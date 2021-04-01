Сергей Магера: Украина может лишиться добычи урана и атомной энергетики В Украине находится крупнейшее месторождение урана в Европе – Новоконстантиновское. Его запасы оцениваются в 93 тыс тонн. При этом Украина обеспечивает собственным ураном только 30% потребностей АЭС. Почему так происходит? Потому что разработка и производство уранового оксидного концентрата в нужном объеме требуют инвестиций.



В 2019 году Минэкономики обещало, что деньги на развитие будут. Но затем передало ВостГОК, разрабатывающую месторождение, под управление «Энергоатома». Итоги работы нового менеджмента печальны: за один год прибыль от добычи урана упала вдвое, а его себестоимость превысила сумму его реализации.



Каждая новая власть любит говорить о перспективности развития добычи урана в Украине. Придумывают новые концепции, стратегии, рисуют графики роста. Но все это остается на бумаге. Реальность иная: в 2020 году ВостГОК сократил производство уранового оксидного концентрата на 7,1% - до 743,7 тонн, за год до этого сокращение производства составило 32,1%.



На внутренние потребности атомной энергетики нам нужно производить 2,9 тыс тонн концентрата в год. Эту проблему Украина не может решить долгие годы, несмотря на богатейшие залежи урана. И если до 2014 года это можно было объяснить влиянием России, которой было невыгодно развитие украинского производства, то что мешает нам сейчас, когда нашей стране стратегически важно стать полностью независимой от страны-агрессора?



Очевидно, что государство не может полноценно обеспечить развитие уранодобывающей промышленности. Поэтому необходимо привлекать в отрасль частный капитал. Мировой опыт показывает, что атомная энергетика и добыча урана в частных руках показывают хорошие результаты. Это работает в таких странах, как США, Япония, Великобритания, Швеция, Германия и Финляндия.



Частный собственник, в отличие от государства, будет делать все для того, чтобы компания давала прибыль. Привлекать инвестиции, модернизировать технологический процесс, создавать условия для стабильного прироста производства. Система государственного управления, напротив, - это большой, неповоротливый механизм, в котором исключена гибкость и ориентация на эффективные решения. Каждый проект, каждую инициативу нужно утверждать по вертикали: от шахты до Кабмина. Прибавьте сюда вездесущую коррупцию и получится весьма печальная картина.



Рада приняла з/п № 4543 и разблокировала большую приватизацию. Но такие сферы как добыча урана, химическая промышленность и атомная энергетика считаются стратегически важными. Не подлежат приватизации Восточный ГОК, КБ «Южное», «Укрхимтрансаммиак» и др. Мне абсолютно непонятна такая позиция государства: разрушать важнейшие предприятия и отрасли можно, а передать в частные руки нельзя. Такие подходы нужно менять, иначе коррупционеры и нерадивые управленцы могут лишить нас возможности не только полностью обеспечивать себя ураном, но и зарабатывать на его экспорте.



Сергей Магера, народный депутат Украины



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



