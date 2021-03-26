Дмитрий Шпенов: Решат ли евробонды проблему зеленых долгов? В 2020 году задолженность Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составила 22,4 млрд грн. Государство не смогло рассчитаться с компаниями по зеленым тарифам, несмотря на подписанный меморандум между Правительством и генерирующими компаниями.



В 2021 году долговая эпопея продолжилась. По состоянию на 15 марта госпредприятие «Гарантированный покупатель» все еще должен компаниями ВИЭ 19,2 млрд грн. К сожалению, до сих пор приходится слышать мнения о том, что причина долгов - в неоправданно завышенных тарифах. Распространять такую информацию выгодно тем, кто не хочет перемен в энергетике, кого устраивают старые подходы и методы регулирования рынка электроэнергии.



На самом деле главной причиной появления значительной задолженности перед зелеными компаниями является непрофессионализм руководителей, которые занимают ответственные должности в системе регулирования отрасли. Они решили переделать рынок под свое видение и вот что получилось. По сути, прежняя система управления была демонтирован. Не спорю, она была проблемной. Однако на ее месте была создана еще более несовершенная система, которая разрушила привычные связи и повергла национальную энергетику в долговой кризис.



Сегодня на примере растущей задолженности перед компаниями ВИЭ некоторые горячие головы пытаются доказать, как опасно на самом деле переходить на использование чистой энергии. Мы должны решительно бороться против такой точки зрения. Зеленая экономика – один из главных трендов развития мировой цивилизации. Традиционная энергетика отживает свое, ей на смену приходит зеленая энергетика, которая не загрязняет воздух СО2 и дает шанс человечеству спасти планету от глобальной климатической катастрофы.



Минфин недавно предложил погасить долги за зеленую электроэнергию с помощью выпуска евробондов в первом полугодии 2021 года. Министерство обсудило эту идею с руководством ЕБРР, но решение пока не принято. Если евробонды выпустят, долги перед предприятиями ВИЭ можно будет погасить. Правда, это совсем не гарантирует, что через следующие полгода долги вновь не накопятся.



Проблема зеленых долгов – это отражение общего кризиса в энергетике. Чтобы изменить ситуацию, необходимы кадровые решения по всей цепочке ведомств и госкомпаний. Если этого не сделать, инвестиционный имидж Украины будет подорван на долгие годы. Никто не захочет вкладывать серьезные инвестиции в страну, которая не уважает законные права бизнеса и не выполняет обязательств.



Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины



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