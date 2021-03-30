Сергей Магера: Семь лет Соглашения об ассоциации с ЕС: что дальше?

Семь лет назад Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Назвать условия, в которых нам пришлось реализовывать взятые на себя обязательства, идеальными нельзя. Война на Донбассе и аннексия Россией Крыма лишили нашу страну почти четверти ВВП. Постоянная внутренняя напряженность и отсутствие консенсуса политических элит также тормозили выполнение Соглашения.
По разным оценкам, на конец 2020 года Украина выполнила Соглашение об ассоциации на 41-43%. Были созданы новые институты: система публичных закупок Prozorro, НАБУ, ВАКС, на стадии формирования находится Бюро экономической безопасности. Формально они есть, но эффективность их работы оставляет желать лучшего.
Например, НАБУ и ВАКС очень хорошо впитывают бюджетные миллиарды, которые налогоплательщики тратят на их содержание, но проблемы коррупции и доступа к правосудию остаются нерешенными. Сохраняются вопросы к Prozorro: предприниматели и чиновники нашли десятки способов, как обойти систему и обеспечить победу в тендере нужной компании.
В преддверии переговоров по пересмотру Соглашения хочется отметить, что имплементация европейских норм не должна исключать защиту национальных экономических интересов. В этой связи очень жаль, что европейцы критически настроены против важнейшего для украинской промышленности законопроекта - з/п № 3739 о локализации. Это при том, что в ведущих странах Евросоюза действуют очень жесткие правила локализации. Чужих производителей там не ждут и не жалуют.
Противоположный пример - з/п № 4167 о выбросах СО2 власть называет проевропейским. Но по факту ничего европейского в этом документе нет. Вместо создания системы предупреждения нарушений, как это принято в ЕС, авторы прописали нормы о суровых санкциях за нарушения. Ни слова о стимулировании экомодернизации и господдержке промышленности.
С 2012 года Украина потеряла 69% машиностроения, 70,3% вагоностроения, 71,8% станкостроения, 29,2% металлургии. С 2013 года объем экспорта украинской авиакосмической отрасли упал в 4,8 раза, продукции вагоностроения в 7,5 раз, химической продукции в 2,1 раза. Сегодня уровень проникновения импорта в публичные закупки достиг 38%, в отличие от 4-5% в ЕС. Это и есть экономическая реальность, в которой выживают наши промышленники.
Пересматривать Соглашение об ассоциации необходимо. Но этот процесс должен быть двухсторонним. Естественно, мы получим новые обязательства, но при этом необходимо добиться выгодного для наших экспортеров пересмотра квот, запустить промышленный безвиз, получить национальную отсрочку по СВАМ, а также помощь в проведении модернизации промышленности. Без всего этого Соглашение теряет смысл для нашей экономики.
Сергей Магера, народный депутат Украины
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