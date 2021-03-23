Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В.Гриб: Захист і підтримка українських шахтарів – спільний пріоритет Ради та Уряду

23.03.21
печать
размер текста:

Сьогодні мала зустріч із в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком. Обговорили три актуальних для вугільної галузі проблеми – ліквідацію заборгованості «Центренерго» перед державними підприємствами, необхідність соціальної підтримки шахтарів та майбутню трансформацію вугільних регіонів.

1. Вперше за останні десять років перед добропільськими гірниками виникла заборгованість із заробітної плати. Юрій Вітренко пообіцяв максимально сприяти пришвидшенню виплат. Сподіваюся, що з шахтарями остаточно розрахуються до завершення поточного місяця.

Міністр пообіцяв докласти зусиль, аби «Центренерго» надалі вчасно розраховувалося із шахтарями за відвантажене вугілля.

2. Звернула увагу Юрія Вітренка на казус, що трапився під час процесу передачі майнового комплексу «Добропіллявугілля» у держвласність. Виявилося, що ДП "Добропіллявугілля-видобуток" не набуло правонаступництва в питанні виконання соціальних програм. Дійшли згоди, що відповідні корективи будуть внесені окремим рішенням Уряду. Це важливо, адже сьогодні гірники на пенсії позбавлені можливості отримувати безоплатне вугілля для власних потреб. Те саме стосується допомоги місту в питаннях теплопостачання.

3. Домовилися, що Міненерго включить шахту «Білецька» до переліку пріоритетних, а також запропонує німецькому товариству GIZ включити її до пілотного проекту із трансформації вугільних регіонів.

Зізнаюся чесно – сьогоднішньою зустріччю із Юрієм Вітренком задоволена. Бачу й бажання, й налаштованість працювати задля вирішення озвучених проблем. Очікую на конкретні результати. Тоді й підіб’ємо підсумки.

Вікторія Гриб, народний депутат Украиїни

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Европейский зеленый курс и украинская имитация, или почему Украине стоит брать на себя только выполнимые обязательства
23.03.21, Интерфакс-Украина
11 марта Европарламент проголосовал за введение на границе углеродного налога. Для Украины этот механизм, безусловно, станет огромной дополнительной финансовой нагрузкой. По нашим оценкам, он будет обходиться нашим предприятиям которые экспортируют свою продукцию в ЕС более чем в полмиллиарда евро ежегодно.
Муса Магомедов: Экономике Украины нужно больше металла
23.03.21
В 2020 году отношение капинвестиций к ВВП составило всего 10%. Это ниже, чем в кризисные 2014-2015 гг, когда наша страна потеряла почти четверть валового внутреннего продукта из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией. Тогда указанный показатель составлял 14%. Если еще учесть тот факт, что коэффициент инвестиционной привлекательности Украины по итогам прошлого года составил 2,4 пункта из 5 возможных, можно сделать вывод, что мы находимся в глубоком структурном кризисе.
22.03.21
Як металобрухт допоможе Україні декарбонізуватися
22.03.21, Економічна правда
Цього року на Україну чекають дві важливі події у сфері екології та захисту довкілля. По-перше, вже зовсім скоро офіційний Київ повинен оголосити другий Національно-визначений внесок (НВВ2).
16.03.21
Муса Магомедов: Как стимулировать декарбонизацию экономики?
16.03.21
Вопрос декарбонизация украинской экономики с каждым днем становится все более актуальным. Безусловно, через несколько лет именно он во многом будет определять вектор развития нашей страны. Если мы хотим быть конкурентоспособными в мире, нам нужно принять глобальный экологический вызов.
12.03.21
Вывезти экономику без авто. Поможет ли Украине "Стратегия-2030"
12.03.21, Деловая столица
Представленная правительством Стратегия экономического развития до 2030 г. изобилует оптимистичными целями, но не способами их достижений. Так можно ли ее выполнить?
09.03.21
Каковы перспективы "экономического чистилища" от Президента?
09.03.21, БизнесЦензор
С четвертой попытки (после нескольких анонсов 2019-2020 годов) увидели свет долгожданные президентские законопроекты о налоговой амнистии (№№ 5153 - 5156). Хотя, более точным следует назвать их гибридной конструкцией, сочетающей элементы налоговой амнистии и амнистии капиталов. Источник: https://biz.censor.net/m3252055
05.03.21
Муса Магомедов: Украина получила экономическую Нацстратегию до 2030 года
05.03.21
Кабинет Министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Она включает 20 направлений, по которым украинская экономика будет развиваться в ближайшие годы.
02.03.21
Как власть планирует поменять льготы на "живые" деньги
02.03.21, Апостроф
В правительстве Дениса Шмыгаля решили взять барьер, который так и не преодолел Кабмин Владимира Гройсмана, и монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте.
01.03.21
"Зелені" перегони. Як Україні не втратити доступ до ринку ЄС
01.03.21, Економічна правда
У 2015 році Україна вперше затвердила Національно-визначений внесок (НВВ) на виконання зобов'язань щодо зменшення викидів парникових газів. Документ передбачав скорочення викидів СО2 до 60% від рівня 1990 року.
26.02.21
Дмитрий Шпенов: Почему в Украине проблемы с экспортом металлоконструкций?
26.02.21
За последние пять лет Украина наладила стабильные поставки металлоконструкций на внешний рынок. Но из-за кризиса 2020 года объем экспорта этого вида металлопродукции упал на 35-40% от показателей пятилетней давности.
24.02.21
19.02.21
16.02.21
11.02.21
09.02.21
08.02.21
05.02.21
04.02.21
02.02.21
01.02.21
29.01.21
27.01.21
26.01.21
22.01.21
21.01.21
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!