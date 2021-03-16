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Муса Магомедов: Как стимулировать декарбонизацию экономики?

16.03.21
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Вопрос декарбонизация украинской экономики с каждым днем становится все более актуальным. Безусловно, через несколько лет именно он во многом будет определять вектор развития нашей страны. Если мы хотим быть конкурентоспособными в мире, нам нужно принять глобальный экологический вызов.

На словах украинская власть понимает необходимость зеленой трансформации экономики. Но на деле – наполняет реформы пустыми обещаниями перед ЕС. Но прагматичные европейцы не могут бесконечно долго выдавать авансы, они прежде всего думают о защите своей экономики.

С 2023 года в ЕС вводится система СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism). Простым языком - это карбоновые импортные пошлины для «грязной» продукции, производство которой привело к большим выбросам СО2. То есть с большим «углеродным следом».

Внедрение СВАМ создает большую угрозу для украинского экспорта в ЕС. Наши промышленные предприятия сегодня не готовы выполнять новые экологические требования Евросоюза. На внедрение экотехнологий нужно огромные средства и без государственной поддержки тут не обойтись.

Власти ЕС приняли решение, согласно ежегодно которому будут выделять промпредприятиям, осуществляющим так называемый «зеленый переход», более 640 млрд евро. Для сравнения: в государственном бюджете Украины такой помощи вообще не предусмотрено. Поэтому наши экспортеры по сути остались один на один с проблемой сохранения своих позиций на внешних рынках.

Хотя мы уже безнадежно опоздали, опускать руки нельзя. Считаю наиболее эффективным стимулировать декарбонизацию в стране через систему Cap & Tax или «Ограничений и налогов». В этой системе государство не занимается администрированием торговли выбросами, концентрирует финансовые ресурсы в Фонде декарбонизации. Кроме этого, за счет бюджета дотируются зеленые проекты, связанные с промышленной экомодернизацией.

Ренту за недропользование можно направить на «озеленение» экономики. Эти предложения, конечно, дискуссионные. Очень важно, чтобы на самом высоком уровне началась серьезная дискуссия о том, как Украине профинансировать зеленый переход промышленности. И делать это нужно не завтра, а, как говориться, «на вчера». Упущенное время может обернуться потерями для экспортеров и бюджета.

Муса Магомедов, народный депутат Украины

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