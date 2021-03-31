Бюджетная загадка. Найдутся ли деньги на "карантинные" выплаты по 8000 грн

Закон о выплате 8 тыс. грн застрахованным лицам в красных зонах карантина принят Верховной Радой без задержек, поправок и голосов против. Но откуда возьмут деньги на его выполнение — целая детективная история.
Откуда деньги?
30 марта Верховная Рада придала статус закона законопроекту №5300 о помощи застрахованным людям во время карантина. "За" проголосовали 312 депутатов, "против" — ни одного. Как мы недавно уже писали, в нем предлагается обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода в ситуации введения ограничительных противоэпидемических мероприятий. Этот законопроект 24 марта президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в статусе неотложного.
Однако ни в самом документе, ни в пояснительной записке к нему не сказано, каковы непосредственные источники финансирования расходов в рамках исполнения данного закона. Иначе говоря, из каких статей расходной части бюджета Украины должно идти финансирование, по каким механизмам. В законе есть только расплывчатое: "Кабинету Министров Украины: обеспечить выплаты, предусмотренные настоящим законом, за счет средств Государственного бюджета Украины".
Вот только правительство не имеет права менять бюджетные назначения. Перераспределение расходной части бюджета осуществляется через законы об изменениях в бюджет, то есть это сфера ответственности парламента. Так откуда возьмутся деньги?
Депутат от партии "Батькивщина", первый замглавы комитета Рады по вопросам бюджета Иван Крулько сказал "ДС": "Этот закон пока не предусматривает расходов из госбюджета. Если такие расходы потребуются — они будут идти из Фонда социального страхования. В нем есть средства, и они будут идти оттуда. Но, конечно, если средств там не хватит, то будет изменен бюджет так, чтобы средств было достаточно. Чтобы этот закон заработал, средства в фонде предусмотрены".
Это объяснение вполне согласуется с тем, что, согласно принятому закону, компенсации будут начисляться только застрахованным лицам — то есть тем, за кого платился ЕСВ. Но не согласуется с текстом закона, в котором четко указано, что деньги на выплаты в размере 8 тыс. грн берутся из госбюджета. А Фонд социального страхования — организация внебюджетная. Да и "лишних" денег там нет.
"В Фонде социального страхования все равно сейчас денег нет, он дефицитный, — сказал "ДС" экс-министр соцзащиты Андрей Рева. — То есть даже если через него будут выплачивать, все равно придется отдельно принимать изменения в бюджет".
Другой информацией располагают в комитете Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов. По словам Евгения Шумакова, помощника главы комитета Галины Третьяковой, средства на выплату компенсаций Кабмин может взять из остатков чрезвычайного фонда (так называемого COVID-фонда) — того самого, средства из которого расходовались на дороги в рамках "Большого строительства".
"ДС" также получила официальный ответ от пресс-службы комитета по вопросам соцполитики: средства предполагается брать из специального фонда госбюджета (который в 2021 г. составляет 136,3 млрд грн). Возникает вопрос, так из какого фонда все-таки возьмут деньги? Вероятный ответ можно найти в отчете Минфина об использовании денег из COVID-фонда по состоянию на 31 декабря 2020 г. Как видим (пункт 28 на скриншоте), по направлению "Материальная помощь лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета сферы деятельности" осталось еще 2,24 млрд грн. Причем — источником средств указан спецфонд госбюджета. Этих денег как раз может хватить, если учитывать, что не все регионы Украины пока что попали в красную зону (во время первой раздачи по 8000 грн объемы выплат составили 3,85 млрд грн, но тогда сразу был объявлен всеукраинский локдаун).
Оперативно принятый законопроект №5300 оставил открытыми также вопросы о том, какие суммы придется выделить на поддержку жертв карантина местным властям, а также каков будет механизм принятия подобных решений.
В ходе короткого обсуждения документа в Верховной Раде 30 марта депутат Лариса Билозир спрогнозировала, что потребуется дополнительно 2 млрд грн из местных бюджетов. Сумма, конечно, приблизительная, ведь каждый регион, попавший в красную зону карантина, будет самостоятельно определять размер выплат.
Но вот что пишут в сопроводительной записке к законопроекту №5300 эксперты главного экспертного управления Верховной Рады: "Из содержания проекта остается неясным, какой именно орган местного самоуправления (учитывая, что согласно ст.140 Конституции Украины к таким органам относятся сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы), принимает решение о выплате такой помощи. В проекте также не установлены условия и критерии, по которым соответствующий орган местного самоуправления принимает такое решение".
Отсюда вытекают вполне возможные ситуации, когда одни органы местного самоуправления будут принимать решение о компенсациях, а другие — нет.
Другая проблема — то, что в законопроекте указано: "порядок выплаты помощи застрахованным лицам в соответствии с настоящим Законом за счет средств местных бюджетов определяется органами местного самоуправления в соответствии с законом". И неясно, может ли такой орган при принятии соответствующего решения определить различные размеры помощи для различных категорий застрахованных лиц.
Напомним, что 23 марта в Офисе президента в формате видеоконференции прошло заседание президиума Конгресса местных и региональных властей, в котором приняли участие руководитель Офиса Андрей Ермак, его заместители Кирилл Тимошенко и Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и председатели областных госадминистраций, представители ОТГ и мэров городов.
Участники заседания отметили, что объединенные территориальные общины уже имеют сформированные бюджеты, а значит и возможности для того, чтобы предоставить помощь застрахованным лицам сверх обозначенных государством 8 тыс. грн. Однако конкретную цифру озвучили только власти Киевской области. К государственным восьми тысячам они обещают добавить денег, чтобы вышло 12 645 грн.
Кому положены выплаты
Согласно принятому сегодня закону, через портал госуслуг "Дия" будет оформлена единоразовая денежная поддержка малого и микробизнеса, а также наемных работников предприятий, деятельность которых будет ограничена из-за карантина. Такая помощь распространится только на "красные зоны", в которых те, кто подал соответствующую заявку, гарантированно получат выплату в размере 8 тыс. грн. Это будет базовая сумма государственной помощи, к которой местные власти смогут добавить средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека.
Получатели такой помощи должны соответствовать ряду критериев: страхователь соответствующего застрахованного лица — находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на территории административно-территориальной единицы, в пределах которой ввели дополнительные карантинные мероприятия из-за коронавируса — то есть в "красной" зоне. И соответствовать одному из определенных правительством видов деятельности.
Откажут в помощи наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не насчитал ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, работающим у предпринимателя по совместительству либо получавшим более 30 тыс. грн в месяц.
Физлица-предприниматели (ФОПы) не получат денег, если проработали менее трех месяцев, или за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев, или являются одновременно наемными работниками и ФОП.
Деньги обещают начать выплачивать через десять дней со дня вступления в силу закона, а застрахованное лицо имеет право обратиться с заявлением о выплате пособия в течение 30 дней со дня введения усиленного карантина.
Денис Стаджи
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