В.Гриб: Захист і підтримка українських шахтарів – спільний пріоритет Ради та Уряду

Сьогодні мала зустріч із в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком. Обговорили три актуальних для вугільної галузі проблеми – ліквідацію заборгованості «Центренерго» перед державними підприємствами, необхідність соціальної підтримки шахтарів та майбутню трансформацію вугільних регіонів.

1. Вперше за останні десять років перед добропільськими гірниками виникла заборгованість із заробітної плати. Юрій Вітренко пообіцяв максимально сприяти пришвидшенню виплат. Сподіваюся, що з шахтарями остаточно розрахуються до завершення поточного місяця.

Міністр пообіцяв докласти зусиль, аби «Центренерго» надалі вчасно розраховувалося із шахтарями за відвантажене вугілля.

2. Звернула увагу Юрія Вітренка на казус, що трапився під час процесу передачі майнового комплексу «Добропіллявугілля» у держвласність. Виявилося, що ДП "Добропіллявугілля-видобуток" не набуло правонаступництва в питанні виконання соціальних програм. Дійшли згоди, що відповідні корективи будуть внесені окремим рішенням Уряду. Це важливо, адже сьогодні гірники на пенсії позбавлені можливості отримувати безоплатне вугілля для власних потреб. Те саме стосується допомоги місту в питаннях теплопостачання.

3. Домовилися, що Міненерго включить шахту «Білецька» до переліку пріоритетних, а також запропонує німецькому товариству GIZ включити її до пілотного проекту із трансформації вугільних регіонів.

Зізнаюся чесно – сьогоднішньою зустріччю із Юрієм Вітренком задоволена. Бачу й бажання, й налаштованість працювати задля вирішення озвучених проблем. Очікую на конкретні результати. Тоді й підіб’ємо підсумки.



Вікторія Гриб, народний депутат Украиїни



МинПром

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