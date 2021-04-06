Китай растет, Россия падает. Почему Украина в кризис больше наторговала с миром

Внешняя торговля Украины по итогам I квартала показала внушительный рост в денежном выражении. Несмотря на коронакризис, прогресс налицо, хотя повод для оптимизма не такой и большой, как может показаться на первый взгляд.
Внешняя торговля Украины: радость замминистра
Согласно таможенной статистике, в I квартале 2021-го товарооборот Украины вырос на 12,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, достигнув $28,83 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли — $1,33 млрд (увеличилось на $170 млн). При том что база для сравнения на этот раз особенная: до марта прошлого года коронакризис, можно сказать, только зарождался. Этими данными воодушевился заместитель министра экономического развития, торгпред Украины Тарас Качка, который написал на своей странице в Facebook, что украинская экономика возрождается.
"Хорошая новость — экспорт растет. I квартал принес $13,75 млрд, что на 12% больше, чем за I квартал прошлого года. Но также растет и импорт. Не только из-за роста стоимости топлива. Больше импорта потребительских и промышленных товаров (группы 84, 85, 90). И главное — это больше автомобилей (87 группа). Это означает, что потребители готовы тратить. Это означает больше собранных налогов. Но это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока опережает прошлый год. И больше выбросов в наших городах", — считает Качка.
По всей видимости, главный повод для радости замминистра — рост экспорта в ЕС: на 17,9% за I квартал нынешнего года (если сравнивать с I кварталом 2020-го). Сюда же — "бешеными темпами" растущий экспорт в Китай: прирост квартал к кварталу составляет 55,3%. Параллельно и с Китаем и с ЕС сокращается отрицательное сальдо. А, например, с Польшей у Украины есть рост товарооборота на 16%, при этом — полный паритет по импорту и экспорту.
Сырье в обмен на топливо и оборудование: чем торгуем
По словам замминистра, основная движущая сила украинского экспорта — руда и черные металлы. И цены, и спрос на них растут в свете глобального увеличения спроса на сырьевые товары — это связано с постковидным восстановлением мировой экономики.
Посмотрим на таможенную статистику по базовым группам экспорта Украины: зерну, руде и металлу. В I квартале 2020-го мы продали за границу зерна на $2,6 млрд, черных металлов — на $2 млрд, руды и концентратов на $930 млн. В I квартале 2021-го: зерна — на $2,17 млрд, черных металлов — на $2,67 млрд, руды и концентратов на $1,77 млрд.
Впрочем, растет и импорт. В I квартале 2020-го Украина импортировала по большей части топливо (на $2,35 млрд), электрическое оборудование (на $1,3 млрд), энергетическое оборудование (на $1,2 млрд), средства транспорта (на $1,3 млрд), электронику ($212 млн). Сейчас картина импорта такова: топливо — $2,6 млрд, электрическое оборудование — $1,34 млрд, энергетическое оборудование — $1,5 млрд, средства транспорта — $1,55 млрд, электроника — $313,5 млн. Как видим, тут тоже есть рост, но значительно меньший, чем по экспорту.
Однако есть общая тенденция: несмотря на коронакризис, доходы населения Украины в целом растут. А значит, растет спрос и на потребительские товары. При этом значительная их доля на прилавках украинских магазинов — это импорт (например, почти вся электроника). Соответственно, растет и импорт.
Порадовался Тарас Качка и росту экспорта несырьевых товаров. Так, за I квартал украинские компании продали за границу мебели на 50% больше чем годом ранее, на общую сумму $247,4. При этом баланс торговли такими товарами положительный — сальдо в пользу Украины составляет $132,7. В принципе, положительных примеров, аналогичных мебели, хватает — только абсолютные цифры экспорта там пока совсем невелики.
Экономическая география: с кем торгуем
Чем можно объяснить столь стремительный рост "китайской доли" в товарообороте Украины? Очень вероятно, что это — одно из последствий перестройки китайской внешней торговли, которую Пекин затеял после того как проиграл Америке в начале 2020 г. торговую войну. С тех пор там поступательно диверсифицируют свою торговлю.
Сейчас Китай у нас на первом месте: товарооборот с ним в I квартале составил $4,2 млрд, наш экспорт в Китай — почти $2 млрд, импорт оттуда — $2,3 млрд. Отрицательное сальдо — $328 млн. А год назад ситуация была другой: товарооборот по итогам I квартала составлял $3,1 млрд, наш экспорт — $1,3 млрд, импорт из Китая — $1,9 млрд, отрицательное сальдо — $665 млн.
