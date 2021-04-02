Решение проблемы кадров: кейс металлургии

Украинская металлургическая отрасль испытывает кадровый голод. Сложная экономическая ситуация, трудовая миграция, низкий спрос на рабочие профессии среди молодого поколения. Ситуацию не спасает высокий уровень заработных плат на меткомбинатах. В 2020 году средняя з/п металлурга была на 20,1% выше, чем средняя по стране. Несмотря на кризис, в прошлом году украинский ГМК практически не снизил темпов производства.
В 2020-м количество штатных сотрудников в металлургии и производстве готовых изделий из металла составило 180,2 тыс человек. Этого недостаточно для нормального развития отрасли. Металлургия испытывает серьезный кадровый дефицит. Уровень притока новых специалистов низкий. Средний возраст работающих на производстве специалистов превышает 50 лет. То есть, после выхода на пенсию их будет практически некем заменить.
Основную часть квалифицированных специалистов в ГМК составляют те, кто получил образование и навыки еще в СССР. За последние 30 лет промышленная специализация в системе образования не претерпела серьезных изменений. Престиж рабочих профессий, и даже инженерных кадров очень низкий. Поэтому и спрос на такое образование тоже низкий.
Профессионально-технические учебные заведения не развиваются. Слабая материально-техническая база, устаревшая методология, теория и практика отстали от реальных технологических процессов на современных предприятиях. Если ничего не делать, украинская промышленность, которая является стержнем национальной экономики, угаснет. Наступит время, когда некому будет работать на заводах и их придется закрывать.
Это нанесет непоправимый ущерб экономике. Ведь в 2020 году ГМК обеспечила 35,3% общего товарного экспорта Украины и более 10% ВВП. Кроме того, отрасль является лидером количеству созданных рабочих мест и уплаченных налогов в бюджеты всех уровней. Проблема назрела давно и предельно ясна: в Украине необходимо коренным образом пересмотреть систему отраслевого образования. К сожалению, государство пошло в противоположном направлении. Профтехобразование лишилось государственного финансирования и пришло в еще больший упадок.
Но надежда все же есть. За дело взялся крупный социально ответственный бизнес. В марте группа компаний "Метинвест" открыла первый В Украине частный ГМК университет "Метинвест Политехника". Учебный процесс в университете будет построен на современной образовательной платформе. Заведение изначально имеет продвинутую техническую базу, студенты будут изучать лучшие отечественные и мировые практики и технологии. Теперь Мариуполь, по всей видимости, станет центром ГМК-образования в Украине.
Очень хочется, чтобы пример "Метинвеста" взял на вооружение крупный бизнес в других отраслях. Возможно, именно частное профтехническое образование обеспечит промышленность квалифицированными кадрами, не дожидаясь помощи государства.
Муса Магомедов, народный депутат Украины
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