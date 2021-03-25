Новая помощь за локдаун. Кому и сколько дадут денег Центральная власть решила срочно компенсировать ущерб, нанесенный частному бизнесу и наемным работникам ограничениями "красной зоны". Это будут выплаты по 8 тыс. грн из госбюджета. К ним, вероятно, добавятся региональные выплаты — а вот они уже будут существенно различаться



Разные обещания



23 марта в Офисе президента в формате видеоконференции прошло заседание президиума Конгресса местных и региональных властей, в котором приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, его заместители Кирилл Тимошенко и Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, председатели областных госадминистраций, объединенных тергромад (ОТГ) и мэры городов.



Как заявила в ходе заседания Юлия Свириденко, через портал госуслуг "Дія" будет осуществляться денежная поддержка малого и микробизнеса, а также наемных работников предприятий, деятельность которых прекратится из-за карантина. Впрочем, такая помощь распространится только на "красные зоны", в которых те, кто подал соответствующую заявку, гарантированно получат из госбюджета выплату в размере 8 тыс. грн.



А к этой сумме власти на местах смогут добавить средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека. Участники заседания отметили, что ОТГ уже имеют сформированные бюджеты, а значит и возможности для такой помощи.



На следующий день на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил ситуацию так: "Будут введены денежные выплаты на поддержку по аналогии с тем, что люди получали зимой. Но, кроме этого, мы будем ждать поддержки местных органов для этих людей дополнительно к средствам, которые выплачивает государство".



Напомним, что выплаты ФОПам и их наемным работникам уже проводились в конце прошлого года. (За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2020 г.) Тогда за единовременной материальной помощью в размере 8 тыс. грн обратились около 480 тыс. ФОПов и наемных работников. С 23 декабря до нового года было выплачено 3,64 млрд грн. Около 455 тыс. человек получили помощь в декабре, остальные — в январе.



Впрочем, этот предложенный механизм значительно отличается от того, который анонсировал 19 марта Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, местные власти "красных зон" должны предоставить пакеты помощи бизнесу и населению, а центральна власть умножит нужные средства на два. "Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100% к ним. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое", — обещал президент Украины.



Как видим, теперь принцип оказания помощи принципиально поменялся. Власти пошли проторенным путем



Проект закона о поддержке бизнеса



Итак, 24 марта президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду — в статусе неотложного — законопроект №5300. В документе предлагается обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода в ситуации введения ограничительных противоэпидемических мероприятий.



Получатели средств должны соответствовать ряду критериев: страхователь соответствующего застрахованного лица — находиться на учете в качестве плательщика единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное соцстрахование на территории административно-территориальной единицы, в пределах которой ввели дополнительные карантинные мероприятия из-за коронавируса — то есть в красной зоне карантина. И соответствовать одному из пострадавших видов деятельности, список которых утвердит Кабмин.



Деньги обещают начать выплачивать через десять дней со дня вступления в силу закона, а застрахованное лицо имеет право обратиться с заявлением о выплате пособия в течение 30 дней со дня введения усиленного карантина.



Интересный момент: перечислением средств для выплаты помощи из госбюджета будет заниматься Пенсионный фонд по спискам, предоставленными Министерством цифровой трансформации.



Впрочем, на помощь могут рассчитывать не все. Откажут наемным работникам, работодатель которых не расплатился по ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а также тем, кто работает по совместительству либо получает свыше 30 тыс. грн в месяц. ФОПы не получат денег, если проработали менее трех месяцев, или за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев, либо являются одновременно наемными работниками и ФОПами.



Здесь стоит подчеркнуть, что помощь получат лишь те, кто работает официально и с доходов кого платится ЕСВ. Однако далеко не все граждане, особенно в регионах, имеют возможность нормально трудоустроиться в "белой" экономике. Им рассчитывать не на что.

Помощь от местных властей



Первыми о том, что помогут предпринимателям преодолеть очередной локдаун, заявили власти Киевской области. К государственным восьми тысячам они обещают добавить денег, чтобы вышло 12 645 грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.



"Обсудили механизм, который сможет позволить увеличить выплаты предпринимателям за счет местных бюджетов громад к средней зарплате в области. У нас на Киевщине она в январе 2021 составила 12645 грн", — сообщил он.



В самом Киеве замглавы КМДА Александр Харченко пообещал городским предпринимателям "продолжить и расширить" целый ряд льгот, введенных еще в ходе прошлогоднего локдауна. По его словам, у предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях и не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы. А в случае осуществления деятельности (если она не запрещена по условиям карантина) предприниматели могут платить только 50% от размера определенных местных сборов за весь период карантинных ограничений.



В других регионах пока местные власти в основном выжидают и, похоже, не хотят озвучивать свои планы до принятия законопроекта №5300. Некоторые внятные обещания огласили во Львове: там горсовет принял ряд решений по поддержке местного бизнеса в карантин. В частности, львовских рестораторов решили освободить от платы за аренду летних площадок. Льготы будут действовать с 1 по 30 апреля 2020 г. Городская власть также обратилась к арендодателям с просьбой предоставить предпринимателям льготы по аренде.



По поводу же доплат ФОПам и наемным работникам сверх государственных восьми тысяч, мэр Львова Андрей Садовой сказал: "Также была рекомендация, что если города могут добавить к уровню средней зарплаты, то могут. Мы этот вопрос будем отдельно проговаривать".



В Харькове (который, кстати, не в красной зоне) пообещали в случае необходимости доплатить сверх "государственных" 8 тыс. до средней зарплаты по области. Вероятно, в остальных областях в итоге поступят так же.



Как видим, местные власти пока что не спешат раскошеливаться, но тенденция уже наметилась — добавлять к 8 тыс. грн сумму, чтобы получилась средняя зарплата по региону. Если так пойдет — то имеющие право на помощь киевляне могли бы рассчитывать на "местную" доплату свыше 9 тыс. грн, а жители, скажем Черновицкой или Черниговской областей — всего на пару тысяч из локальных бюджетов. Но, повторимся, официальных обещаний пока мало, да и законопроект о 8 тыс. от государства еще не принят…



Денис Стаджи





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