Что касается структуры торговли с Китаем, то год назад в украинском экспорте преобладали руда (почти $465 млн), зерно (почти $253 млн), жиры ($217 млн) и корма для животных ($125 млн). А в импорте из Китая — электрическое оборудование (на $512 млн), энергетическое оборудование ($301 млн), далее с большим отрывом обувь, транспорт, химия и потребительские товары.
Теперь расклад примерно такой же, но на ощутимо больших объемах: мы экспортируем в Китай преимущественно руду (уже на $766 млн за минувший квартал), зерно ($616 млн), жиры ($281 млн) и корма ($138 млн). Импортируем — опять же электрическое (на $577 млн) и энергетическое оборудование ($418 млн), и далее по списку. Чего-то покупаем больше, чего-то немного меньше, но в целом товарная структура нашей торговли с Поднебесной не поменялась.
На что следует обратить внимание, Китай стал закупать намного больше украинского сырья и продукции АПК. Рост закупок руды вполне объясним посткризисным восстановлением промышленности. А с агропродукцией все интереснее. В прошлые годы из Китая в США в основном поставлялась бытовая и компьютерная электроника, а также ширпотреб. Из США в Китай — на 30% техника, на 70% — продукты питания. Но после череды торговых войн с Вашингтоном в Пекине решили, что импорт продовольствия и кормов для животных надо диверсифицировать. Потому что в случае нового конфликта Штаты своим фермерам просто больше субсидий дадут (компенсируя потерянный экспорт в Поднебесную), а миллиард "голодных китайцев" — это проблема серьезная.
Вторым по величине внешнеторговым партнером Украины год назад (после Китая) была Россия. Товарооборот с РФ составлял по итогам I квартала 2020-го $1,9 млрд, украинский экспорт в РФ — $648 млн, импорт из РФ — $1,2 млрд, отрицательное сальдо — $570 млн. За год ситуация в абсолютных показателях изменилась мало: товарооборот — $1,8 млрд, экспорт в РФ — $650 млн, импорт — почти $1,2 млрд, отрицательное сальдо — $514 млн. Но зато РФ теперь — только 4-й по значимости внешнеторговый партнер, ее опередили Польша и Германия.
При этом Польша на втором месте имеет товарооборот $2,1 млрд с положительным для Украины торговым сальдо в $2,7 млн. С Германией у нас, правда, не все так радужно: товарооборот на $1,9 млрд, зато отрицательное сальдо — $697 млн. Получается, украинские деньги делают немецких производителей богаче, а не наоборот.
Также Тарас Качка в своем посте порадовался росту товарооборота с Турцией. Смотрим на статистику. По итогам I квартала 2021-го Украина наторговала с южным соседом на $1,5 млрд. Сейчас Турция на пятом месте среди наших торговых партнеров, с украинским экспортом туда на $881 млн, импортом из на $618 млн, положительным для нас сальдо на $263,5 млн. Что же касается качественной структуры — здесь у нас есть к чему стремиться. Основной украинский экспорт в Турцию — черные металлы, зерно, руда, продукты питания. Импортируем же мы топливо и нефть, транспортные средства, энергетическое и электрическое оборудование: последние статьи — это продукция с большой добавленной стоимостью.
Не столько труд, сколько конъюнктура
Важно понимать, что внешняя торговля считается в деньгах, то есть при росте цен ее объем вырастает, хотя физические поставки товаров могут оставаться прежними или даже сокращаться. Является такой рост торговли реальным или дутым — предмет вечного спора экономистов. Однако понятно, что, например, недавний рост цен на бензин/дизтопливо стал фактором увеличения объемов импорта, только не в физическом выражении, а в денежном. С другой стороны, глобальное подорожание сырья (в нашем случае зерна и руды) — мощный фактор повышения объемов украинского экспорта. Курс гривни к доллару (только в течение 2020 г. нацвалюта обесценивалась более чем на 20%) тоже имеет значение. Здесь влияние не такое прямое: при понижении стоимости национальной валюты отечественные производители становятся более конкурентоспособными на международных рынках, правда, это не повод для стойкого оптимизма, поскольку внешняя ценовая конъюнктура может поменяться, а наша сырьевая ориентация нашей внешней торговли останется.
И вот тут кроется вопрос: с чем именно связаны нынешние успехи внешней торговли Украины? Большие количества товаров стали пересекать границу, или это просто цены на них выросли? Мы видим, что по большому счету объемы торговли в физическом выражении не сильно изменились (в целом немного упали). По одним группам товаров показатели несколько выросли, по другим — снизились. А вот цены поменялись куда более значительно — в основном отсюда и рост. От длительности этой тенденции и изменений в структуре торгового оборота Украины зависит ответ на вопрос, действительно ли можно говорить о "возрождении украинской экономики", как считает Тарас Качка.
Денис Стаджи
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