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Декарбонизация: 1 трлн евро ЕС против 0 евро Украины

31.03.21
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Чуть больше месяца назад Рада проголосовала за повторное первое чтение законопроекта №4167 о выбросах СО2. Он устанавливает условия для уменьшения парниковых выбросов в результате промышленного производства, вводит интегрированные разрешения на выбросы, а также драконовские штрафы и санкции, которые контролирующий орган может наложить без решения суда.

Если оштрафованное предприятие может обжаловать штраф в суде и продолжать работу, то отсутствие интегрированного разрешения означает автоматическую остановку производства. Дело в том, что у промышленников уже есть разрешения на выбросы, за которые они уплатили деньги. Что делать с ними? Законопроект не дает ответа на этот вопрос. Новые разрешения - это внеплановые затраты, и время, которое необходимо на их получение.

Таким образом, промышленность может остановиться за одну ночь. Чиновники прекрасно понимают это и будут ждать, когда предприниматели понесут им взятки за возможность работать для тех, кто не успел получить новые интегрированные разрешения. Чем вам не новая коррупционная кормушка? И кто, скажите, компенсирует предприятиям убытки за простой? Кто построит новые производственные линии, если придется останавливать установки беспрерывного производства?

Касательно штрафов, их однозначно нужно снижать. European Green Deal поставил перед Украиной трудные задачи по декарбонизации. Мы должны их выполнить, однако не ценой потери части промышленного потенциала. Иначе украинской экономике будет нанесен непоправимый вред. Штрафами и санкциями зеленый переход не совершить. Здесь нужна грамотная стратегия, основанная на использовании государственных стимулов для промышленности, а также средств специального фонда декарбонизации.

Чтобы достигнуть углеродной нейтральности Евросоюз планирует до 2030 года потратить 1 трлн евро. Из них в 2021-2027 гг будет выделено €100 млрд для восточно-европейских регионов. Например, Польша гарантированно получит €2 млрд из Фонда справедливого перехода, который напрямую финансирует Еврокомиссия.

Украине, для того чтобы провести зеленые преобразования в промышленности необходимо не менее 10 млрд долл. Горькая правда состоит в том, что ни у предприятий, ни у государства таких денег нет. Вернее, для власти вопрос декарбонизации, как видно, не в приоритете. Ведь только недавно Кабмин озаботился тем, чтобы создать рабочую группу по изучению механизма СВАМ, по которому украинскому промышленному экспорту грозит дополнительная «углеродная пошлина» при пересечении границы с ЕС. Мы только изучаем, а Евросоюз уже в июле публикует соответствующий закон.

Что получается в сухом остатке? Если не изменить з/п №4167, Украина гарантировано лишится коксохимических и чугуноплавильных производств. Следом остановятся комбинаты по производству стали и металлопроката. Это сотни тысяч рабочих мест, миллиарды гривен налогов и непоправимый ущерб экономике. Кто, скажите построит новые заводы? Что будет с людьми и моногородами? Мы не можем себе позволить таких ошибок.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

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