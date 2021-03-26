Сергей Магера: Правительство будет изучать СВАМ

Кабинет Министров создал рабочую группу для формирования позиции Украины по Carbon Boarder Adjustment Mechanism (СВАМ). Рабочая группа должна стать межведомственным коммуникатором и наработать консолидированную позицию для переговоров с Еврокомиссией.
От эффективности работы группы зависят показатели украинского промышленного экспорта в Евросоюз. Если СВАМ применят к нашей продукции без уступок и специальных оговорок со стороны ЕС, металлургов и аграриев ждут серьезные потери уже в 2021 году.
По оценке экспертов, так называемая «углеродная пошлина» коснется 2/3 всего украинского экспорта. Предварительные расчеты показывают, что СВАМ увеличит фискальную нагрузку на производителей карбамида на 18%, чугуна и полуфабрикатов – на 15%, электроэнергии – на 42% (!).
Пока точно не известно, в какой именно форме будет действовать СВАМ — квоты, пошлины или налога. Закон о его введении будет опубликован в ЕС в июле 2021, а запустить сам механизм планируется с 2023 года. За это время Украина не сможет провести экомодернизацию экономики, поэтому наши надежды только на переговоры.
Еврокомиссия озвучила выгоду от СВАМ, с помощью этого механизма Евросоюз ежегодно будет зарабатывать от 5 до 14 млрд евро. Мы вполне можем воспользоваться этой оценкой, делая акцент на том, что СВАМ для ЕС – в первую очередь инструмент зарабатывания, а уже потом – механизм стимулирования экомодернизации в странах, с которыми торгует еврозона.
Будем честны – мы упустили время, необходимое для проведения экологических преобразований в экономике. Ведь Евросоюз начал разрабатывать СВАМ не вчера. Теперь у государства нет финансовых ресурсов, чтобы помочь экспортерам, как это сделал ЕС для своих производителей. Что касается власти, то, к большому сожалению, она очень медлительна в таких вопросах. Необходимых решений экспортеры могут ждать долгие годы.
Поэтому нам нужно быть реалистами. Не подготовились, как следует, значит должны найти аргументы для европейских партнеров ослабить действие СВАМ для Украины или ввести отсрочку его действия для наших экспортеров. Наша страна – стратегически важный регион для Европейского Союза. Торговые дипломаты знают, что козыри у нас есть. Важно правильно их разыграть. Для этого важно, чтобы вопрос СВАМ попал в фокус внимания Президента.
Сергей Магера, народный депутат Украины
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