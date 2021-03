Каковы перспективы "экономического чистилища" от Президента?

С четвертой попытки (после нескольких анонсов 2019-2020 годов) увидели свет долгожданные президентские законопроекты о налоговой амнистии (№№ 5153 - 5156). Хотя, более точным следует назвать их гибридной конструкцией, сочетающей элементы налоговой амнистии и амнистии капиталов.



Проект получил довольно "скучное" название - одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц – но, предлагаю читателю не засыпать, если проекты станут Законами скучать украинцам не придется. Постараюсь изложить кратко и доступно.



Предполагается, что легализация активов, полученных физическими лицами до 01.01.2021 года:



будет проведена с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года;

освободит от ответственности за неуплату налогов и обязательных сборов (по статьям 212 и 212-1 Уголовного кодекса), а также административной и финансовой ответственности в сфере налогового, антимонопольного (экономической конкуренции) и валютного законодательства;

налоговая индульгенция будет выдаваться сразу под три ставки сбора - в зависимости от географического местоположения актива (в стране – 5% или за границей – 9%) и формы его пребывания (в виде среднесрочных долговых бумаг правительства или ОВГЗ – 2,5%).



Присутствует и креатив - возможность подать анонимную декларацию через нотариуса (кто-то на улице Банковой весьма опекается доходами указанной прослойки населения, хотя не менее многочисленная адвокатская братия пребывает в справедливом недоумении).



Автоматически будут прощены государством 400 тысяч гривен, квартира (до 120 кв.м), дом (до 240 кв.м), нежилое помещение (до 60 кв.м) и участок земли (до 2 га).



К указанным благам можно добавить автомобиль (стоимостью до 2,2 млн грн) или мотоцикл (установлены ограничения по объему двигателя – соответственно не более 3 000 и 800 куб см).



При этом, предметы роскоши в виде яхты и катеров, самолетв и вертолетов амнистируются только через полную уплату сбора.



Очевидно, среди разработчиков документа присутствуют поклонники учения о диктатуре пролетариата, хотя более органичным бы смотрелся стоимостной ценз на все без исключения амнистируемые активы (и мороки с администрированием меньше и более прозрачно).



Небезынтересным является набор исключений (кто и что не подпадает под амнистирование). "Нелюбимыми детьми" амнистии официально признаны:



лица, которые с 01.01.2005 года были уполномочены на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненные к ним лица (признак неблагонадежности – подача декларации в соответствии с законами по вопросам предотвращения коррупции);

наличные деньги (всю наличность - в гривне или другой валюте – непременно нужно положить в банк или "обернуть" в разрешенный для легализации актив, при этом, никто не отменял прохождение деньгами процедуры финансового мониторинга).



А еще потенциальным участникам декларирования предстоит пережить камеральную проверку от налоговой службы (в течение 20 календарных дней после подачи деклараций) и в случае выявления нарушения условий размещения валютных ценностей в банковских (других) финансовых учреждениях или установления факта отсутствия документов, подтверждающих стоимость и местонахождение активов, получить отмену государственных гарантий (о них, болезных, ниже) и налог по ставке 18%.



Вот такой непростой путь предлагается пройти налоговому уклонисту. Действительно, как фигурирует в предвыборной программе действующего Гаранта Конституции, в полном смысле "экономическое чистилище".



Немного теории. Однозначного ответа на вопрос "Является ли налоговая амнистия хорошей фискальной политикой?" современная экономическая мысль не дает: налоговые амнистии являются спорным (неоднозначным) инструментом для роста доходов бюджета, а опыт проведения налоговых амнистий весьма богат, но довольно противоречив (Alm and Beck, 1990; Luitel and Sobel, 2007; Alm, 2012; Luitel and Mahar, 2013).



Сторонники утверждают, что налоговые амнистии увеличивают доходы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, возвращая уклонистов в налоговую систему. Противники, что амнистии, за редким исключением, не приносят значительных доходов бюджета в краткосрочной перспективе, но зато в значительной мере ослабляет стимулы для соблюдения налоговых требований в долгосрочной.



В такой ситуации, необходимо, чтобы проведение декларирование в Украине, как минимум, учитывало мировой опыт (с целью избежать грубых ошибок и неудач) и было направлено не столько на наполнение бюджета, сколько на:



расширение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы за счет добровольной детенизации (предполагается что, приобретя "индульгенцию по старым грехам", уклонист не захочет накапливать новых, а потому станет платить налоги полностью и в срок);

создание дополнительного источника инвестиций в виде возврата (репатриации) сбежавших из Украины капиталов.



