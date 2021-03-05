Муса Магомедов: Украина получила экономическую Нацстратегию до 2030 года

Кабинет Министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Она включает 20 направлений, по которым украинская экономика будет развиваться в ближайшие годы.
К преимуществам документа можно отнести тот факт, что он разрабатывался с широким привлечением бизнеса. Драйверами проекта стали 50 топ-менеджеров компаний, которые в августе 2020 года выказались о необходимости создания «дорожной карты» развития экономики в среднесрочной перспективе.
В стратегию вошли 7 базовых векторов: промышленность, агросектор, добывающая промышленность, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор. Благодаря привлечению экспертных групп, в Стратегии учтена необходимость согласования тех или иных реформ с международными правилами и обязательствами Украины.
Авторы документа утверждают, что в Нацстратегии-2030 учтена европейская и евроатлантическая интеграция, верховенство права, нетерпимость к коррупции, равный доступ для бизнеса и честная конкуренция, а также неприкосновенность частной собственности. На бумаге все выглядит хорошо. Теперь вопрос, как это будет претворяться в жизнь?
За почти 30 лет независимости в Украине было создано много умных стратегий и программ развития экономики. Но не одна из них не была реализована. Политическая воля в нашей стране в хроническом дефиците. Можно долго спорить о том, хорошая Нацстратегия-2030 или плохая. Аргументов хватит всяких. Но так мы никогда не станем богаче. Нужно объединиться и вместе строить страну, даже если Стратегия и не совсем совершенна. Только так рождаются великие нации и великие страны.
Нужно закатывать рукава и работать, каждому на своём месте.
Муса Магомедов, народный депутат Украины
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