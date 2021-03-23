Муса Магомедов: Экономике Украины нужно больше металла В 2020 году отношение капинвестиций к ВВП составило всего 10%. Это ниже, чем в кризисные 2014-2015 гг, когда наша страна потеряла почти четверть валового внутреннего продукта из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией. Тогда указанный показатель составлял 14%. Если еще учесть тот факт, что коэффициент инвестиционной привлекательности Украины по итогам прошлого года составил 2,4 пункта из 5 возможных, можно сделать вывод, что мы находимся в глубоком структурном кризисе.



Для сравнения: в соседней Польше уровень капинвестиций по отношению к ВВП составляет 18,7%, в Турции - 29%. Это означает, что экономическая система, в которую вливается капитал, является более гибкой, - способной к быстрым трансформациям, восстановлению и росту. И на оборот: нет инвестиций, - нет экономического роста.



Эксперты считают, что при оценке перспектив развития национальной экономики следует обращать внимание на величину металлофонда, то есть, на общий объем металла, который находится в государстве. Уровень потребления стали на душу населения в современных реалиях очень точно отражает промышленную и общую экономическую активность в государстве.



За последние 15 лет металлофонд Украины сократился на 218 млн т. Причина – низкий уровень внутреннего потребления, несмотря на усилия власти по активизации строительства инфраструктурных объектов. Показатель потребления металла на душу населения у нас в 3-5 раз ниже, чем в Европе. Эксперты считают это признаком истощения запасов металла и металлофонда в стране.



Таким образом необходимо решить: где брать металл и как увеличить его внутреннее потребление. Ответ на первый вопрос – изменить отношение к лому, он должен перейти в разряд стратегически важных ресурсов для экономики. С 2007 по 2019 годы ресурс (запас) легкодоступного лома снизился на 49%, до 86 млн т. Ресурс заготовки труднодоступного лома снизились со 109 млн т в 2010-м, до 57 млн т в 2019 году.



В прошлом году в Украине был зафиксирован исторический минимум по заготовке лома - 2,37 млн т. Сейчас цена на заготовку лома составляет 180 долл/т, к концу года, по прогнозам аналитиков, она может вырасти до 240 долл/т. Сможет ли это кардинально увеличить предложение лома на рынке? По мнению отраслевых экспертов, здесь все упирается в рентабельность заготовки. Если она составит 20%, то при цене в 350 долл/т мы сможем заготавливать 6,8 млн т в год.



Чтобы реализовать такой объем металла, потребуется значительно расширить внутренний спрос на металл. Сделать это можно с помощью реализации таких масштабных инфраструктурных программ, как «Большое строительство» и программа обновления подвижного состава «Укрзализныци». Чтобы стимулировать промышленное производство, такие программы должны оставаться в фокусе государственной экономической политики.



Муса Магомедов, народный депутат Украины



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