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Виктория Гриб: Энергетический коллапс в Техасе. Возможно ли подобное в Украине?

24.02.21
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Перенесемся за океан, в штат Техас, где из-за аномального мороза на прошлой неделе миллионы жителей остались без света, тепла и воды. Это очень интересный и показательный кейс для понимания того, как форс-мажор может парализовать жизнь одного из самых экономически развитых штатов США.

Итак. Середина февраля. Температура воздуха в вечно солнечном Техасе опускается до -18 градусов по Цельсию, обновляя 30-летний рекорд. Важно учитывать, что жилые дома и системы обеспечения жизнедеятельности здесь не рассчитаны на экстремальные морозы. Пытаясь согреться, техасцы массово переходят на электроотопление, происходит скачок потребления, система не выдерживает – и вуаля – штат погружается в сумрак.

Из-за мороза выходят из строя ветряные турбины, отказывает оборудование на газовых скважинах и АЭС. Сейчас в инете много фейков о том, что веерные отключения произошли по вине зеленой генерации. Это не так. В морозные дни ветряные электростанции должны производить только 7% от необходимой штату электроэнергии. 10% производят АЭС, а остальные приходится на ископаемые виды топлива.

Так вот основные перебои произошли в работе газовых и тепловых станциях. Из-за замерзания воды в охладительных системах пришлось отключить один из реакторов АЭС. Поэтому здесь дали сбой абсолютно все источники энергии.

Еще нужно учитывать, что Техас – единственный штат, работающий в автономной системе электроснабжения. То есть, помощи техасцам было ждать попросту неоткуда.

Возможно ли подобное в Украине? Однозначно. Возможно, не в таких масштабах, но от форс-мажоров не застрахован никто. Чтобы в будущем избежать внезапного дефицита электроэнергии (что кстати произошло этой зимой), нужно грамотно планировать работу энергосистемы, особенно в осенне-зимний период. В этом году из-за ошибки при планировании потребностей и неэффективного планирования ремонтной кампании на некоторых станциях мы лишились драгоценных кВтч электроэнергии. Надеюсь, в будущем Минэнерго учтет опыт зимы 2020-2021 и подобная ситуация не повторится.

Но еще более важно – решить проблему неплатежей. На рынке все всем задолжали. ГП "Гарантированный покупатель" задолжал «зеленым», тепловикам и атомщикам. Огромные долги населения – около 70 миллиардов гривен. Этот долговой пузырь не позволяет энергетическому сектору эффективно развиваться.

Что касается Техаса, уверена, они в ближайшее время пересмотрят протоколы безопасности в работе своих источников энергии (особенно в зимний период). А вообще аномальные скачки температуры – самое что ни есть настоящее подтверждение изменения климата. Поэтому наряду с сохранением традиционных источников энергии не менее важно развивать производство "зеленой" энергии.

Виктория Гриб, народный депутат Украины

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