Исходя из изложенного (результаты научных исследований, международная практика, политические и экономические аспекты, ключевые задачи акции) можно четко обозначить слабые места президентских законопроектов:



(1) Дискриминация амнистируемых активов по месту их расположения



Базовый принцип налогообложения - равенство всех плательщиков перед законом путем обеспечение одинакового подхода ко всем налогоплательщикам независимо от места происхождения и пребывания капитала.



Попытка применения повышенных ставок для активов, находящихся за границей (речь о ставке 9% для заграничных активов), являются проявлением налоговой дискриминации. Более того, наличие коррупции и невозможность эффективной судебной защиты активов внутри страны, придают в глазах потенциальных участников амнистии несправедливый (конфискационный) характер проводимой акции и делают мало выполнимой ее функцию как фактора возврата сбежавших из Украины капиталов.



(2) Высокая ставка сбора



Практика говорит о том, что чаще всего эффективными являются амнистии, проводимые под умеренные или пониженные ставки (Ирландия 1988, Индия 1997 и 2016, Италия 2009, Аргентина 2016, Индонезия 2016).



В случае с предлагаемой ставки в 9 процентов, амнистия скорее всего не сработает. Почему? Есть возможности использования не менее законных и более дешевых (по размеру ставки) способов легализации активов - двухсторонние договора об избежании двойного налогообложения, инвестиции в некоторые виды пассивных доходов внутри страны (и то и другое обычно под 5%).



Также, сегодня инвестиции и доходы от ОВГЗ вообще не облагаются налогом, поэтому предложенная ставка в 2,5% для долговых бумаг является слабо конкурентной.



(3) Нарушение предвыборных обещаний



"Нулевая декларация для бизнеса", фигурирует в предвыборной программе действующего Гаранта Конституции под лозунгом пяти процентов (а не девяти).



(4) Слабые гарантии государства



Отсутствие внятных, а главное действенных государственных гарантий личной безопасности и иммунитета от того, что информация станет основанием для дальнейших преследований как со стороны правоохранительных и контролирующих органов, так и со стороны криминалитета.



Проект содержит весьма рамочные гарантии, а почти любая ошибка в декларации приводит к начислению налога по ставке 18% и утере права на освобождение от проверок и расследований.



Критический недочет: амнистия не дает иммунитета от расследований в рамках дел по отмыванию грязных денег (по завершению амнистии ничего не мешает СБУ, Нац. полиции и прочим начать расследование по ст. 209 УК Украины в отношении активов, отраженных в декларации, и лиц их подавших).



В документе ни слова о не менее важной составляющей – усиленной (а не рамочной) защите репутации потенциальных участников через нарушение конфиденциальности информации (например, утечки в СМИ).



Все это значит, что люди, с большой вероятностью, просаботируют процесс, не вызывающий доверия и несущий угрозу личной безопасности и репутации.



(5) Агрессивная идеология



Проект 5153 обязывает правительство в течение 9 месяцев внести законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц.



Украинцев, скорее всего, ожидает наделение налоговых органов правом на контроль расходов физических и непрямые методы их оценки. В комплексе с запретом на легализацию активов в виде наличных денег, а также анонсированного в начале года присоединения Украины к процедуре международного автоматического обмена финансовой информацией (Стандарт ОЭСР CRS MCAA), налоговая амнистия приобретает не стимулирующий к детенизации характер, а несет признаки первого этапа "войны с экономически активным населением", в том числе с акцентом на доходы украинских гастарбайтеров (ежегодные 12 млрд дол, пересылаемые в страну нашими экспатами, сильно бередят душу радетелей бюджета).



Таким образом, в своем текущем состоянии проекты № 5153 – 5156 нуждаются в серьезной доработке – процедурной и идеологической. Предложенный вариант налоговой амнистии содержит ряд критических недостатков.



В предлагаемом виде документ не станет носителем общественно полезных последствий, особенно в части возврата в страну сбежавших из страны капиталов, привлечения инвестиций или создания рабочих мест, а будет еще одним (наряду с повышением тарифов или институтом внесудебной блокировки налоговых накладных) механизмом усиления вмешательства государства в экономическую жизнь страны, роста налогового давления на украинцев, в том числе работающих за границей.



Вячеслав Черкашин





