются каналы поставок топлива морскими путями. Например, в настоящее время в порту Рени (Одесская область - "Апостроф") продолжается разгрузка танкера с дизелем, который прибыл из Малайзии", - говорит Сиренко.



Впрочем, по словам эксперта, совсем не обязательно завозить нефтепродукты из столь отдаленных стран. Основная масса дизеля, который поступает в Украину по морю, по своему происхождению из государств Средиземноморья, расположенных недалеко от Украины, - Турции, Греции, Италии.



Кроме того, на сегодняшний день не исчерпаны полностью и внутренние резервы по производству нефтепродуктов. В частности существует возможность увеличения производства дизеля на Кременчугском НПЗ (контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского).



Торопиться не надо



То есть в принципе, украинские трейдеры могут достаточно оперативно заместить российский дизель.



Однако сегодня рынок находится в состоянии неопределенности именно потому, что неизвестны намерения российской стороны: является ли прекращение поставок нефтепродуктов долгосрочной политикой Москвы, или разовой акцией показательного наказания.



Если "Роснефть" намерена возобновить поставки в ближайшее время, нефтетрейдерам лучше воздержаться от каких-то резких движений и не заключать новые контракты на поставку с других направлений. Ведь в любом случае эта продукция будет дороже российской из-за увеличения транспортных расходов.



"Допустим, что трейдеры закупят и завезут топливо, которое будет дороже, чем российское, а поставки через несколько недель возобновятся. Что делать с закупленными объемами? - говорит Сергей Куюн. - Подобная ситуация уже была два года назад, когда Россия объявила мораторий на поставку горючего в Украину. Трейдеры накупили дизеля, а через две недели поставки возобновились, в страну зашел дешевый российский продукт, и те трейдеры, которые за это время закупили горючее, потом не знали, куда его девать".



Такой опыт, по мнению эксперта, будет побуждать отечественных трейдеров с осторожностью подходить к планированию закупок.



Но это может привести к тому, что на момент исчерпания имеющегося запаса, предложение дизеля на рынке окажется недостаточным.



"Думаю, что в момент, когда имеющиеся запасы начнут иссякать, на рынке возникнет определенная турбулентность. Скорее всего, это произойдет в третьей декаде апреля или в начале мая", - отметил Куюн.



При этом ситуация со сжиженным газом более сложная, поскольку существует меньше каналов поставки этого продукта.



Однако и здесь украинский бизнес имеет потенциал для того, чтобы успешно справиться с проблемой - в течение последних лет активно развиваются поставки этого ресурса морем.



"Наличие каналов поставок сжиженного газа по морю позволила осуществить небольшую ценовую "революцию" в южных регионах страны, где ранее газ всегда был дороже, чем на севере страны из-за более высокой стоимости доставки из России и Беларуси. Однако в течение последних трех лет благодаря потоку поставки с моря, цена сжиженного газа в южных регионах снизилась до всеукраинского уровня. Поэтому, думаю, Украина вполне сможет компенсировать недостаток российского газа, если Россия решит остановить его насовсем", - сказал Александр Сиренко.



Кстати, длительная пауза в поставках нефтепродуктов в Украину несет риски и для России, ведь в таком случае украинские трейдеры выстроят постоянные каналы завоза дизеля и сжиженного газа по другим направлениям. И тогда "Роснефти" будет уже достаточно трудно вернуться на наш рынок, имея репутацию ненадежного партнера, который может прекратить сотрудничество в любой момент. Таким образом Россия потеряет не только достаточно большой рынок сбыта своей продукции, но и один из последних рычагов экономического (и, по умолчанию, и политического) давления на Украину.



Цена суверенитета



Конечно, главный вопрос, который интересует украинских автомобилистов и аграриев в связи с нынешними событиями, - что будет с ценами на АЗС



Эксперты сходятся на том, что влияние неизбежно, ведь цена транспортировки нефтепродуктов с альтернативных направлений выше стоимости транспортировки из России. Поэтому, если пауза затянется, цены пойдут вверх.



Однако, повышение не будет слишком резким.



"В данных обстоятельствах литр дизельного топлива вряд ли подорожает более чем на одну гривну, - говорит Александр Сиренко. - Что ж, я думаю, большинство водителей согласятся с тем, что одна гривна - не слишком большая плата за энергетическую независимость собственной страны".



На цену бензина демарш "Роснефти" прямо не повлияет, ведь эту продукцию Украины из России уже давно не получает. Впрочем, определенное давление все же может возникнуть в случае, если поставки сжиженного газа не будет скомпенсированы достаточно быстро. Газ является популярным заменителем именно бензина, и в случае, если на АЗС возникнет дефицит газа, водители начнут заправлять свои машины бензином. Увеличение же спроса может побудить трейдеров несколько повысить цены. Но вряд ли это повышение будет значительным, уверены эксперты.



Между тем, правительство, очевидно, понимая риски, прилагает усилия для стабилизации цен на топливо. Так, 5 апреля Кабмин подписал меморандум с Нефтегазовой ассоциацией Украины в рамках которого сети АЗС стабилизируют цены на топливо, по крайней мере, на апрель. Кстати, накануне подписания документа, сети, которые работают на рынке в премиум-классе, уже немного снизили розничные цены, которые все равно выше средних.



По состоянию на начало апреля, средняя цена литра бензина А-95 на АЗС в Украине составляла 28,7 гривен, дизеля - 28,3 гривны, автогаза - 15,7 гривны.



Если действительно произойдет подорожание из-за прекращения поставок нефтепродуктов "Роснефти", цены на стелах будут выглядеть примерно так: бензин А-95 - 30 гривен/литр, дизтопливо - 30 гривен/литр, сжиженный газ - 17 гривен/литр.



Но, как было сказано выше, это - цена украинского суверенитета.



Роберт Василь



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