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Дмитрий Шпенов: Почему в Украине проблемы с экспортом металлоконструкций?

26.02.21
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За последние пять лет Украина наладила стабильные поставки металлоконструкций на внешний рынок. Но из-за кризиса 2020 года объем экспорта этого вида металлопродукции упал на 35-40% от показателей пятилетней давности.

В 2016 году мы экспортировали 52,3 тыс т металлоконструкций (код 7308), резервуаров (7309) и сборных строительных конструкций (9406). В 2020 году - всего 34,9 тыс т. В денежном выражении в прошлом году производители заработали на экспорте 63,2 млн долл, против 102,5 млн долл в 2019-м. Основными экспортными направлениями были: Россия - 22,6 тыс т, (40,6 млн долл), Польша - 3,9 тыс т (5,3 млн долл) и Молдова - 5 тыс т (8 млн долл).

Учитывая напряженные отношения с Россией, российский рынок является для наших экспортеров нестабильным. Если завтра он закроется по политическим причинам, наши продажи металлоконструкций рухнут. Поэтому для украинских компаний важно разрабатывать европейское направление экспорта. Самым перспективным рынком в это отношении сегодня выглядит рынок Польши.

ЕС имеет жесткую систему стандартизации. Чтобы зайти на европейский рынок, нужен сертификат по стандарту EN 1090-2, который можно получить в Украине. У наших производителей есть опыт внедрения на производстве систем заводского контроля EN 1090-1: 2009 + А1: 2011, EN 1090-2: 2018, а также системы управления сварочным производством ISO 3834-2: 2005.

Однако помимо сертификата на готовую продукцию требуется использовать металлопрокат, который изготовлен по европейским сортаментам и у нас не производится. В таком случае необходимо наладить поставку такого проката из Польши, изготовить здесь продукцию и отправить обратно, откуда украинские металлоконструкции разъедутся по странам ЕС. Со временем сможем экспортировать продукцию и без посредничества Польши.

Если производить качественный продукт по приемлемой цене, то на фоне растущего европейского спроса Украина сможет постепенно выйти из образа поставщика сырья. Пока мы можем конкурировать по цене: цена на украинские металлоконструкции - 14 тыс грн за тонну, польские - от 25-40 тыс грн за тонну. Европейская экономика подает первые признаки восстановления. Это шанс для наших производителей расширить свое присутствие на рынке Европейского Союза.

Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины

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