Муса Магомедов: Большая приватизация больше, чем кажется Рада приняла во втором чтении з/п №4543, который призван разблокировать приватизацию крупных объектов, а также в первом чтении з/п № 4020 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Напомню, что в бюджет 2021 года заложено 12 млрд грн поступлений от приватизации: 9 млрд грн от продажи крупных объектов госсобственности и 3 млрд грн от малой приватизации.



Сегодня можно услышать много мнений о том, нужно ли сейчас продавать большие предприятия или их пакеты акций. Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим пример «Укрзализныци». Компания давно погрязла в тотальной коррупции и неэффективном управлении. Миллиарды доходов компании-монополиста растворяются в неизвестном направлении. По сути «УЗ» стала государством в государстве. Дошло до того, что профильное Мининфраструктуры не смогло реструктуризировать «УЗ». Набсовет компании просто запретил правлению проводить какие-либо реформы.



Параллельно с этим «УЗ» практически провалила многомиллиардный план по обновлению парка грузовых вагонов. К слову, на его реализацию всерьез рассчитывали смежные отрасли, такие как металлургия и машиностроение. Вместо этого руководство монополиста постоянно генерирует сомнительные инициативы, которые откровенно вредят отрасли и направлены на сохранение собственного монопольного положения на рынке грузовых ж/д перевозок. Чтобы приструнить «УЗ» понадобилось созывать заседание Кабмина. У частного собственника таких проблем не будет. Он ориентирован на прибыль, поэтому вынужден стремиться к максимальной эффективности во всем.



Согласно решению ВР, теперь пакет акций «УЗ» может быть приватизирован. В собственности государства, правда, останется 50% + 1 акция. Также частичной приватизации подлежат 9 компаний, среди которых НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрпошта». В перечень запрещенных к приватизации вошли 74 объекта: «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Оператор ГТС Украины», «Восточный ГОК», «Укрхимтрансаммиак» и др. Официальная причина — это стратегически важные компании и естественные государственные монополии.



Но эти аргументы не совсем правильны. Нет ничего стратегического в том, чтобы ежегодно множить убытки и долги. На Западе, например, атомная энергетика и добыча урана находятся в том числе в частных руках. Власти жестко контролируют эти сферы деятельности, но частные компании показывают более высокие результаты, чем государственные. Другой пример – космонавтика, которая долгое время считалась исключительно государственной отраслью. Однако частные полеты в космос оказались в разы дешевле.



Что касается госмонополий, то нередко они становятся приговором для целых отраслей. Отсутствие конкуренции приводит к торможению в развитии и росту коррупционных рисков. Частный инвестор не будет воровать у себя, а наличие конкуренции на рынке заставит его работать еще эффективнее. Поэтому не нужно бояться прихода частного капитала в отрасли, которые мы считали стратегическими.



Чтобы они оставались таковыми, а не исчезли вследствие ошибок в управлении и коррупции, нужно открыть их для частного капитала. Коррупции станет в разы меньше, а вот экономика точно вырастет. Надеюсь, что перечень предприятий, не подлежащих приватизации, будет пересмотрен между первым и вторым чтением.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



